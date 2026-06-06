Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Why Is Hanuman Worshipped On Saturdays And Tuesdays Religious Significance

Hanuman Puja: शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

मंगळवार हा हनुमानांच्या पराक्रम, ऊर्जा आणि जन्मस्मरणाशी संबंधित मानला जातो, तर शनिवार हा शनीपीडा निवारण आणि संकटमोचन उपासनेसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. धर्मशास्त्राचा मूळ संदेश असा आहे की वार कोणताही असो, श्रद्धा, सात्त्विक आचरण आणि श्रीरामनामासह केलेली हनुमंताची भक्तीच सर्वाधिक फलदायी ठरते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा का केली जाते
  • हनुमानाला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा
  • धर्मशास्त्रात काय सांगितले आहे महत्त्व
 

सनातन हिंदू धर्मात हनुमान हे बल, बुद्धी, भक्ती, निर्भयता आणि संकटमोचन यांचे प्रतीक मानले जातात. भारतातील बहुसंख्य हनुमानभक्त मंगळवार आणि शनिवार या दिवशी हनुमंताची पूजा, व्रत, जप आणि दर्शन करतात. अनेकांना प्रश्न पडतो की हनुमानाची पूजा इतर दिवशी करता येत असताना विशेषतः मंगळवार आणि शनिवार यांनाच इतके महत्त्व का दिले जाते? यामागे पौराणिक कथा, ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र आणि लोकपरंपरा यांचा सुंदर संगम आहे.

मंगळवारी हनुमान पूजन का करतात?

मंगळवार हा हनुमानाचा जन्मदिवस मानला जातो

अनेक परंपरांनुसार हनुमानाचा अवतार चैत्र पौर्णिमेला मंगळवारी झाला असे मानले जाते. त्यामुळे मंगळवार हा त्यांचा विशेष दिवस मानला गेला. “मंगळ” हा शब्दच शुभ, कल्याणकारी आणि विजयदायी असा आहे. हनुमान हे सर्व अमंगल दूर करणारे असल्यामुळे मंगळवार त्यांच्याशी जोडला गेला.

मंगळ ग्रहाचा कारक देव

ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ ग्रह हा शौर्य, पराक्रम, रक्त, ऊर्जा, युद्धकौशल्य आणि साहस यांचा कारक आहे. हनुमान हे अद्वितीय पराक्रमाचे मूर्तिमंत रूप असल्यामुळे मंगळ ग्रहाच्या दोषांवर मात करण्यासाठी हनुमानाची उपासना सांगितली जाते. ज्यांच्या पत्रिकेत मंगळ दोष, कुजदोष, भूमिवाद, अपघातयोग, क्रोध, मानसिक अस्थिरता असे योग असतील त्यांनी मंगळवारी हनुमानाची आराधना करावी असे ज्योतिषग्रंथात सांगतले आहे.

श्रीरामभक्तीचा दिवस

काही परंपरांमध्ये मंगळवार हा श्रीरामभक्तीचा दिवस मानला जातो. हनुमान हे श्रीरामाचे सर्वश्रेष्ठ भक्त असल्याने या दिवशी त्यांची विशेष पूजा केली जाते.

Varanasi: वाराणसीला का म्हटले जाते मोक्षनगरी? काय आहे काशीचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

शनिवारी हनुमंताची पूजा का करतात?

शनीदेव आणि हनुमान यांची प्रसिद्ध कथा

एकदा शनिदेव यांनी हनुमानांवर आपली दृष्टी टाकण्याचा प्रयत्न केला. हनुमानांनी त्यांना आपल्या शेपटीत गुंडाळले आणि पर्वतांवरून उड्या मारू लागले. त्यामुळे शनिदेवांना फार वेदना झाल्या. तेव्हा शनिदेवांनी प्रार्थना केली की, जो भक्त तुझी उपासना करेल त्याला माझ्या कठोर पीडेपासून मी संरक्षण देईन. तेव्हापासून शनिवारी हनुमानपूजन केल्यास शनिदोषाचा त्रास कमी होतो अशी श्रद्धा निर्माण झाली.

साडेसाती आणि शनिदोष निवारण

साडेसात, अडीचकी, शनी महादशा, न्यायालयीन प्रकरणे, आर्थिक अडचणी, शत्रूपीडा यांसाठी शनिवारी हनुमानाची विशेष आराधना केली जाते.

भय आणि नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण

हनुमान हे भूत, प्रेत, पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा आणि अज्ञात भीती यांचा नाश करणारे देव मानले जातात. म्हणून शनिवारी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड यांचे पठण विशेष फलदायी मानले जाते.

धर्मशास्त्रात याचे काय महत्त्व सांगितले आहे?

रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, स्कंदपुराण आणि विविध उपासना परंपरांमध्ये हनुमानाची भक्ती संकटमोचक म्हणून वर्णन केली आहे. धर्मशास्त्रात विशिष्ट वारापेक्षा भक्तीला अधिक महत्त्व आहे; मात्र परंपरेने मंगळवार आणि शनिवार हे दिवस विशेष फलदायी मानले गेले आहेत.

Dhruv Yog 2026: १७ जूनपासून तयार होणाऱ्या ध्रुव योगामुळे या राशींच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात लाभ

हनुमानाला काय अर्पण करावे?

शेंदूर

हनुमानाला शेंदूर अतिशय प्रिय मानला जातो. एक आख्यायिका अशी सांगितली जाते की माता सीता कपाळी शेंदूर लावत असल्याचे पाहून हनुमानांनी संपूर्ण शरीरावर शेंदूर लावला, कारण त्यामुळे श्रीरामांचे आयुष्य वाढते असे त्यांना वाटले.

नैवेद्य म्हणून काय अर्पण करावे

गूळ

भाजलेले हरभरे

बेसन लाडू

बुंदी

केळी

नारळ अर्पण केले जातात.

या दिवशी कोणते स्तोत्र म्हणावे?

मंगळवारी

हनुमान चालीसा

संकटमोचन हनुमानाष्टक

मारुती स्तोत्र

भीमरूपी महारुद्रा

शनिवारी

हनुमान चालीसा

बजरंग बाण

सुंदरकांड

हनुमान बाहुक

मंगळवार हा हनुमानांच्या पराक्रम, ऊर्जा आणि जन्मस्मरणाशी संबंधित मानला जातो, तर शनिवार हा शनीपीडा निवारण आणि संकटमोचन उपासनेसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. धर्मशास्त्राचा मूळ संदेश असा आहे की वार कोणताही असो, श्रद्धा, सात्त्विक आचरण आणि श्रीरामनामासह केलेली हनुमंताची भक्तीच सर्वाधिक फलदायी ठरते. त्यामुळे मंगळवार आणि शनिवार हे विशेष दिवस असले तरी हनुमानाची आराधना दररोज केली तरी ती तितकीच पुण्यदायी मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हनुमानाची पूजा मंगळवारी का केली जाते?

    Ans: मंगळवार हा भगवान हनुमानांचा प्रिय वार मानला जातो. या दिवशी त्यांची पूजा केल्याने धैर्य, शक्ती आणि आत्मविश्वास वाढतो, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: हनुमान पूजेमध्ये ब्रह्मचर्याचे महत्त्व का सांगितले जाते?

    Ans: हनुमानजी हे ब्रह्मचर्य, संयम आणि आत्मनियंत्रणाचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या उपासनेत शुद्ध आचरणाला महत्त्व दिले जाते.

  • Que: मंगळवार आणि शनिवार या दोन्ही दिवशी पूजा केल्यास काय लाभ होतो?

    Ans: श्रद्धेनुसार या दोन्ही दिवशी नियमित पूजा केल्याने हनुमानजींची कृपा प्राप्त होते आणि जीवनातील अडचणींवर मात करण्याचे बळ मिळते.

Web Title: Why is hanuman worshipped on saturdays and tuesdays religious significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Varanasi: वाराणसीला का म्हटले जाते मोक्षनगरी? काय आहे काशीचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व
1

Varanasi: वाराणसीला का म्हटले जाते मोक्षनगरी? काय आहे काशीचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Dhruv Yog 2026: १७ जूनपासून तयार होणाऱ्या ध्रुव योगामुळे या राशींच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात लाभ
2

Dhruv Yog 2026: १७ जूनपासून तयार होणाऱ्या ध्रुव योगामुळे या राशींच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात लाभ

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Adhik Maas Amavasya 2026: कधी आहे अधिक महिन्यातील अमावस्या, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व
4

Adhik Maas Amavasya 2026: कधी आहे अधिक महिन्यातील अमावस्या, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hanuman Puja: शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व

Hanuman Puja: शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व

Jun 06, 2026 | 11:30 AM
पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट boAt ची एंट्री! अनोख्या फीचर्ससह भारतात Slazer सीरीज लाँच… सुरुवातीची किंमत केवळ 799 रुपये

पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट boAt ची एंट्री! अनोख्या फीचर्ससह भारतात Slazer सीरीज लाँच… सुरुवातीची किंमत केवळ 799 रुपये

Jun 06, 2026 | 11:25 AM
Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Jun 06, 2026 | 11:25 AM
महाराष्ट्र कृषी सेवा अंतिम गुणवत्ता यादी रखडली; MPSC च्या दिरंगाईचा उमेदवारांना पुन्हा फटका

महाराष्ट्र कृषी सेवा अंतिम गुणवत्ता यादी रखडली; MPSC च्या दिरंगाईचा उमेदवारांना पुन्हा फटका

Jun 06, 2026 | 11:17 AM
Neha Kakkar Birthday: आर्थिक तंगी, 4 वर्ष गात राहिली भजन; शो मधून बाहेर पण झाली त्याच शो ची परीक्षक, नेहा कक्करचा प्रवास

Neha Kakkar Birthday: आर्थिक तंगी, 4 वर्ष गात राहिली भजन; शो मधून बाहेर पण झाली त्याच शो ची परीक्षक, नेहा कक्करचा प्रवास

Jun 06, 2026 | 11:16 AM
Konkan News : लोटे प्रदूषणात घट अन् खाडीत जीवसृष्टीची चाहूल; कोळंबी-खेकड्यांच्या पुनरागमनाने मच्छीमार सुखावले

Konkan News : लोटे प्रदूषणात घट अन् खाडीत जीवसृष्टीची चाहूल; कोळंबी-खेकड्यांच्या पुनरागमनाने मच्छीमार सुखावले

Jun 06, 2026 | 11:13 AM
NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

Jun 06, 2026 | 11:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें