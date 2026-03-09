Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 09 मार्चचा इतिहास

शशी थरुर हे काँग्रेस पक्षाकडून तिरुवनंतपुरम मतदारसंघाचे खासदार म्हणून अनेक वेळा निवडून आले आहेत. संसदेतील त्यांची भाषणे, परराष्ट्र धोरणावरील मते आणि भारतीय संस्कृतीबाबतचे लेखन यामुळे ते नेहमी चर्चेत असतात.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:47 AM
Birthday of Congress scholar politician and influential orator Shashi Tharoor 09 march history

काँग्रेस विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

प्रभावी वक्ते, बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आणि राजकारणी अशी ओळख असलेले शशी थरुर यांचा आज वाढदिवस. ते भारतीय राजकारणातील असे नेते आहेत जे विरोधी पक्षामध्ये असून देखील त्यांची सत्ताधाऱ्यांसोबत मैत्री आहे. त्यांची हीच बाब नेहमीच त्यांना वेगळे ठरवते. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर ते काँग्रेस पक्षाकडून (Congress Politics) तिरुवनंतपुरम मतदारसंघाचे खासदार म्हणून अनेक वेळा निवडून आले आहेत. संसदेतील त्यांची भाषणे, परराष्ट्र धोरणावरील मते आणि भारतीय संस्कृतीबाबतचे लेखन यामुळे ते नेहमी चर्चेत असतात. थरूर हे एक उत्कृष्ट लेखकही आहेत. त्यांनी इतिहास, राजकारण आणि समाज यावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांच्या प्रभावी इंग्रजी भाषाशैलीमुळे तरुणांमध्ये त्यांची विशेष लोकप्रियता आहे. (Dinvishesh)

 

09 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1796 : ‘नेपोलियन बोनापार्ट’ यांनी पहिली बायको ‘जोसेफिना’ यांच्यासोबत लग्न केले.
  • 1945 : दुसरे महायुद्ध: अमेरिकेच्या B-29 विमानांनी जपानच्या टोकियो शहरावर बॉम्बहल्ला केला. यामध्ये १ लाखाहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
  • 1959 : बार्बी ही जगप्रसिद्ध बाहुली लाँच झाली.
    1991 : युगोस्लाव्ह अध्यक्ष ‘स्लोबोदान मिलोसेविक’ यांच्या विरोधात राजधानी बेलग्रेडमध्ये प्रचंड निदर्शने
  • 1992 : कवी आणि लेखक डॉ. हरिवंशराय बच्‍चन यांना नवी दिल्लीत के. के. बिर्ला प्रतिष्ठानने आयोजित समारंभात पहिला सरस्वती पुरस्कार उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते देण्यात आला.
09 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1824 : ‘अमासा लेलँड स्टॅनफोर्ड’ – अमेरिकन स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 जून 1893)
  • 1863 : ‘भाऊराव बापूजी कोल्हटकर’ – गायक आणि नट यांचा जन्म. (मृत्यू: 13 फेब्रुवारी 1901)
  • 1899 : ‘यशवंत दिनकर पेंढारकर‘ – महाराष्ट्राचे कवी यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 नोव्हेंबर 1985)
  • 1930 : ‘युसुफखान महंमद पठाण’ – संत साहित्याचे अभ्यासक यांचा जन्म.
  • 1931 : ‘डॉ. करणसिंग’ – माजी केंद्रीय मंत्री.
  • 1933 : ‘लॉयड प्राइस’ – अमेरिकन गायक-गीतकार.
  • 1934 : ‘युरी गगारीन’ – पृथ्वीप्रदक्षिणा करणारे पहिले अंतराळवीर यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 मार्च 1968)
  • 1935 : ‘अँड्र्यू वितेर्बी’ – क्वालकॉम कंपनी चे सहसंस्थापक.
  • 1943 : जेम्स ऊर्फ ‘बॉबी फिश’र अमेरिकन बुद्धिबळपटू व ग्रँडमास्टर रॉबर्ट यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 जानेवारी 2008)
  • 1951: ‘झाकीर हुसेन’ – प्रख्यात तबलावादक -पद्यभूषण, पद्मश्री उस्ताद.
  • 1952: ‘सौदामिनी देशमुख’ – पहिल्या वैमानिक कप्तान.
  • 1956 : ‘शशी थरूर’ – केन्द्रीय मंत्री व अर्थतज्ञ.
  • 1970 : ‘नवीन जिंदाल’ – भारतीय उद्योगपती.
  • 1985 : ‘पार्थिव पटेल’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू.
09 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1650 : संत तुकाराम यांचा वैकुंठवास.
  • 1851: डॅनिश भौतिकशास्त्रज्ञ हान्स क्रिस्टियन ओरस्टेड यांचे निधन. (जन्म: 14 ऑगस्ट 1777)
  • 1888 : जर्मन सम्राट विल्हेल्म (पहिला) यांचे निधन. (जन्म: 22 मार्च 1797)
  • 1969 : सर होर्मुसजी पेरोशॉ तथा ‘होमी मोदी’ – उद्योगपती, प्रशासक व संसदपटू यांचे निधन. (जन्म: 23 सप्टेंबर 1881)
  • 1992 : ‘मेनाकेम बेगीन’ इस्त्रायलचे 6 वे पंतप्रधान व नोबेल पारितोषिक विजेते यांचे निधन. (जन्म: 16 ऑगस्ट 1913)
  • 1994 : ‘देविका राणी’ पद्मश्री, दादासाहेब फाळके व सोविएत लँड नेहरू पुरस्कार विजेत्या अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 30 ऑगस्ट 1908)
  • 2000 : अभिनेत्री उषा मराठे – खेर ऊर्फ उषा किरण यांचे निधन. (जन्म: 22 एप्रिल 1929)

Published On: Mar 09, 2026 | 10:47 AM

