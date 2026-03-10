Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharashtra Governor oath-taking : महाराष्ट्राला मिळाले नवे राज्यपाल! जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी सोहळा पार

त्रिपुराचे प्रमुख नेते आणि ज्येष्ठ राजकारणी जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. मुंबईमध्ये हा शपथविधी पार पडला.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:56 PM
Jishnu Dev Verma takes oath as Governor of Maharashtra political news

जिष्णू देव वर्मा यांनी घेतली महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ज्येष्ठ राजकारणी जिष्णू देव वर्मा झाले महाराष्ट्राचे राज्यपाल
  • जिष्णू देव वर्मा यांचा राज्यपाल पदाचा शपथविधी सोहळा पार
  • मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी दिली शपथ
 

Maharashtra Governor : मुंबई : महाराष्ट्राच्या संवैधानिक पदाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्रिपुराचे प्रमुख नेते आणि ज्येष्ठ राजकारणी जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल (Maharashtra Governor) म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. मुंबईतील लोकभवन (पूर्वीचे राजभवन) येथे झालेल्या एका भव्य समारंभात त्यांना मुंबई (Mumbai News) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी शपथ दिली.

यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी, सोमवारी जिष्णू देव वर्मा त्यांच्या पत्नी सुधा देव वर्मा यांच्यासह मुंबईत आले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे विमानतळावर भव्य स्वागत केले. महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देखील दिला. यावेळी देखील सर्व महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. यानंतर आता मुंबईमध्ये जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली आहे.

हे देखील वाचा : उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

जिष्णू देव वर्मा कोण आहेत?

जिष्णू देव वर्मा हे मूळचे त्रिपुरा राज्यातील आहेत. त्यांच्या जन्म १५ ऑगस्ट १९५७ रोजी आगरतळा येथे माणिक्य घराण्यात झाला. ते केवळ एक अनुभवी राजकारणी नाहीत तर त्यांना कला आणि संस्कृतीचीही खूप आवड आहे. त्यांनी १९९० च्या दशकात भाजपमधून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. २०१८ ते २०२३ दरम्यान त्यांनी त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले, त्यांनी अर्थ, ऊर्जा आणि ग्रामीण विकास यासारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली.

हे देखील वाचा : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

तेलंगणाच्या राज्यपाल पदाचा अनुभव

महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी जिष्णू देव वर्मा हे तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून काम पाहत होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलिकडेच केलेल्या फेरबदलानंतर त्यांना महाराष्ट्राचे राज्यपालपद सोपवण्यात आले आहे. सी.पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यापासून आणि गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार होताना हे पद रिक्त होते. यानंतर आता जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली आहे.

Web Title: Jishnu dev verma takes oath as governor of maharashtra political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 05:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“शासकीय कामकाजात AI चा वापर…”; ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’मध्ये CM Devendra Fadnavis यांचे विधान
1

“शासकीय कामकाजात AI चा वापर…”; ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’मध्ये CM Devendra Fadnavis यांचे विधान

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प
2

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी
3

Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी

“हा भारतीय संघाचा खात्रीशीर विजय..! T20 विश्वविजेता संघाचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी केले अभिनंदन
4

“हा भारतीय संघाचा खात्रीशीर विजय..! T20 विश्वविजेता संघाचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी केले अभिनंदन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विश्वचषक जिंकल्यानंतर Rinku Singh भावूक! वडिलांसाठी लिहिली काळजाला भिडणारी पोस्ट; म्हणाला…

विश्वचषक जिंकल्यानंतर Rinku Singh भावूक! वडिलांसाठी लिहिली काळजाला भिडणारी पोस्ट; म्हणाला…

Mar 10, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur News : शेतीचा खर्च, मजुरांची टंचाई… बळीराजाने लढवली शक्कल, भर उन्हात माळरानावर तरारले भुईमूग

Kolhapur News : शेतीचा खर्च, मजुरांची टंचाई… बळीराजाने लढवली शक्कल, भर उन्हात माळरानावर तरारले भुईमूग

Mar 10, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : सुरेश खाडेंच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड; अजितराव घोरपडेंचा राजकीय डाव यशस्वी

Sangli News : सुरेश खाडेंच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड; अजितराव घोरपडेंचा राजकीय डाव यशस्वी

Mar 10, 2026 | 07:24 PM
‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

Mar 10, 2026 | 07:20 PM
कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

Mar 10, 2026 | 07:20 PM
मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

Mar 10, 2026 | 07:00 PM
डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

Mar 10, 2026 | 06:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM