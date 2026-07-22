शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Middle East Trumps Major Movewill Saudi Arabia Become A Nuclear Power

MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात आज एका ऐतिहासिक नागरी अणुकराराची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे मध्य-पूर्वेत नवीन भू-राजकीय समीकरणे निर्माण होऊ शकतात.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

US Saudi Nuclear Deal Middle East Tension:ट्रम्प प्रशासन बुधवारी सौदी अरेबिया सोबतच्या एका ऐतिहासिक नागरी अणुकराराची औपचारिक घोषणा करणार आहे. सौदी अरेबियामध्ये नागरी अणुकार्यक्रमाचा पाया घालण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे धोरणात्मक पाऊल, मध्य-पूर्वेच्या राजकारणातील एक मोठे स्थित्यंतर म्हणून पाहिले जात आहे. ही घोषणा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून वॉशिंग्टन आणि इराण यांच्यात तणाव वाढला आहे.

  • अमेरिकेच्या अणुऊर्जा उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार
  • इराणसोबत वाढता तणाव
  • हुथींच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
  • इस्रायलने चिंता व्यक्त केली
  • जुन्या करारांशी तुलना
Red Sea Crisis : यमनच्या हूती बंडखोरांनी सौदी अरब विरुद्ध समुद्री नाकेबंदी जाहीर केली, मग पाकिस्तान टेन्शनमध्ये का?

अमेरिकेच्या अणुऊर्जा उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, या ३० वर्षांच्या करारामुळे अमेरिकेच्या अणुउद्योगासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि व्यवसाय निर्माण होईल. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका वृत्तानुसार, या करारानुसार अमेरिकन कंपन्या सौदी अरेबियामध्ये युरेनियम संवर्धन सुविधा देखील उभारू शकतील. हे उल्लेखनीय आहे की सौदी अरेबियाने आपल्या नागरी अणुकार्यक्रमावरील आपले हक्क दीर्घकाळापासून अबाधित ठेवले आहेत.

इराणसोबत वाढता तणाव

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला आहे. वॉशिंग्टन या अणुकराराला एका व्यापक धोरणात्मक योजनेचा भाग मानते, ज्यामध्ये सौदी अरेबिया आणि इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करणे आणि अमेरिकेच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करणे यांचा समावेश आहे.

हुथींच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांनी या आठवड्यात सौदी बंदरांना नाकेबंदी करण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सौदी अरेबिया आणि हौथी यांच्यात झालेल्या गोळीबारामुळे २०२२ पासून लागू असलेल्या युद्धविरामालाही धोका निर्माण झाला आहे.

इस्रायलने चिंता व्यक्त केली

ट्रम्प प्रशासन या कराराबाबत उत्साही आहे, परंतु दोन्ही पक्षांच्या अमेरिकी काँग्रेसच्या खासदारांनी आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, भविष्यात नागरी अणु तंत्रज्ञानाचा वापर अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होईल.

मात्र, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. मनिला येथील एका परिषदेदरम्यान ते म्हणाले की, अणुप्रसाराचा धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही करारात अमेरिका सामील होणार नाही. हा करार येत्या काही दिवसांत काँग्रेससमोर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे, तथापि, तो अंमलात येण्यासाठी काँग्रेसच्या अनिवार्य मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही.

USTariff : ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा;भारताच्या औषध निर्यातीवर परिणाम होणार

जुन्या करारांशी तुलना

यापूर्वी, २००९ मध्ये अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत (UAE) एक अणुकरार केला होता, मात्र UAE स्वतःचे युरेनियम समृद्धीकरण करत नाही. अलीकडेच, मे महिन्यात, एका ड्रोन हल्ल्यामुळे UAE च्या बरका अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ आग लागली, ज्यामुळे या प्रदेशातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर घोंघावणारे धोके अधोरेखित झाले आहेत.

 

 

 

 

 

Web Title: Middle east trumps major movewill saudi arabia become a nuclear power

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 08:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर
1

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

Student Protest : विद्यार्थ्यांचा आंदोलनात दिसला ‘अमेरिका क्या कहता था’ फेम Viral मुलगा! नेटकरी झाले हैराण, म्हणाले ‘तू इथे कसा?’
2

Student Protest : विद्यार्थ्यांचा आंदोलनात दिसला ‘अमेरिका क्या कहता था’ फेम Viral मुलगा! नेटकरी झाले हैराण, म्हणाले ‘तू इथे कसा?’

IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले
3

IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले

ChineseLeader: व्याख्याता आणि तत्त्वज्ञ राजा: बंद दारांआडचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
4

ChineseLeader: व्याख्याता आणि तत्त्वज्ञ राजा: बंद दारांआडचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

Jul 23, 2026 | 10:19 PM
जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

Jul 23, 2026 | 10:02 PM
केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

Jul 23, 2026 | 09:43 PM
Alibag Ashadhi Ekadashi Wari: अलिबागमध्ये ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ संकल्पनेतून भव्य दिंडी; पालखी सोहळ्यात विठ्ठलनामाचा गजर

Alibag Ashadhi Ekadashi Wari: अलिबागमध्ये ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ संकल्पनेतून भव्य दिंडी; पालखी सोहळ्यात विठ्ठलनामाचा गजर

Jul 23, 2026 | 09:38 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

Jul 23, 2026 | 09:32 PM
राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्… पहा व्हिडियो

राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्… पहा व्हिडियो

Jul 23, 2026 | 09:22 PM
Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Jul 23, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा