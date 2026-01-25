Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

एकादशीचे व्रत हे भगवान विष्णूंच्या भक्तांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील जया एकादशी खूप महत्त्वाची मानली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, जो व्यक्ती या दिवशी योग्य विधींनी भगवान विष्णूची पूजा करतो त्याला केवळ मानसिक शांतीच मिळत नाही तर पिशाच योनी आणि भूत त्रासांपासूनही मुक्तता मिळते. पंचांगानुसार, यावर्षी जया एकादशीचे व्रत गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे. दरम्यान कधीकधी, आपल्या भक्तीमुळे, आपण अशा चुका करतो ज्यामुळे आपल्याला उपवासाचे पूर्ण फायदे मिळत नाहीत. जया एकादशीच्या दिवशी कोणत्या चुका करू नये जाणून घ्या
शास्त्रांनुसार, एकादशीला भात खाणे ही एक गंभीर चूक मानली जाते. पौराणिक कथेनुसार, या दिवशी भात खाणे हे “रांगणारा प्राणी” म्हणून जन्माला येण्यासारखे मानले जाते. जरी तुम्ही उपवास करत नसलात तरी तुम्ही या दिवशी भात खाणे टाळावे.
जया एकादशीचे व्रत केवळ पोटासाठीच नाही तर मनासाठी देखील असले पाहिजे. या दिवशी एखाद्याची टीका करणे, खोटे बोलणे किंवा रागावणे यामुळे तुमचे पुण्य कमी होऊ शकते. वादविवादांपासून दूर राहा आणि “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या मंत्राचा जप करा.
भगवान विष्णूंना तुळस खूप आवडते आणि त्यांच्या नैवेद्यात तुळशीचा समावेश करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, एकादशीला तुळशीची पाने तोडू नयेत. तुम्ही उपवासासाठी एक दिवस आधी पाने तोडली पाहिजेत.
एकादशीला ब्रह्मचर्य पाळणे अनिवार्य आहे. शिवाय, तामसिक पदार्थ (कांदे, लसूण, मांस आणि मद्य) घरात येऊ देऊ नयेत. या दिवशी मसूर आणि मध खाण्यासही मनाई आहे.
जर उपवासाच्या दिवशी एखादा साधू किंवा गरजू व्यक्ती तुमच्या दाराशी आला तर त्यांना रिकाम्या हाताने पाठवू नका. तुमच्या क्षमतेनुसार अन्न किंवा पैसे दान करा. एखाद्याचा अपमान करणे हे उपवासाचे उल्लंघन मानले जाते.
हिंदू धर्मात, एकादशी हा भगवान विष्णूंना समर्पित दिवस मानला जातो. जया एकादशीचे सर्वात मोठे महत्त्व म्हणजे हे व्रत पाळल्याने व्यक्ती भूत, पिशाच किंवा वाईट आत्म्यांच्या भीतीपासून मुक्त होते. पौराणिक कथेनुसार, स्वर्गात असताना, एका गंधर्व (पुष्पवंत) आणि एका अप्सरा (पुष्पवती) यांना पिशाच बनण्याचा शाप देण्यात आला होता. मग, नकळत, जया एकादशीच्या व्रतामुळे, त्याला या वेदनादायक योनीतून मुक्तता मिळाली आणि तो पुन्हा त्याच्या दिव्य स्वरूपात परतला.
Ans: जया एकादशी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला साजरी केली जाते. यावेळी 29 जानेवारी रोजी आहे
Ans: जया एकादशीचे व्रत केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे. या व्रतामुळे भूत-पिशाच बाधा व नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.
Ans: एकादशीच्या दिवशी धान्य, तांदूळ आणि मांसाहार सेवन करू नये खोटे बोलणे, वाद-विवाद आणि नकारात्मक विचार टाळावेत राग, द्वेष आणि अहंकारापासून दूर राहावे