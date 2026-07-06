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पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यांचं गरमागरम पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट मिक्स भाज्यांचे पौष्टिक सूप बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे.

पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

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विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात कडाक्याचा मुसळधार पाऊस पडत आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सगळीकडे थंडगार वातावरणात झाले आहे. पण या दिवसांमध्ये रोगराई सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढते. साथीचे आजार किंवा संसर्गजन्य आजारांची शरीराला लागण झाल्यानंतर रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते, ज्याचा परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी गरमागरम मिक्स भाज्यांचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. सर्वच लहान मुलं भाज्या खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांसाठी तुम्ही या पद्धतीने वेगवेगळ्या भाज्यांचे सूप किंवा इतर पौष्टिक पदार्थ बनवू शकता. यामुळे तोंडाची चव वाढण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • गाजर
  • कोबी
  • कांदा
  • आलं
  • लसूण
  • मीठ
  • काळीमिरी पावडर
  • शिमला मिरची
  • मक्याचे दाणे
  • कॉर्नफ्लॉवर
  • सोया सॉस
  • कोथिंबीर
  • कांद्याची पात
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कृती:

  • मिक्स भाज्यांचे सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भाज्या पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये भाज्यांवर बारीक जंतू असण्याची शक्यता असते.
  • कढईमध्ये फोडणीसाठी तेल गरम करत ठेवा. गरम तेलात बारीक चिरलेला लसूण, आले आणि हिरवी मिरची घालून मंद आचेवर भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक करून घेतलेल्या सर्व भाज्या टाकून मिक्स करा आणि वरून चवीनुसार मीठ टाका.
  • मीठ टाकल्यामुळे भाज्यांना चव येईल. भाज्या शिजल्यानंतर त्यात ४ ते ५ कप पाणी घालून सर्व्ह मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा.
  • भाज्यांना उकळी आल्यानंतर त्यात काळीमिरी पावडर आणि कॉर्नफ्लॉवर पेस्ट, सोया सॉस घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि सूपला उकळी काढा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मिक्स भाज्यांचे सूप. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल.

Web Title: To boost your immunity which tends to weaken during the monsoon prepare a nutritious mixed vegetable soup at home

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:00 AM

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