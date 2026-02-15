Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

भगवान शंकर-पार्वती विवाह कथा! देवीच्या तपस्येला देव भुलून गेला; घडला धर्तीवरचा सगळ्यात सुंदर सोहळा

हिंदू धर्मातील पवित्र विवाहांपैकी भगवान शंकर आणि पार्वती यांचा विवाह सर्वश्रेष्ठ मानला जातो. पूर्वजन्मी सती असलेल्या पार्वतींनी कठोर तपस्या करून शंकरांना पती म्हणून प्राप्त केले.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र आणि अद्भुत विवाहांपैकी एक म्हणजे भगवान शंकर आणि माता पार्वती यांचा विवाह. ही कथा प्रेम, तपस्या आणि श्रद्धेची सुंदर गाथा सांगते. सुरुवातीला माता पार्वती या पूर्वजन्मी सती होत्या. सतीने आपल्या वडिलांच्या यज्ञात झालेल्या अपमानामुळे योगाग्नीने देह त्याग केला. त्यानंतर त्या हिमालय पर्वताच्या घरी पार्वती म्हणून जन्माला आल्या. त्यांचे वडील हिमवान आणि आई मेना होते. लहानपणापासूनच पार्वतींच्या मनात भगवान शंकरांविषयी अपार भक्ती आणि प्रेम होते. त्यांनी त्यांनाच पती म्हणून स्वीकारण्याचा निश्चय केला.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या

परंतु भगवान शंकर हे वैरागी, ध्यानमग्न आणि संसारापासून दूर राहणारे होते. त्यांना विवाहाची इच्छा नव्हती. तरीही पार्वतींनी कठोर तपस्या करण्याचे ठरवले. त्यांनी वर्षानुवर्षे अन्न-पाणी त्यागून, जंगलात राहून भगवान शंकरांची आराधना केली. त्यांच्या या कठोर तपश्चर्येमुळे संपूर्ण देवताही प्रभावित झाल्या.

दरम्यान, तारकासुर नावाच्या राक्षसाचा अत्याचार वाढला होता. त्याचा वध फक्त शंकरांच्या पुत्राकडूनच होऊ शकतो, असा वर त्याला मिळाला होता. म्हणून सर्व देवतांनी शंकर-पार्वती विवाह व्हावा, अशी प्रार्थना केली. देवांच्या विनंतीनंतर आणि पार्वतींच्या अखंड भक्तीने भगवान शंकर प्रसन्न झाले. भगवान शंकरांनी पार्वतींची परीक्षा घेण्यासाठी ब्राह्मणाचे रूप धारण केले आणि शंकरांविषयी नकारात्मक बोलले. पण पार्वती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. त्यांच्या निष्ठेवर प्रसन्न होऊन शंकरांनी आपले खरे रूप दाखवले आणि विवाहास संमती दिली.

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

हिमालय पर्वतावर मोठ्या थाटामाटात त्यांचा विवाह सोहळा पार पडला. देव, गंधर्व, यक्ष सर्व उपस्थित होते. भगवान शंकरांची बारात मात्र अत्यंत वेगळी होती. भूत, प्रेत आणि गणांसह ते आले होते. सुरुवातीला पार्वतींची आई घाबरली, पण नंतर शंकरांनी सुंदर रूप धारण केले. अशा प्रकारे भक्ती, प्रेम आणि संयम यांचा विजय झाला आणि शिव-पार्वती यांचा दिव्य विवाह संपन्न झाला. हा विवाह आदर्श दांपत्य जीवनाचे प्रतीक मानला जातो.

Web Title: Wedding story of lord shankar and parvati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा
1

महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या
2

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम
3

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा
4

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Free Bag For Students : यंदाचे दप्तर सरकारकडून! मुलांना स्कुल बॅग मोफत, १६५ कोटींचा निधी आला स्वीकारण्यात

Free Bag For Students : यंदाचे दप्तर सरकारकडून! मुलांना स्कुल बॅग मोफत, १६५ कोटींचा निधी आला स्वीकारण्यात

Feb 15, 2026 | 03:13 PM
उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

Feb 15, 2026 | 03:12 PM
भूमी पेडणेकरच्या ‘दलदल’चा लवकरच येणार दुसरा सीझन; निर्मात्यांनी दिली मोठी हिंट, म्हणाले ‘खूप कल्पना आहेत..’

भूमी पेडणेकरच्या ‘दलदल’चा लवकरच येणार दुसरा सीझन; निर्मात्यांनी दिली मोठी हिंट, म्हणाले ‘खूप कल्पना आहेत..’

Feb 15, 2026 | 03:07 PM
IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

Feb 15, 2026 | 03:06 PM
छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

Feb 15, 2026 | 03:03 PM
Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Feb 15, 2026 | 03:00 PM
Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी

Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी

Feb 15, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM