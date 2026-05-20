१० रुपयांच्या मिल्क पावडरने चेहऱ्यावर येईल फेशिअलसारखा चमकदार ग्लो, उन्हामुळे काळवंडलेली त्वचा होईल सुंदर

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरायला किंवा कामानिमित्त गेल्यानंतर त्वचेवर टॅनिंग वाढते. याशिवाय उन्हामुळे त्वचा पूर्णपणे निस्तेज आणि काळवंडल्यासारखी वाटते. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये त्वचेची काळजी घेण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. तर काहीवेळा वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतली जातात. स्किन ट्रीटमेंट केल्यानंतर काहीकाळ त्वचेवर चमकदार ग्लो टिकून राहतो, पण कालांतराने पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते आणि चेहऱ्यावरील ग्लो नाहीसा होतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील कमी झालेला ग्लो पुन्हा परत मिळवण्यासाठी मिल्क पावडरचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. मिल्क पावडरच्या वापरामुळे चेहऱ्यावर फेशिअलसारखा ग्लो येईल.(फोटो सौजन्य – istock)
शरीरात वाढलेली उष्णता आणि डोकेदुखीच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, राहाल कायमच फ्रेश
चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी कायमच महागडे स्किन केअर किंवा महागड्या ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे त्वचा अतिशय उजळदार आणि सुंदर दिसते. पिगमेंटेशन, ॲक्ने, डार्क सर्कल्स घालवण्यासाठी मिल्क पावडरचा वापर करावा. यासाठी वाटीमध्ये मिल्क पावडर, जेष्ठमध पावडर, बटाट्याचा रस घालून पेस्ट तयार करून घ्या. तयार केलेली पेस्ट व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा आणि त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. जेष्ठमधाचा वापर केल्यामुळे पिगमेंटेशन कमी होण्यास मदत होईल.
उन्हामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी वाटीमध्ये मिल्क पावडर घेऊन त्यात मध टाकून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा आणि हलक्या हाताने मसाज करून घ्या. मसाज केल्यामुळे डेड स्किन नष्ट होण्यासोबतच ब्लॅक हेड्ससुद्धा कमी होण्यास मदत होईल. मिल्क पावडरच्या वापरामुळे त्वचा अतिशय उजळदार आणि देखणी दिसेल.
उन्हाळ्यात चेहरा किती वेळा स्वच्छ करावा? सतत चेहरा धुतल्यास त्वचेचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या सविस्तर
चेहऱ्यावर आलेले ऍक्ने आणि पिंपल्स कमी करण्यासाठी वाटीमध्ये मिल्क पावडर घेऊन त्यात कडुलिंबाची पावडर आणि गुलाब पाणी टाकून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि पिंपल्स आलेल्या भागावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवून द्या. यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली घाण आणि पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल. १५ मिनिटं ठेवल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून टाका. हा फेसपॅक आठवड्यातून दोनदा लावल्यास त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.