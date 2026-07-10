Maharashtra Breaking News Updates Today: इंग्लंडने 3-0 ने जिंकली T-20 सीरीज; टीम इंडियाचा मोठा पराभव

10 Jul 2026 08:42 AM (IST)
Weather Forecast IMD : गेल्या चार-पाच दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राला झोडपून काढणाऱ्या मुसळधार पावसाचा जोर आता काहीसा कमी होताना दिसत आहे. राज्यात जरी मॉन्सून उशिराने दाखल झाला असला, तरी अवघ्या ५ ते ६ दिवसांच्या धुव्वाधार पावसामुळे जून महिन्याची सरासरी भरून निघाली आहे. या जोरदार बॅटिंगमुळे राज्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणी पातळीत मोठी आणि दिलासादायक वाढ झाली आहे. अनेक सखल भागांत साचलेले पाणी ओसरत असून, दरडी कोसळलेल्या भागांतील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.
सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांच्या घाटमाथा परिसरात आजही हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून हवामान विभागाने या दोन्ही जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यासाठी आज 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी केला आहे. पाऊस कमी होत असला तरी डोंगराळ भागात किंवा घाटातून प्रवास करताना नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
ब्रिस्टल : फिल सॉल्ट आणि हॅरी ब्रूक यांच्यातील अभेद्य शतकी भागीदारीच्या जोरावर इंग्लंडने काउंटी ग्राऊंडवर भारताविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथा सामना ९ गडी राखून जिंकला. या विजयासह, यजमान संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतर आता नव्या मालिकेची कामगिरी समोर आली आहे.
टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना ११ जुलै रोजी साउथहॅम्प्टन येथे खेळवला जाणार आहे. इंग्लंडने १५९ धावांचे लक्ष्य केवळ १३.५ षटकांत पूर्ण केले, म्हणजेच संघाने ३६ चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवला. १५० पेक्षा जास्त धावा केल्यानंतर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील टीम इंडियाचा हा सर्वात मोठा पराभव आहे. एकूणच, टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताला केवळ दोनदाच अधिक चेंडू शिल्लक असताना पराभव पत्करावा लागला आहे.