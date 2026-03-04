Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

नगरपालिकेच्या वापराविना असलेल्या इमारती एस. एम. जोशी हॉल, वरली आळी सभागृह इ. चा योग्य वापर होऊन शासनाकडून भाडे निर्मिती करून त्या इमारती वापरात आणाव्यात व उत्पन्न वाढवावे, असे मत यावेळी मांडण्यात आले.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:20 AM
जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

जुन्नर नगरपालिकेचा 150 कोटी 13 लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर; सर्वसामान्य जनतेला होणार थेट फायदा

जुन्नर : जुन्नर नगरपालिकेची अर्थसंकल्प मंजुरीची सभा पार पडली. या सभेमध्ये नगरपालिकेच्या 150 कोटी 13 लाख रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जुन्नर नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षा सुजाता काजळे यांनी दिली. या सभेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे.

या सभेसाठी नगराध्यक्ष सुजाता काजळे, उपाध्यक्ष रूपाली परदेशी, गटनेता वैष्णवी पांडे, गटनेता विक्रम परदेशी, अलका फुलपगार, समीर पुरवंत, अंजली शिंदे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. या सभेमध्ये आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील प्रस्थावीत नगरपालिका खर्च, उत्पन्न, शासन योजना इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेमध्ये सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. कुठल्याही प्रकारची करवाढ करू नये, अशी भूमिका जुन्नर विकास आघाडीच्या सदस्यांनी घेतली. नगरपालिका उत्पन्न व खर्च याचा ताळमेळ साधला गेला पाहिजे, असे मत मांडले. कोणत्या प्रकारची करवाढ करण्यात आली याची माहिती घेण्यात आली.

नगरपालिकेच्या वापराविना असलेल्या इमारती एस. एम. जोशी हॉल, वरली आळी सभागृह इ. चा योग्य वापर होऊन शासनाकडून भाडे निर्मिती करून त्या इमारती वापरात आणाव्यात व उत्पन्न वाढवावे, असे मत यावेळी मांडण्यात आले. महिला बालकल्याण, दिव्यांग कल्याणकारी योजना याच्यावर ५% तरतूद करून संबंधित घटकांना जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करावे, अशी भूमिका देखील घेण्यात आली.

आर्किटेक्ट फी साठी 50 लाख रुपये मंजुरीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा. नगर परिषदेतील इंजिनियर व कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घ्यावे. याची कुठलीही आर्किटेक्ट फी नगरपालिकेकडून खर्च करू नये, नगरपालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रकल्पांसाठी फक्त आर्किटेक्ट फी अदा करावी व दैनंदिन कामे बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी जेणेकरून आर्किटेक्ट फी मध्ये बचत होईल, अशी भूमिका या वेळेला मांडली.

श्रीवर्धन नगरपरिषदेचाही अर्थसंकल्प सादर

दुसरीकडे, श्रीवर्धन नगरपरिषदने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ५६,९९,१०,६२० रूपये इतक्या आकाराचा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष अतुल चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेत विठ्ठल राठोड तसेच सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते. मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ६३ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्याच्या तुलनेत यंदा सुमारे ६ कोटींची घट नोंदवली गेली आहे. महसूली खर्चासाठी अंदाजे १३ कोटींची तरतूद असून भांडवली कामांसाठी ३९,८५,००,०२२ रूपये इतका निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हेदेखील वाचा : Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपरिषदेचा २०२६-२७ अर्थसंकल्प जाहीर; भांडवली कामांसाठी ३९.८५ कोटींची तरतूद

Published On: Mar 04, 2026 | 11:15 AM

