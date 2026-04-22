सिगारेट दिली नाही म्हणून तरुणावर थेट चॉपरने वार; अखेर उपचारादरम्यान झाला मृत्यू

राहुल कृष्णा राऊत (वय २७) हा तरुण १८ तारखेला रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास नवनाथ नगरमधील साईबाबा मंदिराजवळ आपले मित्र टिल्लू अण्णा पवार आणि सुनील गुंजाळ यांच्यासोबत सिगारेट पित बसला होता.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:44 AM
नाशिक : किरकोळ कारणावरून वाद होऊन त्याचे रूपांतर हत्येत होण्याच्या घटना नाशिकमध्ये वाढत आहेत. पेठरोडवरील नवनाथ नगर परिसरात सिगारेट दिली नाही या क्षुल्लक कारणावरून एका २७ वर्षीय तरुणावर चॉपरने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. उपचारादरम्यान या तरुणाचा मृत्यू झाला असून, पंचवटी पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल कृष्णा राऊत (वय २७) हा तरुण १८ तारखेला रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास नवनाथ नगरमधील साईबाबा मंदिराजवळ आपले मित्र टिल्लू अण्णा पवार आणि सुनील गुंजाळ यांच्यासोबत सिगारेट पित बसला होता. यावेळी संशयित आरोपी रोहिदास वामनराव आहेर (वय २६) तिथे आला आणि त्याने राहुलकडे सिगारेटची मागणी केली.

राहुलने सिगारेट देण्यास नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या रोहिदासने आपल्या जवळील चॉपरच्या उलट्या बाजूने राहुलच्या डोक्यावर आणि तोंडावर जोरदार वार केले. या हल्ल्यात राहुलच्या डोक्याला अंतर्गत गंभीर दुखापत झाली होती. त्याला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, २० तारखेला दुपारी उपचार सुरू असताना राहुलचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी राहुलचे वडील कृष्णा हरी राऊत (वय ५०) यांनी पंचवटी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची घटनास्थळी धाव

या घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत, सहाय्यक पोलीस आयुक्त शेखर देशमुख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील, पोलीस निरीक्षक सुनील पवार यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन तपासाच्या सूचना दिल्या.

आरोपी आहेरविरोधात गुन्हा दाखल

पंचवटी पोलिसांनी संशयित आरोपी रोहिदास वामनराव आहेर याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सुनील पवार पुढील तपास करत आहेत.

15 वर्षीय बहिणीने केली भावाची हत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या ७ वर्षांच्या मुलाची हत्या त्याच्याच १५ वर्षीय बहिणीनेच केल्याचे समोर आले आहे. लॉलिपॉपवरून या दोघांमध्ये भांडण झालं आणि याच भांडणाचा रूपांतर हत्येत झाला. या घटनेने खळबळ उडाली असून कुटुंबावर हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:44 AM

