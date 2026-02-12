Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास

महादजी शिंदे यांनी अफाट धैर्य, मुत्सद्देगिरी आणि रणकौशल्याच्या जोरावर पुन्हा एकदा उत्तर भारतातील मराठा सत्ता उभी केली. महादजी शिंदे यांनी दिल्लीतील मुघल बादशाह शहाआलम दुसरा याला मराठा छत्राखाली आणले.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:42 AM
diplomat of the Maratha Empire Musaddi Mahadji Shinde Death anniversary 12 february

मराठा साम्राज्याचे राजदूत मुसद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

मराठ्यांच्या सत्तेचा ठंका दिल्लीमध्ये गाजवणारे महान सेनानी, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची आज पुण्यतिथी. उत्तर भारतातील मराठा सत्तेचे पुनरुत्थान करणारे पराक्रमी कूटनीतिज्ञ म्हणून महादजी शिंदे यांचे नाव इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे. महादजी शिंदे यांनी अफाट धैर्य, मुत्सद्देगिरी आणि रणकौशल्याच्या जोरावर पुन्हा एकदा उत्तर भारतातील मराठा सत्ता उभी केली. महादजी शिंदे यांनी दिल्लीतील मुघल बादशाह शहाआलम दुसरा याला मराठा छत्राखाली आणले. त्यांनी रोहिल्यांविरुद्ध मोहिम, जाट, राजपूत आणि नवाबांविरुद्ध लष्करी मोहिमा राबवून मराठा सत्तेचा दरारा निर्माण केला. (Dinvishesh)

12 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1961: सोव्हिएत युनियनने व्हेनेरा 1 हे शुक्राच्या दिशेने प्रक्षेपित केले.
  • 1976: पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हडेक्की (केरळ) प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला.
  • 1993: एम. एन. वेंकटचलैय्या यांनी भारताचे 25 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 2001: शूमेकर अंतराळयान 433-इरॉसच्या “सॅडल” क्षेत्रात उतरले, जे लघुग्रहावर उतरणारे पहिले अंतराळयान बनले.
  • 2003: ध्वनीच्या दुप्पट वेग असलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
  • 2019: मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशाने प्रेस्पा करारानुसार स्वतःचे नाव उत्तर मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक असे ठेवले आणि ग्रीससोबतचा दीर्घकाळ चाललेला नामकरण वाद मिटवला.
हे देखील वाचा : … आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं! गोष्ट गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची

12 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1742: ‘नाना फडणवीस’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 13 मार्च 1800)
  • 1804: ‘हेन्‍रिक लेन्झ’ – जर्मन भौतिकशास्त्रज यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 फेब्रुवारी 1865)
  • 1809: ‘चार्ल्स डार्विन’ – उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत मांडणारे ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 एप्रिल 1882)
  • 1809: ‘अब्राहम लिंकन’ – अमेरिकेचे 16 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 एप्रिल 1865)
  • 1824: ‘स्वामी दयानंद सरस्वती’ – संस्कृत विद्वान आणि आर्य समाजाचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 ऑक्टोबर 1883 – अजमेर, राजस्थान)
  • 1876: ‘थुब्तेन ग्यात्सो’ – 13 वे दलाई लामा यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 डिसेंबर 1933)
  • 1877: ‘लुई रेनॉल्ट’ – फ्रेंच व्यापारी रेनॉल्ट कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 ऑक्टोबर 1944)
  • 1920: ‘प्राण कृष्ण सिकंद’ – चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 जुलै 2013)
  • 1949: ‘गुन्डाप्पा विश्वनाथ’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : ओम बिरला कोणच्या दबावाखाली करतायेत काम? विरोधकांचा अविश्वासाचा प्रस्ताव करणार घाव

12 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1794: ‘महादजी शिंदे’ – पेशवाईतील मुत्सद्दी यांचे निधन.
  • 1804: ‘एमॅन्युएल कांट’ – जर्मन तत्त्ववेत्ता यांचे निधन. (जन्म: 22 एप्रिल 1724)
  • 1998: ‘पद्मा गोळे’ – कवयित्री यांचे निधन. (जन्म: 10 जुलै 1913)
  • 2000: ‘विष्णुअण्णा पाटील’ – सहकार क्षेत्रातील नामवंत नेते यांचे निधन.
  • 2001: ‘भक्ती बर्वे’ – अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 10 सप्टेंबर 1948)
  • 2009: ‘एन. भाट नायक’ – भारतीय गणितज्ञ यांचे निधन (जन्म: 10 जून 1938)
  • 2022: ‘राहुल बजाज’ – पद्म भूषण प्राप्त, बजाज ग्रुप कंपनीचे चेअरमन यांचे निधन. (जन्म: 10 जून 1938)

