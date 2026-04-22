Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • 30 Nations Military Meeting London Reopen Hormuz Strait Uk France Lead 2026

Hormuz Strait : जगाची नजर लंडनकडे! होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी ब्रिटन-फ्रान्ससह 30 देशांचे लष्करी अधिकारी मैदानात

Reopen Hormuz Strait : होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी आणि जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, ३० हून अधिक देशांचे लष्करी अधिकारी ब्रिटनची राजधानी लंडन येथे दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठक घेत आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:55 AM
30 nations military meeting london reopen hormuz strait uk france lead 2026

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी आज लंडनमध्ये ३० हून अधिक देशांची एक महत्त्वाची लष्करी बैठक होत आहे सुरू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लंडनमध्ये महामंथन
  • ब्रिटन-फ्रान्सचे नेतृत्व
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण

Reopen Hormuz Strait London meeting 2026 : मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी समजली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सध्या बंद आहे. मात्र, ही कोंडी फोडण्यासाठी आता जागतिक स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये बुधवारपासून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची लष्करी बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत ३० हून अधिक देशांचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी एकत्र आले असून, त्यांचा एकमेव उद्देश आहे होर्मुझचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरक्षितपणे सुरू करणे.

लष्करी रणनीती आणि सैन्य तैनातीचा प्लॅन

या दोन दिवसीय बैठकीत केवळ राजनैतिक चर्चा होणार नाही, तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर आणि समुद्रात सैन्य कसे तैनात करायचे, याचे तांत्रिक नियोजन केले जात आहे. ब्रिटनचे संरक्षण सचिव जॉन हीली यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेचे आता एका संयुक्त लष्करी योजनेत रूपांतर करण्याची वेळ आली आहे. सहभागी देश त्यांच्या लष्करी क्षमता, जहाजांची सुरक्षा आणि कमांड व्यवस्थेवर सविस्तर चर्चा करत आहेत. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ मार्ग खुला करणे नाही, तर या अस्थिर प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी दबाव निर्माण करणे हा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earth Day : अवर पॉवर, अवर प्लॅनेट! वसुंधरा दिनानिमित्त करा ‘प्लास्टिकमुक्ती’चा संकल्प; अन्यथा भविष्यात उरेल फक्त पश्चात्ताप

ट्रम्प यांचे विधान आणि जगाची एकजूट

या मोहिमेला एक वेगळे वळण मिळाले ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे. ट्रम्प यांनी अलिकडेच म्हटले होते की, अमेरिकेला या प्रकरणात कोणत्याही मित्र राष्ट्राची गरज नाही. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेनंतर युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील ५० हून अधिक देशांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे एकत्र येत आपली एकता सिद्ध केली. ट्रम्प यांच्या विधानानंतरही ब्रिटन आणि फ्रान्सने या मोहिमेचे नेतृत्व स्वीकारले असून, १२ हून अधिक देशांनी तात्काळ या आंतरराष्ट्रीय लष्करी मोहिमेत सामील होण्याची तयारी दर्शवली आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक व्यापाराचे संरक्षण हीच प्राथमिकता

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे. येथून होणारी वाहतूक विस्कळीत होणे म्हणजे जागतिक महागाईला आमंत्रण देणे होय. म्हणूनच, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी ३० हून अधिक राष्ट्रे आपल्या लष्करी ताकदीसह लंडनमध्ये एकत्र आली आहेत. ही लष्करी मोहीम अशा प्रकारे डिझाइन केली जात आहे की, व्यापारी जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि इराण किंवा इतर शक्तींच्या धाकाशिवाय प्रवास करता येईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : इराणला कमी लेखण्याची चूक भोवली! इराणसमोर अमेरिकेची प्रतिमा धुळीस, टीकेची झोड

भविष्यातील सुरक्षा धोरण आणि युद्धविराम

लंडनमधील ही चर्चा केवळ तात्पुरता उपाय शोधण्यासाठी नाही, तर भविष्यात अशा प्रकारचे संकट पुन्हा उद्भवू नये यासाठी एक ठोस सुरक्षा धोरण तयार करण्यासाठी आहे. निरंतर लष्करी समन्वय आणि रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण (Intelligence Sharing) यावर या बैठकीत विशेष भर दिला जात आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या मोहिमेचे नेतृत्व करत असून, या प्रदेशात कायमस्वरूपी युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी या लष्करी बैठकीचे निष्कर्ष अत्यंत मोलाचे ठरणार आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लंडनमध्ये होत असलेल्या बैठकीचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी लष्करी रणनीती तयार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: या मोहिमेचे नेतृत्व कोणते देश करत आहेत?

    Ans: या आंतरराष्ट्रीय लष्करी मोहिमेचे नेतृत्व प्रामुख्याने ब्रिटन आणि फ्रान्स करत असून, त्यांना ३० हून अधिक देशांचा पाठिंबा आहे.

  • Que: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भूमिका काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी "आम्हाला मित्र राष्ट्रांची गरज नाही" असे विधान केले आहे, मात्र तरीही युरोप आणि आशियातील इतर मित्र राष्ट्रे एकत्र येऊन ही मोहीम राबवत आहेत.

Web Title: 30 nations military meeting london reopen hormuz strait uk france lead 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 08:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?
1

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ
2

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
3

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?
4

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

May 14, 2026 | 02:12 PM
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM