  • Pune News Deenanath Hospital Embroiled In Controversy Again 6 Year Old Girl Dies During Eye Surgery Family Levels Serious Allegations

Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय प्रियदर्शनी बागडे हिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. डोळ्यात ड्रॉप टाकल्यानंतर तिची तब्येत बिघडल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवालानंतर कारवाई होणार असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 08:52 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी दाखल 6 वर्षीय मुलीचा मृत्यू
  • कुटुंबीयांचा रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा गंभीर आरोप
  • शवविच्छेदन अहवालानंतर पुढील कारवाई होणार
पुणे: पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय पुन्हा एकदा वादात सापडल्याचे समोर आले आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका सात वर्षाच्या चिमुरडीचा मृत्यू झाला. मात्र कुटुंबीयांनी चिमुरडीचा डोळ्याच्या शस्त्रक्रिया दरम्यान मृत्यू झाल्याचा आरोप केलाय. मृत्यू झालेल्या मुलीचे नाव प्रियदर्शनी बागडे असे आहे. प्रियदर्शनीला डोळ्यात तिरळेपणा असल्यामुळे शस्त्रक्रियेसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये आणण्यात आले होते. येथे तिच्यावर तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर तिला काही दिवसांनी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र तिचा मृत्यू झाला.

काय घडलं नेमकं?

19 मे रोजी मुलीला शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ऑपरेशन थिएटर मध्ये तिला नेण्यात आले. तिथे तिच्या डोळ्यांमध्ये ड्रॉप टाकण्यात आले. मात्र अचानक प्रियदर्शनीला रक्ताच्या उलट्या सुरू झाल्या. याची कल्पना डॉक्टरांनी पालकांना न देता तिला तातडीने आयसीयूमध्ये हलवले असल्याचे सांगितले जात आहे. तिच्या अचानक तब्येत बिघडली म्हणून आम्ही तिला सीपीआर देत आहोत असे डॉक्टरकडून सांगण्यात आले. मात्र काहीच वेळात प्रियदर्शनीने आपले प्राण सोडले.

यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने घडलेला प्रकार बाहेर येऊ नये म्हणून प्रियदर्शनीच्या आई वडिलांना आर्थिक आम्हीच दाखवले आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर प्रियदर्शनीला शव विच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र ससून रुग्णालयाने पोलीस तक्रारी शिवाय आम्ही शव विच्छेदनासाठी मृतदेह स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांमध्ये गेले. मात्र पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवाल आल्याशिवाय आम्हाला गुन्हे दाखल करता येणार नाही असं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. आता या प्रकरणात नवं काय वळण येतं याकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत मुलीचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत मुलीचे नाव प्रियदर्शनी बागडे आहे.

  • Que: मुलीला रुग्णालयात का दाखल करण्यात आले होते?

    Ans: डोळ्यातील तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिला दाखल करण्यात आले होते.

  • Que: पोलिसांनी काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच पुढील गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे

Published On: May 20, 2026 | 08:52 AM

Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

May 20, 2026 | 08:52 AM

