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Nashik Crime: दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:20 AM IST
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सारांश

नाशिकच्या मनमाडमध्ये गाडीला कट मारल्याच्या किरकोळ वादातून कारचालकाने दुचाकीस्वाराच्या पोटात चाकू खुपसून जीवघेणा हल्ला केला. घटनेनंतर आरोपी फरार झाला, मात्र पोलिसांनी २५ किलोमीटर पाठलाग करून त्याला अटक केली. जखमी तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गाडीला कट मारल्याच्या वादातून कारचालकाने दुचाकीस्वारावर चाकूने जीवघेणा हल्ला केला.
  • आरोपी फरार झाल्यानंतर पोलिसांनी तब्बल २५ किलोमीटर पाठलाग करून त्याला अटक केली.
  • जखमी इरफात बेग याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून घटनेचा CCTV व्हिडिओ समोर आला आहे.
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गाडीला कट मारल्याच्या किरकोळ कारणावरून कार चालकाने एका दुचाकीस्वारावर चाकूने वार करत जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आला आहे. यामुळे दुचाकीस्वाराच्या पोटात थेट चाकूने वार केला आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. हा संपूर्ण थरारक प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण मनमाड शहरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

इरफात बेग असे जखमी झालेल्या दुचाकीस्वार तरुणाचे नाव आहे. इरफात हा आपल्या दुचाकीवरून मनमाड शहरातील चोपडा पेट्रोल पंपाजवळून जात होता. याच वेळी येवल्याच्या दिशेने सुसाट वेगाने जाणाऱ्या एका कारचा इरफातच्या दुचाकीला कट लागला. या गोष्टीचा जाब विचारण्यासाठी इरफातने कार चालकाला अडवले. मात्र, कार चालकाला याचा इतका राग आला की, त्याने कसलाही विचार न करता थेट चाकू काढला आणि इरफातच्या पोटात खुपसला.

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पोलिसांचा 25 किलोमीटर थरारक पाठलाग

इरफातवर चाकू हल्ला केल्यानंतर आरोपी कार चालक घटनास्थळावरून कारसह सुसाट वेगाने फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच मनमाड पोलिसांनी तत्काळ वायरलेसवरून मेसेज पाठवून संपूर्ण जिल्ह्यात नाकाबंदीचे आदेश दिले. आरोपी कारसह येवल्याच्या दिशेने पळून जात असताना पोलिसांनी तब्बल 25 किलोमीटरपर्यंत या कारचा थरारक पाठलाग केला.

पोलिसांच्या अंगावर घातली कार

मनमाड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून येवला पोलिसांनी शहराजवळ नाकाबंदी करून आरोपीची कार अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समोर पोलीस उभे असल्याचे पाहूनही मुजोर कार चालकाने कारचा वेग कमी करण्याऐवजी ती थेट पोलिसांच्या अंगावर घालण्याचा आणि त्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांनी अत्यंत चाणाक्षपणे आणि जीवाची बाजी लावून बाजूला होत कारची नाकेबंदी केली आणि अखेर आरोपीला घेराव घालून बेड्या ठोकल्या.

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात; जखमी तरुण रुग्णालयात

पोलिसांनी अटक केलेल्या या मुजोर कार चालकाचे नाव लक्ष्मीकांत शेजवळ असे आहे. पोलिसांनी त्याची कार जप्त केली असून, त्याच्याविरोधात मनमाड पोलीस ठाण्यात विविध कलमांखाली गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाने स्थानिक रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत.

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Web Title: Nashik crime car driver stabs motorcyclist in the stomach after a close cut chilling incident captured on cctv

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:20 AM

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