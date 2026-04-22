Hormuz Strait : जगाची नजर लंडनकडे! होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी ब्रिटन-फ्रान्ससह 30 देशांचे लष्करी अधिकारी मैदानात

Reopen Hormuz Strait London meeting 2026 : मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी समजली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सध्या बंद आहे. मात्र, ही कोंडी फोडण्यासाठी आता जागतिक स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. ब्रिटनची राजधानी लंडनमध्ये बुधवारपासून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची लष्करी बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत ३० हून अधिक देशांचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी एकत्र आले असून, त्यांचा एकमेव उद्देश आहे होर्मुझचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरक्षितपणे सुरू करणे.
या दोन दिवसीय बैठकीत केवळ राजनैतिक चर्चा होणार नाही, तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर आणि समुद्रात सैन्य कसे तैनात करायचे, याचे तांत्रिक नियोजन केले जात आहे. ब्रिटनचे संरक्षण सचिव जॉन हीली यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेचे आता एका संयुक्त लष्करी योजनेत रूपांतर करण्याची वेळ आली आहे. सहभागी देश त्यांच्या लष्करी क्षमता, जहाजांची सुरक्षा आणि कमांड व्यवस्थेवर सविस्तर चर्चा करत आहेत. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ मार्ग खुला करणे नाही, तर या अस्थिर प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी दबाव निर्माण करणे हा आहे.
या मोहिमेला एक वेगळे वळण मिळाले ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे. ट्रम्प यांनी अलिकडेच म्हटले होते की, अमेरिकेला या प्रकरणात कोणत्याही मित्र राष्ट्राची गरज नाही. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेनंतर युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील ५० हून अधिक देशांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे एकत्र येत आपली एकता सिद्ध केली. ट्रम्प यांच्या विधानानंतरही ब्रिटन आणि फ्रान्सने या मोहिमेचे नेतृत्व स्वीकारले असून, १२ हून अधिक देशांनी तात्काळ या आंतरराष्ट्रीय लष्करी मोहिमेत सामील होण्याची तयारी दर्शवली आहे.
𝐔𝐊, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐚𝐝 𝟑𝟎+ 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐮𝐳 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 Military planners from more than 30 countries will hold two-day talks in London from Wednesday to advance a mission to reopen the Strait of Hormuz and draw up detailed plans, the… pic.twitter.com/aJoNw8cLUl — IndiaToday (@IndiaToday) April 22, 2026
credit – social media and Twitter
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे. येथून होणारी वाहतूक विस्कळीत होणे म्हणजे जागतिक महागाईला आमंत्रण देणे होय. म्हणूनच, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी ३० हून अधिक राष्ट्रे आपल्या लष्करी ताकदीसह लंडनमध्ये एकत्र आली आहेत. ही लष्करी मोहीम अशा प्रकारे डिझाइन केली जात आहे की, व्यापारी जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि इराण किंवा इतर शक्तींच्या धाकाशिवाय प्रवास करता येईल.
लंडनमधील ही चर्चा केवळ तात्पुरता उपाय शोधण्यासाठी नाही, तर भविष्यात अशा प्रकारचे संकट पुन्हा उद्भवू नये यासाठी एक ठोस सुरक्षा धोरण तयार करण्यासाठी आहे. निरंतर लष्करी समन्वय आणि रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण (Intelligence Sharing) यावर या बैठकीत विशेष भर दिला जात आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या मोहिमेचे नेतृत्व करत असून, या प्रदेशात कायमस्वरूपी युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी या लष्करी बैठकीचे निष्कर्ष अत्यंत मोलाचे ठरणार आहेत.
Ans: होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी लष्करी रणनीती तयार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: या आंतरराष्ट्रीय लष्करी मोहिमेचे नेतृत्व प्रामुख्याने ब्रिटन आणि फ्रान्स करत असून, त्यांना ३० हून अधिक देशांचा पाठिंबा आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी "आम्हाला मित्र राष्ट्रांची गरज नाही" असे विधान केले आहे, मात्र तरीही युरोप आणि आशियातील इतर मित्र राष्ट्रे एकत्र येऊन ही मोहीम राबवत आहेत.