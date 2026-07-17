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Mahadev Betting App Case: टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गाची इडी करणार चाैकशी, अवैध सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ॲप प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गाची अनेक तास चौकशी केली आहे. अवैध सट्टेबाजी ॲपच्या प्रचाराशी संबंधित आरोपांबाबत ईडीकडून तपास सुरू आहे.

Mahadev Betting App Case: टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गाची इडी करणार चाैकशी, अवैध सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • महादेव बेटिंग ॲप प्रकरणात ईडीने शेफाली बग्गाची अनेक तास चौकशी केली.
  • बेटिंग ॲपच्या प्रचारासह डिजिटल पुरावे आणि टेलिग्राम चॅनेलचीही तपासणी सुरू.
  • या नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि इतर आरोपींच्या भूमिकेचाही ईडीकडून तपास सुरू आहे.
महादेव ऑनलाईन बेटिंग ॲप प्रकरणी ईडीने प्रसिद्धी टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गा हिची गुरुवारी अनेक तास चाैकशी केली. शेफाली बग्गाची ही चाैकशी रायपूर विभागीय कार्यालयात करण्यात आली. सूत्रांच्या आधारे, शेफाली बग्गा यांना यापूर्वीही चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते, मात्र त्या तपासात सहभागी झाल्या नव्हत्या. आता ईडी या प्रकरणाची विस्तारपूर्वक चाैकशी करत आहे. ईडीच्या तपासानुसार, महादेव ऑनलाईन बेटिंग नेटवर्कचे व्यावसायिक खंजन जगदीश कुमार ठक्कर यांच्यासोबत शेफाली बग्गाचे नाव समोर येत आहे. तपास यंत्रणांचा विश्वास आहे की, खंजन ठक्कर भारतातील बेटिंग ॲप्सच्या संचालन आणि प्रचारात सामील आहे. महादेव बेटिंग ॲपच्या व्यावहारांचा मुख्य सूत्रधार देखील तोच आहे. तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की, परदेशातून, विशेषतः दुबई आणि लंडनमधून चालवल्या जाणाऱ्या बेटिंग ॲप्सच्या प्रचारात शेफाली बग्गा हिची महत्त्वाची भूमिका आहे.

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ईडीले लाावले गंभीर आरोप

तपासामध्ये ईडीच्या हातात अनेक डिजिटल पुरावे आणि प्रमोशनल पेज लागले आहेत ज्यात शेफाली बग्गा कथितरित्या बेटिंग ॲपचा प्रचार करताना दिसली. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की, तिने फक्त या ॲपचा प्रचार केला नाही तर खेळाडूंना सट्टेबाजीच्या टिप्सही दिल्या. ईडीने सांगितले की, शेफाली बग्गाचे एक टेलिग्राम चॅनेल देखील आहे जिथे ती कथितरित्या बेटिंग ॲप्सचे प्रमोशन आणि बेटिंगशी जोडलेल्या टिप्स शेअर करते. या प्रमोशनच्या बदल्यात शेफाली बग्गाला काही आर्थिक मदत दिली जात होती का याचा तपास आता ईडी करत आहे. याचबरोबर या पूर्ण नेटवर्कमध्ये तिची भूमिका काय होती याचाही तपास केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात ईडीने विकास गर्गला अटक केली आहे. आता शेफाली बग्गाच्या चाैकशीच्या आधारे, महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क, हवाला व्यवहार आणि यात सामील असलेल्या अन्य लोकांच्या भूमिकेचा तपास ईडी करणार आहे. सध्या या प्रकरणात ईडीचा तपास सुरु असून चाैकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

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ईडीने करोडोंची संपत्ती केलीये जप्त

ईडीने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच महादेव महादेव ऑनलाइन बुक आणि Skyexchange.com यांच्याशी जोडलेले अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. या कारावाईअंतरर्गत, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (PMLA) अंतर्गत ९१.८२ कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली. ईडीच्या या कारवाईत, दुबईतील दोन परफेक्ट प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट एलएलसी आणि एक्झिम जनरल ट्रेडिंग या कंपन्यांच्या खात्यामधील ७४.२८ कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तपासात समोर आले होते की, या कंपन्या सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल आणि विकास छपरिया यांच्याशी संबंधित आहे. सट्टेबाजीतून कमावलेल्या पैशांची मनी लाँडरिंग करण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर केला जात होता.

 

Web Title: Mahadev betting app case ed questions tv host shefali bagga over illegal betting app promotion

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:10 PM

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