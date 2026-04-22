Parbhani Crime: परभणीत खळबळ! झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत महिला-पुरुषाचे मृतदेह; आत्महत्या की घातपात?

कशी समोर आली घटना?
पिंपळगाव ठोंबरे येथील संबंधित शेतशिवारात काही दिवसांपासून दुर्गंधी पसरत असल्याची बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात आली. त्यानंतर शोध घेतला असता झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत दोघांचे मृतदेह आढळून आले. दोघांनी ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. मृतदेह आढळून आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गावातील कुणाचेही मृतदेह नसल्याने ह्या दोन्ही व्यक्ती नेमक्या कोण आहेत, या दोघांनी आत्महत्या केली की घातपात आहे? प्रेमीयुगुल आहेत की आणखी काही, अशे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे. दरम्यान पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.
तपास सुरु
घडलेली घटना सुमारे सात ते आठ दिवसांपूर्वी घडली असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले. पुढील तपासासाठी आणि उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, परभणी येथे पाठवले आहेत. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, मृतांची ओळख पटविण्याचे कामही सुरू आहे.
गंगाखेड तालुक्यातील ग्रामीण भागात चोरट्यांचा सुळसुळाट झाला असुन मोबाईल टॉवर बॅट-या व शेतातील वायर, विद्युत मोटारी चोरी होत आहेत. तालुक्यातील खळी येथे चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकुळ घातला असुन होणाऱ्या चोऱ्यामुळे स्थानिक पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गंगाखेड तालुक्यात खळी शिवारात असलेल्या मोबाईल टॉवर मिशन लावलेल्या २३ बॅटरी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरी केल्या आहेत. याची नवीन भावाप्रमाणे एकूण किंमत १ लाख ८१ हजार ५०० रुपये असल्याचे गंगाखेड पोलिसांनी सांगितले.
Ans: परभणी जिल्ह्यातील पिंपळगाव ठोंबरे येथे.
Ans: नाही, दोन्ही मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
Ans: अद्याप स्पष्ट नाही; पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.