भारताची जादुई ट्रेन… 88 स्टॉपेज आणि 9 राज्यांमधून करते प्रवास, या सर्वात मोठ्या रूटने बनवलाय रेकॉर्ड

Awadh Assam Express : भारतातील अशी एक रेल्वे जी तब्बल ९ राज्यांतून प्रवास करते. रेल्वेला एकूण ८८ थांबे असून साडेचार तास रेल्वेचा वेळ या थांब्यावरच जातो. रेल्वेच्या खास वैशिष्ट्यांंमुळे हिला जादुई ट्रेन म्हटले जाते.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:37 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • अवध आसाम एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याच्या गाड्यांपैकी एक असून 3100+ किमी अंतर पार करते.
  • ही ट्रेन 9 राज्यांमधून प्रवास करत 88 स्थानकांवर थांबते.
  • सुमारे 4 दिवसांचा प्रवास असलेली ही ट्रेन विविध कोच आणि सुविधा उपलब्ध करून देते.
रेल्वे ही आपल्या रोजच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. नोकरदार वर्गासाठी रेल्वे एक महत्त्वाचा घटक आहे. अशातच आज आम्ही तुम्हाला भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याच्या रेल्वेविषयी माहिती सांगत आहोत जी तब्ब्ल ९ राज्यांमधून प्रवास करते. हिचं नाव अवध आसाम एक्सप्रेस असून ती आपल्या अनोख्या प्रवासासाठी ओळखली जाते. १५९०९/१५९१० ट्रेन क्रमांकानी धावणारी ही ट्रेन आसाममधील दिब्रुगढ येथून निघते आणि राजस्थानमधील लालगढपर्यंत प्रवास करते.

या कालावधीत ती ३१०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापते आणि संपूर्ण मार्गावर ८८ स्थानकांवर थांबते. यामुळेच ती इतर गाड्यांपेक्षा वेगळी ठरते. हा लांबचा प्रवास इतका विस्तृत आहे की ट्रेनला तिच्या अंतिम स्थळी पोहचण्यासाठी किमान चार दिवस लागतात. परिणामी या ट्रेनच्या मॅनेजमेंटसाठी एकूण सात ट्रेन सेट तैनात केले जातात. प्रत्येक दिशेने तीन गाड्या अविरतपणे धावतात आणि अखंड सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी एक अतिरिक्त सेट देखील ठेवला जातो.

या ट्रेनची आणखी एक खासियत म्हणजे तिचा मार्ग… अवध एक्सप्रेस आसाम, नागालँड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान या नऊ राज्यांमधून जाते. एवढ्या विशाल प्रदेशाला जोडणारी ही ट्रेन देशाच्या विविध संस्कृती आणि प्रदेशांना एकत्र गुंफते. आणखी एक खासियत म्हणजे, या ट्रेनला ८८ थांबे आहेत. ट्रेन साधारणपणे प्रत्येक स्टेशनवर २ ते ५ मिनिटे थांबते. एकूण प्रवासाचा वेळ अंदाजे साडेचार तास आहे जो केवळ स्टेशनवरील थांब्यावरच खर्च होऊन जातो. ट्रेनच्या याच वैशिष्ट्यांमुळे या ट्रेनला ‘जादुई ट्रेन’ म्हटले जाते. कारण तिचा प्रवास केवळ अंतर कापण्यापुरताच मर्यादित नाही तर संपूर्ण भारताला जोडणारा आहे.

आसाम एक्सप्रेसमध्ये प्रवाशांसाठी AC (1st, 2nd, 3rd), स्लीपर क्लास आणि जनरल असे विविध कोच उपलब्ध असतात. लांब प्रवास असल्यामुळे यात झोपण्याची सुविधा, चार्जिंग पॉइंट्स, तसेच केटरिंग सेवा देखील दिली जाते. काही प्रमुख स्थानकांवर अन्न व पाण्याची सोय सहज उपलब्ध असते. ही ट्रेन दररोज धावते आणि मोठ्या संख्येने प्रवासी यात प्रवास करतात.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:36 AM

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

