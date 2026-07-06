पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

राज्यासह संपूर्ण देशभरात कडाक्याचा मुसळधार पाऊस पडत आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सगळीकडे थंडगार वातावरणात झाले आहे. पण या दिवसांमध्ये रोगराई सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढते. साथीचे आजार किंवा संसर्गजन्य आजारांची शरीराला लागण झाल्यानंतर रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते, ज्याचा परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी गरमागरम मिक्स भाज्यांचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. सर्वच लहान मुलं भाज्या खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांसाठी तुम्ही या पद्धतीने वेगवेगळ्या भाज्यांचे सूप किंवा इतर पौष्टिक पदार्थ बनवू शकता. यामुळे तोंडाची चव वाढण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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