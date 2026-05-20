International HR Day: फक्त ‘रंगोळी’ आणि ‘फन अ‍ॅक्टिव्हिटी’ नव्हे, तर कंपनीचा खरा कणा असलेल्या एचआर टीमचा पडद्यामागचा संघर्ष

International HR Day : आंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन (एचआर) दिन दरवर्षी २० मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस संस्थांमधील मानव संसाधन व्यावसायिकांच्या योगदानाला समर्पित आहे. जाणून घ्या याबाबत सविस्तर.

Updated On: May 20, 2026 | 08:40 AM
International HR Day: फक्त 'रंगोळी' आणि 'फन अ‍ॅक्टिव्हिटी' नव्हे, तर कंपनीचा खरा कणा असलेल्या एचआर टीमचा पडद्यामागचा संघर्ष ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • २० मे रोजी खास सन्मान
  • बदलती आणि आधुनिक भूमिका
  • जागतिक स्तरावर उपक्रम

International HR Day 2026 : सध्याच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक कॉर्पोरेट जगतात कोणत्याही कंपनीची किंवा संस्थेची प्रगती केवळ तिथल्या तंत्रज्ञानावर किंवा उत्पादनांवर अवलंबून नसते, तर ती तिथल्या माणसांवर अवलंबून असते. या माणसांना शोधणे, त्यांना कंपनीच्या संस्कृतीशी जोडणे आणि त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव देऊन कंपनीला यशाच्या शिखरावर नेण्याचे सर्वात मोठे काम पडद्यामागून एक टीम करत असते, ती म्हणजे ‘मानव संसाधन’ म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स (HR) टीम. याच एचआर व्यावसायिकांच्या बहुमूल्य योगदानाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी २० मे रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन दिन’ (International HR Day) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका पदाचा सण नाही, तर कार्यस्थळाला मानवी चेहरा देणाऱ्या प्रत्येकाचा सन्मान आहे.

केवळ नोकरी देणे नव्हे, तर ‘वर्क संस्कृती’ घडवणे हाच उद्देश!

बऱ्याचदा सोशल मीडियावर एचआर प्रोफेशनल्सबद्दल गमतीशीर मीम्स बनवले जातात किंवा त्यांची भूमिका केवळ सणासुदीला ऑफिसमध्ये रंगोळी काढण्यापुरती किंवा खेळांचे आयोजन करण्यापुरती मर्यादित मानली जाते. परंतु, जमिनीवरील वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय एचआर दिनाचा मुख्य उद्देशच हा भ्रम दूर करणे आणि त्यांच्या खऱ्या कष्टाला जगासमोर आणणे हा आहे. कोणत्याही कार्यालयात कर्मचाऱ्यांमध्ये मानवी मूल्ये रुजवणे, विविध पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक (Inclusive) वातावरण तयार करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिला व पुरुषांना समान संधी देणे, ही सर्व आव्हानात्मक कामे एचआर टीम अतिशय कौशल्याने हाताळते.

आधुनिक युगात एचआर बनले ‘धोरणात्मक भागीदार’

काळानुसार एचआरची भूमिका कमालीची बदलली आहे. आजच्या आधुनिक आणि हायब्रिड (घरून आणि ऑफिसमधून काम करण्याच्या) युगात एचआर हे केवळ एक प्रशासकीय विभाग राहिलेले नाही. ते आता कंपन्यांचे धोरणात्मक भागीदार (Strategic Partners) बनले आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घेणे, कामाचा ताण कमी करण्यासाठी समुपदेशन करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करणे, यात एचआर आघाडीवर असते. जेव्हा एखादी कंपनी मोठ्या संकटात असते, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना धीर देऊन कामावर लक्ष केंद्रित करायला लावण्याचे कठीण काम हे व्यावसायिक करत असतात.

जगभरात उत्साहाचे वातावरण: कार्यशाळा आणि पुरस्कारांचा वर्षाव

इंटरनॅशनल एचआर डे निमित्त जगभरातील लहान-मोठ्या कंपन्यांमध्ये अतिशय उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळते. या दिवशी अनेक कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये विशेष परिसंवाद, मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा आणि वेबिनारचे आयोजन केले जाते. वर्षभरात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एचआर मॅनेजर्स आणि त्यांच्या टीमला विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते. या उपक्रमांचा मुख्य हेतू हाच असतो की, एचआर टीमला हे जाणवून देणे की त्यांचे काम कंपनीसाठी किती मोलाचे आहे. “कोणत्याही संस्थेची खरी ताकद तिची इमारत किंवा यंत्रसामग्री नसून, तिथे काम करणारे लोक असतात,” या सुप्रसिद्ध वाक्याची आठवण हा दिवस सर्वांना करून देतो.

एकविसाव्या शतकातील आव्हाने आणि एचआरची सज्जता

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि ऑटोमेशनच्या या युगात मानवी संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कशी वाढवायची आणि त्याच वेळी कामातील ‘मानवी स्पर्श’ कसा जिवंत ठेवायचा, हे आजच्या एचआरसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. २० मे चा हा दिवस या नवीन आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि भविष्यातील कामाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ ठरतो. म्हणूनच, या आंतरराष्ट्रीय एचआर दिनी आपल्या ऑफिसमधील एचआर टीमचे आभार मानायला विसरू नका, कारण त्यांच्या व्यवस्थापनामुळेच तुमचा रोजचा ऑफिसचा प्रवास सुखकर आणि प्रगतीशील होत असतो.

Published On: May 20, 2026 | 08:40 AM

