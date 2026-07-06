सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:21 AM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai Rain: महाराष्ट्रात पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली असून मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि पालघरमध्ये मुसळधार पावसाचा तडाखा बसत आहे. रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाला असून प्रशासनाने अनेक भागांत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबई, पुणे, रायगड आणि पालघरमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
  • कर्जत-लोणावळा घाटात दरड कोसळल्याने मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली असून अनेक गाड्या रद्द किंवा वळवण्यात आल्या आहेत.
  • मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील शाळा-महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली असून नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Rain Update: मुंबई, पुणे, ठाण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत गेल्या दोन दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरु आहे. नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पावसाची संततधार सुरु आहे. तसेच ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सखल भागांत पाणी साचू लागले आहे. याशिवाय दृष्यमानता कमी झाल्याने रस्ते वाहतूक देखील उशिराने सुरु आहे. तसेच मुसळधार पावसाचा परिणाम आता रेल्वे वाहतूकीवर देखील होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पश्चिम, मध्य, हार्बर आणि टान्सहार्बर या सर्व मार्गांवरील वाहतूक आता उशिराने सुरु असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

लोकल वाहतूक उशीराने सुरु

अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली आहे. मुसळधार पाऊस आणि ट्रॅकवर पाणी साचल्यामुळे मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल गाड्या सुमारे १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत असल्याचे समोर आले आहे. नालासोपाऱ्यात मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर

भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला आज सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी मुसळधार पावसाचा तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आज मुंबईसह अनेक भागांत ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी आणि महानगरपालिका शाळा, महाविद्यालयांना आज, सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे.

रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत

मुसळधार पावसामुळे ६ जुलै २०२६ रोजी मुंबई-पुणे दरम्यानची रेल्वे वाहतूक कर्जत-लोणावळा घाटात दरड कोसळल्यामुळे पूर्णपणे विस्कळीत आणि स्थगित करण्यात आली आहे. या मार्गावरील अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट किंवा वळवण्यात आल्या असून, मध्य रेल्वेच्या सर्व उपनगरीय (लोकल) फेऱ्यांवरही परिणाम झाला आहे. तसेच, कर्जत-लोणावळा घाट सेक्शनमध्ये (ठाकुरवाडी आणि खंडाळा-मंकी हिल दरम्यान) दरड कोसळल्यामुळे मुंबई आणि पुण्यामधील रेल्वे संपर्क तुटला आहे. दोन्ही मार्गावरील एक्सप्रेस गाड्या रद्द आणि वळवण्यात आल्या आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यांना रेड अलर्ट?

भारतीय हवामान विभागाने आज मुंबईसह अनेक भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच आज वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या अंदाजानुसार, पुणे, रायगड, पालघर आणि मुंबई या जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यासह किनारपट्टीच्या परिसरासाठी मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

प्रशासनाचे आवाहन:

पूरसदृश परिस्थिती आणि मुसळधार पावसाचा अंदाज पाहता नागरिकांनी व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.

Web Title: Mumbai rain update heavy rain in mumbai and thane red alert issued local train running late

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 08:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय
1

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला
2

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

Jagbudi River Flood: रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस; खेडमधील जगबुडी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, बाजारपेठेत शिरले पुराचे पाणी
3

Jagbudi River Flood: रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस; खेडमधील जगबुडी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, बाजारपेठेत शिरले पुराचे पाणी

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…
4

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai News: वाशीत गीता अपार्टमेंटच्या सज्ज्याचा भाग कोसळला; एकाचा मृत्यू, महिला गंभीर जखमी

Navi Mumbai News: वाशीत गीता अपार्टमेंटच्या सज्ज्याचा भाग कोसळला; एकाचा मृत्यू, महिला गंभीर जखमी

Jul 06, 2026 | 08:31 AM
Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात; लोकल ट्रेनची वाहतूक उशिराने, रेड अलर्ट जारी

Jul 06, 2026 | 08:21 AM
Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

Jul 06, 2026 | 08:20 AM
Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 06, 2026 | 08:15 AM
पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

Jul 06, 2026 | 08:00 AM
Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Jul 06, 2026 | 07:05 AM
जिव्हाळायाचे ऋणानुबंध….! तुमच्या आयुष्यातील खास व्यक्तीला आणि मित्रमैत्रणींना द्या शुभ सकाळच्या खास शुभेच्छा

जिव्हाळायाचे ऋणानुबंध….! तुमच्या आयुष्यातील खास व्यक्तीला आणि मित्रमैत्रणींना द्या शुभ सकाळच्या खास शुभेच्छा

Jul 06, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा