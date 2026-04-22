  Stock Market Today Weak Global Cues Drag Sensex And Nifty Investors Turn Cautious Share Market News In Marathi

Stock Market Today: अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम! घसरणीसह उघडणार आजचा शेअर बाजार? जाणून घ्या

Share Market Update: अमेरिका-इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होत असून, आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:56 AM
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 154 पॉइंट्सने खाली असल्याने आज बाजार नकारात्मक उघडण्याची शक्यता.
  • मंगळवारी बाजारात जोरदार तेजी; सेन्सेक्स 79,273 आणि निफ्टी 24,576 वर बंद.
  • तज्ज्ञांनी काही शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला; टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, बजाज फायनान्स यांसारखे स्टॉक्स फोकसमध्ये.
India Share Market Update: अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी वाढवल्यानंतर गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. कारण अमेरिका-इराण मधील तणावाचाा परिणाम जागतिक आणि भारतीय शेअर बाजारावर होत आहे. जागतिक बाजारांमधील संमिश्र संकेतांच्या आधारे भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १५४ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २४,४३० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

मंगळवारी, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेच्या आशेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसून आली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,५०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७५३.०३ अंकांनी, म्हणजेच ०.९६ टक्क्यांनी वाढून ७९,२७३.३३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २११.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.८७ टक्क्यांनी वाढून २४,५७६.६० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७८९.१० अंकांनी, म्हणजेच १.३९ टक्क्यांनी वाढून ५७,३७१.४५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एसबीआय लाईफ, बीसीसीएल, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, ट्रेंट, पीएनबी गृहनिर्माण वित्त, ऑरोबिंदो फार्मा, टाटा एल्क्सी, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान झिंक, बीईएमएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. निओट्रेडरचे सह संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज २२ एप्रिल रोजी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एयू स्मॉल फायनान्स बँक , दिल्लीवेरी लिमिटेड आणि क्युपिड लिमिटेड हे पाच शेअर्स खरेदी करू शकतात.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी किंवा विक्रीसाठी तीन इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये मनाप्पुरम फायनान्स, फोर्टिस हेल्थकेअर आणि बजाज फायनान्स यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी २२ एप्रिल रोजी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बजाज फायनान्स, वेल्सपन कॉर्प, होनासा कंझ्युमर आणि लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Apr 22, 2026 | 08:56 AM

