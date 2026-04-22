Stock Market Today: अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम! घसरणीसह उघडणार आजचा शेअर बाजार? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण, चांदीचे भावही नरमले! जाणून घ्या आजच्या किंमती
मंगळवारी, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेच्या आशेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसून आली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,५०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७५३.०३ अंकांनी, म्हणजेच ०.९६ टक्क्यांनी वाढून ७९,२७३.३३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २११.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.८७ टक्क्यांनी वाढून २४,५७६.६० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७८९.१० अंकांनी, म्हणजेच १.३९ टक्क्यांनी वाढून ५७,३७१.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एसबीआय लाईफ, बीसीसीएल, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, ट्रेंट, पीएनबी गृहनिर्माण वित्त, ऑरोबिंदो फार्मा, टाटा एल्क्सी, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान झिंक, बीईएमएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. निओट्रेडरचे सह संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज २२ एप्रिल रोजी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एयू स्मॉल फायनान्स बँक , दिल्लीवेरी लिमिटेड आणि क्युपिड लिमिटेड हे पाच शेअर्स खरेदी करू शकतात.
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी किंवा विक्रीसाठी तीन इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये मनाप्पुरम फायनान्स, फोर्टिस हेल्थकेअर आणि बजाज फायनान्स यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी २२ एप्रिल रोजी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बजाज फायनान्स, वेल्सपन कॉर्प, होनासा कंझ्युमर आणि लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी यांचा समावेश आहे.