समाजाचा रोष पत्करुन स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 10 मार्चचा इतिहास

देशातील पहिल्या महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांचे आजच्या दिवशी 1897 साली निधन झाले. स्त्रीशिक्षण आणि समाजातील वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला.

Updated On: Mar 10, 2026 | 10:46 AM
Savitribai Phule Death anniversary who started women's education in India 10 march history

भारतामध्ये स्त्री शिक्षण सुरु करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

स्त्रीयांच्या हाती विश्वासाने लेखणी देणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) यांचे आजच्या दिवशी 1897 साली निधन झाले. स्त्रीशिक्षण आणि समाजातील वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. प्रसंगी समाजाचा विरोध अगदी शेणाचे गोळ्यांचा मार खाऊन त्यांनी कार्य अविरत सुरु ठेवले. सावित्रीबाईंच्या कष्टामुळे आज स्त्रीया उत्तुंग भरारी घेत आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांवरील अन्याय, जातीय भेदभाव आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध ठाम आवाज उठवल्यामुळे स्त्रियांना न्याय मिळाला. (Dinvishesh)

10 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1922: ‘महात्मा गांधींना’ प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल 6 वर्षांचा तुरुंगवास.
  • 1922 : चीनने परमाणु अप्रसार संधीवर हस्ताक्षर केले होते.
  • 1929: मिस्र देशाच्या सरकारने देशातील महिलांना घटस्फोटाचे मर्यादित अधिकार दिले
  • 1945 : दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, अमेरिकन हवाई दलाने जपानची राजधानी टोकियोवर जोरदार बॉम्बहल्ला चढवला. त्यामुळे टोकियोतील एक लाखाहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता
  • 1952: केंद्रीय मंत्री ‘काकासाहेब गाडगीळ’ यांनी पिंपरी येथे हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्सच्या पेनिसिलीन कारखान्याची पायाभरणी केली.
  • 1969 : गोल्डा मीर यांची इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली.
  • 1969 : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना (CISF)
  • 1972: वेलकम थिएटर निर्मित, विजय तेंडुलकर लिखित व कमलाकर सारंग दिग्दर्शित सखाराम बाईंडर या नाटकाचा पहिला प्रयोग दादर येथील शिवाजी मंदिर येथे झाला.
  • 1977: युरेनसला शनीच्या सारखे कडा असल्याचे आढळून आले.
  • 1985: रवी शास्त्री यांना भारतीय क्रिकेट संघाकडून चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्सचा किताब देण्यात आला.
  • 1998: भारतीय बुद्धिबळपटू विश्वनाथन आनंदने लिनरेस सुपर ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली
  • 2010: भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले
हे देखील वाचा : कोर्टातील ‘ती’ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस

10 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1628 : इटालियन डॉक्टर ‘मार्सेलिओ माल्पिघी लादेन’ यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 सप्टेंबर 1694)
  • 1918: गायक आणि अभिनेते ‘सौदागर नागनाथ गोरे’ उर्फ ‘छोटा गंधर्व’ यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 डिसेंबर 1997)
  • 1929: कवी ‘मंगेश पाडगावकर’ यांचा जन्म.
  • 1945: केंद्रीय रेल्वे मंत्री – ‘माधवराव शिवाजीराव शिंदे’ यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 सप्टेंबर 2001 – मैनपुरी, उत्तर प्रदेश)
  • 1974: ट्विटर चे सह-संस्थापक – ‘बिझ स्टोन’ यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : CISF Raising Day: सुरक्षेचा कणा! ‘या’ 3000 जवानांपासून सुरू झालेलं दल आज जगातील सर्वात मोठं औद्योगिक रक्षक कसं बनलं

10 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1872 : इटालियन स्वातंत्र्यसैनिक ‘जोसेफ मॅझिनी’ यांचे निधन (जन्म: 22 जून 1805)
  • 1897 : पहिल्या महिला शिक्षिका आणि समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले यांचे निधन. (जन्म: 3 जानेवारी 1831)
  • 1940 : रशियन कथा, कादंबरीकार आणि नाटककार बुल गाकॉव्ह मिखाईल यांचे निधन.
  • 1959 : पुणे विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू बॅ. मुकुंद जयकर यांचे निधन. (जन्म: 13 नोव्हेंबर 1873)
  • 1971 : कोकण गांधी सीताराम पुरुषोत्तम तथा कर्मवीर अप्पासाहेब पटवर्धन यांचे निधन. (जन्म: 4 नोव्हेंबर 1894)
  • 1985 : सोविएत रशियातील कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव कॉन्स्टँटिन चेरेनेन्को यांचे निधन. (जन्म: 24 सप्टेंबर 1911)
  • 1999: प्रसिद्ध कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचे निधन. (जन्म: 27 फेब्रुवारी 1912)

