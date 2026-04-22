Parbhani Crime: परभणीत खळबळ! झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत महिला-पुरुषाचे मृतदेह; आत्महत्या की घातपात?

परभणीतील पिंपळगाव ठोंबरे येथे शेतात झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत अज्ञात महिला-पुरुषाचे मृतदेह आढळले. घटना आत्महत्या की घातपात याबाबत संभ्रम असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:42 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • शेतशिवारात झाडाला लटकलेले महिला-पुरुषाचे मृतदेह आढळले
  • मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही
  • घटना 7-8 दिवसांपूर्वीची असण्याची शक्यता
परभणी: परभणी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पिंपळगाव ठोंबरे येथील शेतशिवारात झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत महिला-पुरुषाचे मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. ही आत्महत्या आहे की घातपात? याचा तपास पोलीस करत आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.

कशी समोर आली घटना?

पिंपळगाव ठोंबरे येथील संबंधित शेतशिवारात काही दिवसांपासून दुर्गंधी पसरत असल्याची बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात आली. त्यानंतर शोध घेतला असता झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत दोघांचे मृतदेह आढळून आले. दोघांनी ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. मृतदेह आढळून आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गावातील कुणाचेही मृतदेह नसल्याने ह्या दोन्ही व्यक्ती नेमक्या कोण आहेत, या दोघांनी आत्महत्या केली की घातपात आहे? प्रेमीयुगुल आहेत की आणखी काही, अशे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे. दरम्यान पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.

तपास सुरु

घडलेली घटना सुमारे सात ते आठ दिवसांपूर्वी घडली असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले. पुढील तपासासाठी आणि उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, परभणी येथे पाठवले आहेत. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, मृतांची ओळख पटविण्याचे कामही सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: परभणी जिल्ह्यातील पिंपळगाव ठोंबरे येथे.

  • Que: मृतांची ओळख पटली आहे का?

    Ans: नाही, दोन्ही मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

  • Que: ही आत्महत्या आहे की हत्या?

    Ans: अद्याप स्पष्ट नाही; पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:42 AM

