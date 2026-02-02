उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये काकडीचे सेवन केले जाते. थंडगार काकडी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये फार आवडीने खातात. कारण यामध्ये असलेले पाणी शरीराला थंडावा देते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी काकडीचे सेवन करावे. सकाळी उठल्यानंतर आपल्यातील अनेकांना चहा कॉफी पिण्याची सवय असते. पण उपाशी पोटी चहा कॉफी प्यायल्यामुळे ऍसिडिटी वाढते आणि अपचनाच्या समस्या उद्भवू लागतात. त्यामुळे उपाशी पोटी कधीच कॅफिन असलेल्या पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नका. त्याऐवजी काकडी डिटॉक्स पेयाचे सेवन करावे. नियमित सकाळी उठल्यानंतर डिटॉक्स पेयाचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर पडून जाईल आणि शरीर स्वच्छ होईल. आज आम्ही तुम्हाला उपाशी पोटी काकडी डिटॉक्स पेयाचे सेवन केल्यास शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा शरीराची काळजी घेण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. सतत काम करत राहिल्यामुळे आरोग्य बिघडून जाते. शरीरास आवश्यक असलेले पाणी न पिणे, सतत काम, मानसिक तणाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी काकडीचे डिटॉक्स पेय प्यावे. पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर डिहायड्रेशनची समस्या उद्भवते. यामुळे चक्कर येणे, अशक्तपणा इत्यादी बरीच लक्षणे दिसू लागतात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी काकडीचे डिटॉक्स पेय प्यावे. यामुळे थकवा अश्लतपणा कमी होतो आणि शरीर हायड्रेट राहते. काकडीचे पेय प्यायल्यामुळे त्वचा चमकदार आणि आतून हायड्रेट राहते.
बद्धकोष्ठता, पोट फुगणे यासारख्या पचनाच्या तक्रारींपासून आराम मिळवण्यासाठी आराम मिळवण्यासाठी काकडीचे पेय प्यावे. उपाशी पोटी डिटॉक्स पेयाचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर स्वच्छ होते. काकडीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर युक्त घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात, ज्यामुळे जुनाट बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो. महिनाभर नियमित काकडी डिटॉक्स पेयाचे सेवन केल्यास शरीरात अनेक सकारात्मक बदल दिसून येतील आणि तुम्ही कायमच फ्रेश राहाल.
एक लिटर पाण्याच्या बाटलीमध्ये पाणी घेऊन त्यात काकडीचे तुकडे, चिया सीड्स आणि पुदिन्याची पाने टाकून रात्रभर पाणी तसेच ठेवावे. त्यानंतर सकाळी उठून पाण्याचे उपाशी पोटी सेवन करा. यामुळे पोट स्वच्छ होईल. शरीरातील प्रत्येक अवयव डिटॉक्स करणे आवश्यक आहे. किडनीच्या कार्यात कधीच अडथळे निर्माण होऊ नयेत म्हणून डिटॉक्स पेयांचे सेवन करावे. यामुळे शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर पडून जातात आणि किडनी स्वच्छ होते. मेटाबॉलिझमची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नियमित काकडीचे पाणी प्यावे. यामध्ये तुम्ही बडीशेप किंवा जिरं सुद्धा मिक्स करून पिऊ शकता.