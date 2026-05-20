
Share Market Today: लेन्सकार्ट, ओला इलेक्ट्रिकसह ‘हे’ शेअर्स देणार आज गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी! तज्ज्ञांनी केली शिफारस

भारतीय शेअर बाजारात आज मोठी हालचाल पाहायला मिळू शकते. जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेत, वाढती महागाई आणि बॉण्ड यील्ड्समुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. अशात आज कोणते स्टॉक्स कमाईची संधी देऊ शकतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 08:45 AM
  • जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजार गॅप-डाउन ओपन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
  • केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज, फेडरल बँक आणि वरुण बेवरेजेस यांसारख्या शेअर्सवर आज गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणार आहे.
  • गिफ्ट निफ्टी जवळपास 162 पॉइंट्सनी खाली व्यवहार करत असल्याने बाजारात दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार आज २० मे रोजी लाल रंगात उघडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत, तसेच वाढती महागाई आणि वाढलेल्या बॉण्ड यील्ड्सच्या भीतीमुळे, आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १६२ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, सुमारे २३,४५० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,६५० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स ११४.१९ अंकांनी, म्हणजेच ०.१५ टक्क्यांनी घसरून ७५,२००.८५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३१.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१४ टक्क्यांनी घसरून २३,६१८.०० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक 127.85 अंकांनी, म्हणजेच 0.24% ने घसरून 53,409.15 वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार लेन्सकार्ट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, ओला इलेक्ट्रिक, मेट्रो ब्रँड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, मॅनकाइंड फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुती सुझुकी, झी एंटरटेनमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुला व्हाइनयार्ड्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज, असाही सॉन्गवॉन आणि फेडरल बँक या तीन शेअर्सची निवड केली आहे.

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रॅडिको खैतान लिमिटेड आणि किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज खरेदीसाठी विष्णू केमिकल्स, दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, थायरोकेअर टेक्नॉलॉजीज, पॉवर मेक प्रोजेक्ट्स आणि किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी या स्टॉक्सची निवड केली आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष आणि डेरिव्हेटिव्हज व क्वांट रिसर्च प्रमुख जय ठक्कर यांनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आयईएक्स) फ्युचर्स, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स फ्युचर्स आणि टायटन कंपनी फ्युचर्स हे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

