Ghaziabad Crime News: बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये 7 वर्षीय चिमुरडीचा मृतदेह; हत्येपूर्वी…

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील ७ वर्षीय चिमुरडीचा कुटुंब मूळचे बिहारचे आहे. तिचे आई-वडील नंदीग्राम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राज नगर एक्सटेंशन येथील एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ठिकाणी मजूर म्हणून काम करतात. ते आपल्या मुलीसह त्याच ठिकाणी राहत होते. शुक्रवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास ही मुलगी अचानक बेपत्ता झाली. मुलगी बेपत्ता झाल्याचे लक्षात येताच तिच्या कुटुंबीयांनी आणि तेथील इतर मजुरांनी तिचा अनेक तास शोध घेतला. अखेर रात्री १ वाजेच्या सुमारास बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावर तिचा मृतदेह आढळून आला. यानंतर तातडीने पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली.
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पोलीस तपास सुरु
पीडित चिमुकलीला आधी फूस लावून किंवा जबरदस्तीने पळवून नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. अत्याचार केल्यानंतर तिला त्या बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली फेकून दिले का, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला? या बाजूनेही पोलीस तपास करत आहेत. या घटनेचा नेमका क्रम काय होता, हे शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक विश्लेषणानंतरच स्पष्ट होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच फॉरेन्सिक टीमने (FSL) गुन्ह्याच्या ठिकाणाची तपासणी करून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत.
गुन्हा दाखल
पीडितेच्या मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवाल, फॉरेन्सिक तपासणी निष्कर्ष आणि ताब्यात घेतलेल्या संशयितांच्या चौकशीतून समोर येणाऱ्या माहितीच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सामूहिक बलात्कार, हत्या आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) यांसारख्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे.
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Ans: उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशन परिसरातील बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये.
Ans: अपहरण, हत्या, POCSO कायदा आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: काही संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू असून फॉरेन्सिक पुरावे आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे तपास सुरू आहे.