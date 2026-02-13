शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही... चालकाला जन्माची अद्दल घडली

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओतील हा सर्व प्रकार केरळच्या रस्त्यावर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही घटना कोझिकोडच्या एरानहिपलम परिसरातील एका ट्रॅफिक सिग्नलजवळ घडल्याचे वृत्त आहे. व्हिडिओमध्ये जिथे सगळे चालक ट्रॅफिकमध्ये अडकून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे तिथेच एक व्यक्ती शाॅर्टकटचा पर्याय निवडून बाजूला असणाऱ्या फूडपाथवर आपली गाडी चढवतो. यावेळी फूटपाथवरुन एक आज्जी समोरुन येत असते. जेव्हा तिला समजतं की चालक रस्ते नियमांचे उल्लंघन करत आहे तेव्हा ती लगेचच त्याची वाट अडवते आणि त्याची चूक त्याला लक्षात आणून देते.
व्हिडिओमध्ये आज्जी चालकाची वाट अडवून त्याला पुढे जाण्यास रोखताना दिसून येते. चालक तिला विनवणी करतो पण ती गाडी समोर खंबीरपणे पुढे राहून त्याला त्याची चूक दाखवून देते. एवढंच काय तर पुढे आज्जी चालकाचा व्हिडिओ काढतानाही दिसते ज्याला घाबरुन शेवटी तो आपली गाडी मागे घेतो आणि योग्य मार्गाचा वापर करतो. आज्जीने सिद्ध केलं की, एखादी गोष्ट चूकीची असेल तर फक्त बोलून काही होत नाही तर त्यावर आपण आपला आवाजही उठवायला हवा. आज्जीच्या हुशीरीने यूजर्सचे आता मनं जिंकलं असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत लोकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. यावेळी एका युजरने लिहिले आहे, “आज्जी म्हणाली,आता खूप झालं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आज्जी राॅक, ड्रायव्हर शाॅक”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.