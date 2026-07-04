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Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ…

Updated On: Jul 04, 2026 | 08:05 AM IST
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सारांश

Vacation VS Staycation : पर्यटनात व्हेकेशन आणि स्टेकेशन हे दोन ट्रेंड यापैकी एकाची निवड करायची असते. अनकांना व्हेकेशन तर माहिती आहे पण स्टेकेशन म्हणजे काय ते आजही अनेकांना ठाऊक नाही. दोन्हींमधील फरक जाणून घेतल्यास तुम्ही तुमच्या ट्रीपचे योग्य नियोजन करु शकता.

Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ...

व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन?

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विस्तार
  • सुट्टीचा आनंद घेण्याचे दोन लोकप्रिय पर्याय सध्या ट्रेंडमध्ये आहेत.
  • बजेट, वेळ आणि प्रवासाच्या उद्देशानुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे ठरते.
  • दोन्ही पर्यायांचे फायदे वेगवेगळे असून, तुमच्या गरजेनुसार निवड बदलू शकते.
आजकालच्या धाकधुकीच्या जीवनात लोक रोजच्या तणावपूर्ण आयुष्याला इतकी कंटाळली आहेत की, थोडा मोकळा वेळ काढून अनेकजण व्हेकेशनचा प्लॅन करतात. याच्या मदतीने स्वत:साठी थोडा वेळ काढून मनाला शांत करता येते. व्हेकेशनच्या मदतीने लोक रोजच्या जीवनापासून काही दिवस वेगळे आणि आरामात घालवतात. नवीन ठिकाण, नवीन लोक, तिथली संस्कृती, खाद्यपदार्थ यांचा अनुभव घेतात. मागील काही काळापासून स्टेकेशन हा नवा ट्रेंड खूप वेगाने व्हायरल होऊ लागला आहे. कमी बजेट, वेळेची कमतरता आणि वर्क-लाईफ-बॅलेन्ससाठी लोक स्टेकेशनची निवड करु लागले आहेत. तथापि आजही अनेकांना व्हेकेशन आणि स्टेकेशन यातील नेमका फरक माहिती नसतो. दोन्हींचा अर्थ पर्यटनाशी जोडलेला आहे परंतु दोन्हींचा काहीसा वेगळा ठरु शकतो. चला या दोन्हींविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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स्टेकेशन काय आहे?

स्टेकेशन म्हणजे तुम्ही तुमच्या शहरात किंवा घरापासून जवळ राहून सुट्टीचा आनंद घेता. यात मोठा प्रवास नसतो. तुम्ही फक्त जवळच्या एका हाॅटेल किंवा रिसाॅर्टला भेट देता, तिथे काही दिवस राहता आणि आपल्या लहान ट्रीपचा आनंद लुटता. रोजच्या जीवनातील थोडा वेळ बाजूला काढून मनाला पुन्हा रिसेट करायचे असल्यास अनेकजण स्टेकेशनचा पर्याय निवडतात.

स्टेकेशनची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • लांबच्या प्रवासाची गरज नाही.
    खर्च फार कमी होतो.
  • कमी सुट्ट्यांमध्ये ट्रीपचा आनंद घेता येतो.
  • प्रवासातील थकवा जाणवत नाही.
  • कुटुंबासोबत काॅलिटी टाईम स्पेंड करता येतो.
व्हेकेशन म्हणजे काय?

व्हेकेशन म्हणजे शहर किंवा राज्य सोडून कुठेतरी दूर फिरायला जाणं. यात तुम्ही लांबचा प्रवास करुन एका ठिकाणाला भेट देता, तिथे राहता आणि तेथील आयुष्य, खाद्यसंस्कृती, लोकप्रिय ठिकाणे अशा अनेक गोष्टींचा अनुभव घेता. ताणतणाव दूर करण्यासाठी आणि रोजच्या आयुष्यापासून दूर कुठेतरी चांगला वेळ घालवण्यासाठी तसेच एका संस्मरणीय आठवणीसाठी व्हेकेशन एक चांगला पर्याय ठरते. यात तुम्ही कुटुंबासोबत लाॅंग ट्रीप प्लॅन करता.

व्हेकेशनची खास वैशिष्ट्ये

  • नव्या ठिकाणाला भेट देण्याची संधी.
  • मानसिक तणावापासून पूर्णपणे ब्रेक.
  • नवीन लोक, संस्कृती आणि संस्मरणीय अनुभव घेता येतो.
  • पर्यटनाचा रोमांचक आणि नेहमी लक्षात राहिल असा अनुभव घेता येतो.
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दोघांपैकी कशाची निवड करावी?

स्टेकेशन – तुमचे बजेट कमी असेल आणि कीही दिवसांच्या सुट्टीत तुम्हाला मनाला मोकळं करायचं असेल, ट्रीपचा आनंद घ्यायचा असेल आणि प्रवासातील थकवा नको असेल तर स्टेकेशन तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरेल.

व्हेकेशन – तुम्हाला तीच तीच ठिकाणे, लोक, जेवण बघून कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी वेगळा ॲडवेंचर्स अनुभव घ्यायचा असेल तर व्हेकेशन तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. जास्तीच्या सुट्ट्या आणि बजेट चांगल असल्यास तुम्ही व्हेकेशनचा पर्याय निवडावा.

Web Title: Staycation vs vacation difference benefits and which one to choose travel news in marathi

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Published On: Jul 04, 2026 | 08:04 AM

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