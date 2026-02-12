Dinvishesh : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास

मराठ्यांच्या सत्तेचा ठंका दिल्लीमध्ये गाजवणारे महान सेनानी, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची आज पुण्यतिथी. उत्तर भारतातील मराठा सत्तेचे पुनरुत्थान करणारे पराक्रमी कूटनीतिज्ञ म्हणून महादजी शिंदे यांचे नाव इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे. महादजी शिंदे यांनी अफाट धैर्य, मुत्सद्देगिरी आणि रणकौशल्याच्या जोरावर पुन्हा एकदा उत्तर भारतातील मराठा सत्ता उभी केली. महादजी शिंदे यांनी दिल्लीतील मुघल बादशाह शहाआलम दुसरा याला मराठा छत्राखाली आणले. त्यांनी रोहिल्यांविरुद्ध मोहिम, जाट, राजपूत आणि नवाबांविरुद्ध लष्करी मोहिमा राबवून मराठा सत्तेचा दरारा निर्माण केला. (Dinvishesh)
12 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
12 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष
12 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष