Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Elderly Woman Stops Man Riding Scooter On Footpath In Kolkata Viral News In Marathi

शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

आज्जी राॅक, ड्रायव्हर शाॅक! रस्ते नियमांचे पालन न करणाऱ्या ड्रायव्हरला आज्जीने जन्मीची अद्दल घडवली. रस्ता रोखला अन् पुढे असं काही केलं की, पाहून यूजर्स म्हणाले, "आज्जीने सिव्हिक सेन्स शिकवला".

Updated On: Feb 13, 2026 | 01:40 PM
शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही... चालकाला जन्माची अद्दल घडली

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रॅफिक टाळण्यासाठी फूटपाथवर ड्रायव्हर स्कुटर चालवू लागला.
  • ड्रायव्हरला आज्जीने थांबवत नियमांचे पालन किती आवश्यक आहे हे दाखवून दिले.
  • व्हिडिओने युजर्सचे मन जिंकले आहे.
चालू रस्त्यावर गाडी चालवताना स्वत:चा आणि इतरांचा जीव सुरक्षित ठेवण्यासाठी रस्ते नियमांचे पालन करणे खूप गरजेचे असते. देशात अनेक लोक विनाकारण या नियमांचे पालन करत नाहीत आणि परिणामी अपघाताला बळी पडतात. अलिकडे सोशल मिडियावर यांसंदर्भातील एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होताना दिसून आला आहे ज्यात एक आज्जी एका दुचाकीस्वाराला त्याच्या चुकीची अद्दल घडवताना दिसली. वृद्ध महिलेने तिच्या धाडसाने एक आदर्श निर्माण केला जे पाहून यूजर्सने आज्जीच्या या कृतीची भरभरुन प्रशंसा केली. चला नक्की व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओतील हा सर्व प्रकार केरळच्या रस्त्यावर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही घटना कोझिकोडच्या एरानहिपलम परिसरातील एका ट्रॅफिक सिग्नलजवळ घडल्याचे वृत्त आहे. व्हिडिओमध्ये जिथे सगळे चालक ट्रॅफिकमध्ये अडकून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे तिथेच एक व्यक्ती शाॅर्टकटचा पर्याय निवडून बाजूला असणाऱ्या फूडपाथवर आपली गाडी चढवतो. यावेळी फूटपाथवरुन एक आज्जी समोरुन येत असते. जेव्हा तिला समजतं की चालक रस्ते नियमांचे उल्लंघन करत आहे तेव्हा ती लगेचच त्याची वाट अडवते आणि त्याची चूक त्याला लक्षात आणून देते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

व्हिडिओमध्ये आज्जी चालकाची वाट अडवून त्याला पुढे जाण्यास रोखताना दिसून येते. चालक तिला विनवणी करतो पण ती गाडी समोर खंबीरपणे पुढे राहून त्याला त्याची चूक दाखवून देते. एवढंच काय तर पुढे आज्जी चालकाचा व्हिडिओ काढतानाही दिसते ज्याला घाबरुन शेवटी तो आपली गाडी मागे घेतो आणि योग्य मार्गाचा वापर करतो. आज्जीने सिद्ध केलं की, एखादी गोष्ट चूकीची असेल तर फक्त बोलून काही होत नाही तर त्यावर आपण आपला आवाजही उठवायला हवा. आज्जीच्या हुशीरीने यूजर्सचे आता मनं जिंकलं असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत लोकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. यावेळी एका युजरने लिहिले आहे, “आज्जी म्हणाली,आता खूप झालं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आज्जी राॅक, ड्रायव्हर शाॅक”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral elderly woman stops man riding scooter on footpath in kolkata viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा
1

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral
2

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral
3

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral
4

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

Feb 13, 2026 | 01:40 PM
Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

Feb 13, 2026 | 01:15 PM
School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

Feb 13, 2026 | 01:11 PM
IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

Feb 13, 2026 | 01:10 PM
Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Feb 13, 2026 | 01:00 PM
चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट

चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट

Feb 13, 2026 | 01:00 PM
India-France Defence Deal: भारतची फ्रान्ससोबत भक्कम भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत घेणार मोठी झेप

India-France Defence Deal: भारतची फ्रान्ससोबत भक्कम भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत घेणार मोठी झेप

Feb 13, 2026 | 12:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM