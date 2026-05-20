९ वर्षांनंतर हर्ष लिम्बाचियापासून वेगळी होणार भारती सिंह? घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर सोडलं मौन, म्हणाली, ”आम्ही दोघं…”

सध्या सोशल मीडियावर भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या घटस्फोटाच्या जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत. आता याच संदर्भात भारती सिंगने तिची प्रतिक्रिया दिली आहे

Updated On: May 20, 2026 | 08:51 AM
भारती सिंग आणि तिचा पती, हर्ष लिंबाचिया, हे सुप्रसिद्ध टेलिव्हिजन कलाकार आहेत. ते आपल्या चाहत्यांचे मनोरंजन करत असतात. त्यांच्या लग्नाबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. त्यांच्या वैवाहिक जीवनात काही अडचणी येत असल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे.

त्या दोघांचा घटस्फोट होत असल्याच्या अफवाही आहेत. भारती सिंगने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तिच्या नवीन व्लॉगमध्ये भारती सिंगने तिच्या नात्याबद्दल मौन सोडले आहे. तिने हर्षसोबतच्या तिच्या नात्यामागील सत्य उघड केले आहे.

भारती सिंगने हर्षसोबतच्या तिच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या आणि घटस्फोटाच्या बातम्या अफवा असल्याचे फेटाळून लावले आहे. तिने म्हटले आहे की, तिचे आणि हर्षचे संबंध चांगले आहेत. त्यांच्या नात्यात कोणतीही अडचण नाही.

आपल्या व्लॉगमध्ये भारती सिंगने, “मी आता हर्षसोबत राहू शकत नाही कारण आमच्या नात्यात तडे जाऊ लागले आहेत,” असे सांगून आपल्या चाहत्यांना चिंताग्रस्त केले. थोड्याच वेळात, तिने हे सर्व निरर्थक असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. भारती पुढे म्हणाली, “अशा अनेक खोट्या गोष्टी बातम्यांमध्ये येत आहेत. आम्ही वेगळे होऊ शकत नाही. कदाचित मृत्यूनंतरही नाही.”

भारती सिंगने २०१७ मध्ये हर्षशी लग्न केले. २०२२ मध्ये त्यांना लक्ष्य नावाचा पहिला मुलगा झाला. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांना दुसरा मुलगा झाला.

Published On: May 20, 2026 | 08:51 AM

