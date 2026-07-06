Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

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अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली आहे. मुसळधार पाऊस आणि ट्रॅकवर पाणी साचल्यामुळे मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल गाड्या सुमारे १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत असल्याचे समोर आले आहे. नालासोपाऱ्यात मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला आज सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी मुसळधार पावसाचा तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आज मुंबईसह अनेक भागांत ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी आणि महानगरपालिका शाळा, महाविद्यालयांना आज, सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे.
मुसळधार पावसामुळे ६ जुलै २०२६ रोजी मुंबई-पुणे दरम्यानची रेल्वे वाहतूक कर्जत-लोणावळा घाटात दरड कोसळल्यामुळे पूर्णपणे विस्कळीत आणि स्थगित करण्यात आली आहे. या मार्गावरील अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट किंवा वळवण्यात आल्या असून, मध्य रेल्वेच्या सर्व उपनगरीय (लोकल) फेऱ्यांवरही परिणाम झाला आहे. तसेच, कर्जत-लोणावळा घाट सेक्शनमध्ये (ठाकुरवाडी आणि खंडाळा-मंकी हिल दरम्यान) दरड कोसळल्यामुळे मुंबई आणि पुण्यामधील रेल्वे संपर्क तुटला आहे. दोन्ही मार्गावरील एक्सप्रेस गाड्या रद्द आणि वळवण्यात आल्या आहेत.
भारतीय हवामान विभागाने आज मुंबईसह अनेक भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच आज वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या अंदाजानुसार, पुणे, रायगड, पालघर आणि मुंबई या जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यासह किनारपट्टीच्या परिसरासाठी मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
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पूरसदृश परिस्थिती आणि मुसळधार पावसाचा अंदाज पाहता नागरिकांनी व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.