Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापजनक घटना! 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; शेतात नेलं, मारहाण केलं आणि…
काय घडलं नेमकं?
19 मे रोजी मुलीला शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ऑपरेशन थिएटर मध्ये तिला नेण्यात आले. तिथे तिच्या डोळ्यांमध्ये ड्रॉप टाकण्यात आले. मात्र अचानक प्रियदर्शनीला रक्ताच्या उलट्या सुरू झाल्या. याची कल्पना डॉक्टरांनी पालकांना न देता तिला तातडीने आयसीयूमध्ये हलवले असल्याचे सांगितले जात आहे. तिच्या अचानक तब्येत बिघडली म्हणून आम्ही तिला सीपीआर देत आहोत असे डॉक्टरकडून सांगण्यात आले. मात्र काहीच वेळात प्रियदर्शनीने आपले प्राण सोडले.
यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने घडलेला प्रकार बाहेर येऊ नये म्हणून प्रियदर्शनीच्या आई वडिलांना आर्थिक आम्हीच दाखवले आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर प्रियदर्शनीला शव विच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र ससून रुग्णालयाने पोलीस तक्रारी शिवाय आम्ही शव विच्छेदनासाठी मृतदेह स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांमध्ये गेले. मात्र पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवाल आल्याशिवाय आम्हाला गुन्हे दाखल करता येणार नाही असं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. आता या प्रकरणात नवं काय वळण येतं याकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक
पुण्यातील कोंढवा परिसरात दोन लहान मुलांच्या किरकोळ भांडणातून मोठा वाद निर्माण झाला.मोठ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन गट आमनेसामने आले आणि परिसरात दगडफेक झाली. यावेळी काही जणांकडून कोंढवा पोलीस ठाण्यावरही दगडफेक करण्यात आली. घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक पोलीस स्टेशनबाहेर जमा झाले होते यावेळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आल. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या घटनेनंतर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी स्वतः पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी वेळेवर हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ
Ans: मृत मुलीचे नाव प्रियदर्शनी बागडे आहे.
Ans: डोळ्यातील तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिला दाखल करण्यात आले होते.
Ans: शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच पुढील गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे