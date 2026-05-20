Vinayak Chaturthi: बुधवार आणि विनायक चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर करा ‘हे’ उपाय, विघ्नहर्ता करेल तुमची सर्व अडचणी दूर

वरद विनायक चतुर्थीचे व्रत प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल आणि कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला पाळले जाते. या दिवशी गणपतीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. आपल्या संस्कृतीतमध्ये गणपतीला पूजनीय प्रथम देवता मानले जाते. इतर कोणत्याही देवतेची पूजा करण्यापूर्वी गणपतीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की गणपतीला चतुर्थीची अधिष्ठात्री देवता मानले जाते. त्यांची पूजा बुद्धी, समृद्धी आणि सुदैवाची देवता म्हणूनही केली जाते. गणपतीची पूजा केल्याने त्वरित फळ मिळते असे मानले जाते आणि या दिवशी उपवास केल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतात. याशिवाय सर्व प्रकारच्या संकटांपासून मुक्ती मिळते, ज्ञानप्राप्ती होते आणि संपत्तीतही वाढ होते. विनायक चतुर्थीच्या दिवशी कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या
जर विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटमध्ये यश मिळवून चांगली नोकरी मिळवायची असेल किंवा आपल्या मुलाने/मुलीने कॉलेज प्लेसमेंटमध्ये यश मिळवावे अशी पालकांना आशा असेल तर त्यांनी विनायक चतुर्थीच्या दिवशी गं गणपत्ये नमः। या मंत्रांचा विद्यार्थ्यांनी 108 वेळा जप करावा.
जर तुम्हाला तुमच्या जीवनात प्रेम आणि प्रसिद्धी हवी असेल, तर विनायक चतुर्थीच्या दिवशी पाच वेलची आणि पाच लवंगा गणपतीला अर्पण करा. तसेच हात जोडून प्रार्थना करून त्यांचा आशीर्वाद घ्या.
जर तुम्हाला तुमच्या व्यावसायिक भागीदारासोबतचे संबंध सुधारायचे असतील, तर विनायक चतुर्थीच्या दिवशी तुम्ही तुमच्या व्यावसायिक भागीदाराला गणपतीची एक छोटी मातीची मूर्ती भेट द्यावी.
जर कोणी तुम्हाला वारंवार त्रास देत असेल किंवा तुम्हाला नको असलेले काम करण्यास भाग पाडत असेल, तर असे त्रास टाळण्यासाठी तुम्ही विनायक चतुर्थीच्या दिवशी गणपती बाप्पासमोर हात जोडून संकटनाशन गणेश स्तोत्र म्हणावे.
जर तुम्हाला क्रीडा किंवा राजकारणात यश मिळवून आपले स्थान प्रस्थापित करायचे असेल, तर विनायक चतुर्थीच्या दिवशी ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं या मंत्रांचा १०८ वेळा जप करावा. गणपतीच्या मंत्रांचा जप करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, जपमाळ तुळशीची नसावी. गणपतीच्या पूजेमध्ये तुळस किंवा तुळशीपासून बनवलेल्या कोणत्याही वस्तूचा वापर केला जात नाही. तुळशीऐवजी तुम्ही लाल चंदन, स्फटिक किंवा रुद्राक्षाची जपमाळ वापरू शकता.
जर तुम्हाला जीवनात आर्थिक लाभ आणि कीर्ती मिळवायची असेल, तर विनायक चतुर्थीच्या दिवशी भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने परिपूर्ण असलेल्या अष्टमुखी रुद्राक्षाची विहित विधीनुसार पूजा करून तो धारण करावा.
विनायक चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीला मोदकाचा नैवेद्य दाखवा. तुम्हाला सुख प्राप्त होईल.
वरद विनायक चतुर्थीच्या दिवशी उपासना आणि उपवास केल्याने अडथळे दूर होतात आणि बुद्धी तीक्ष्ण होते. अधिक मासात हे व्रत पाळल्याने गणेशाची विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते.
Ans: विनायक चतुर्थी हा भगवान गणेशांना समर्पित दिवस असून या दिवशी गणपतीची पूजा केल्याने विघ्ने दूर होतात अशी श्रद्धा आहे.
Ans: भगवान गणेशांना विघ्नहर्ता म्हणजे अडथळे दूर करणारे देव मानले जाते. त्यामुळे शुभ कार्यांपूर्वी त्यांची पूजा केली जाते.
Ans: गणपतीला दुर्वा, मोदक आणि लाल फुले अर्पण करून “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.