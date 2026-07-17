Dinvishesh : जागतिक अर्थशास्त्राचा पाया रचणारे स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १७ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : आज, १७ जुलै, आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांचा स्मृतिदिन आहे. मुक्त बाजारव्यवस्था, स्पर्धा, श्रमविभाजन या संकल्पाना त्यांनी जगासमोर मांडल्या. The Wealth of Nations हा त्यांचा ग्रंथ अर्थशास्त्रातील मौलाचा दगड मानला जातो. त्यांच्या विचारांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव आहे. आजही अर्थशास्त्राच्या अभ्यासत्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
17 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1802 : मोडी लिपीत पहिली छपाई.
1819 : ॲडम्स-ओनिस करारानुसार, अमेरिकेने फ्लोरिडा राज्य स्पेनकडून $5 दशलक्षला विकत घेतले.
1841 : सुप्रसिद्ध विनोदी साप्ताहिक ‘पंच’ चा पहिला अंक प्रकाशित झाला.
1917 : किंग जॉर्ज (V) यांनी फतवा जारी केला की त्यांच्या वंशातील सर्व पुरुष सदस्य विंडसर हे आडनाव घेतील.
1947 : मुंबईहून रेवसला जाणारी रामदास ही नौका उलटून सुमारे 700 जणांना जीव गमवावा लागला.
1955 : वॉल्ट डिस्नेने कॅलिफोर्नियामध्ये डिस्नेलँड उघडले.
1975 : अमेरिकेची अपोलो आणि रशियाची सोयुझ ही दोन अंतराळयानांद्वारे जोडली गेली.
1976 : मॉन्ट्रियल, कॅनडात 21व्या ऑलिंपिक खेळांना सुरुवात झाली.
1993 : ज्येष्ठ विचारवंत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना तेलुगू भाषेतील तेलुगु थल्ली पुरस्कार.
1994 : धूमकेतू शुमाकर लेव्ही-9 चा पहिला तुकडा गुरू ग्रहाशी टक्कर झाला.
1994 : विश्वचषक अंतिम फेरीत ब्राझीलने इटलीचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभव केला.
1996 : मद्रास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराचे अधिकृतपणे चेन्नई असे नामकरण करण्यात आले
2000 : अभिनेत्री नृत्यांगना वैजयंतीमाला बाली यांना भरतनाट्यम शिखरमणी पुरस्कार जाहीर.
2004 : तामिळनाडूच्या कुंभकोणम गावात एका शाळेला आग लागून 90 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.
2006 : फ्लोरिडामधील केप कॅनवेरल स्पेस सेंटरमध्ये 13 दिवसांचा अंतराळ प्रवास पूर्ण केल्यानंतर डिस्कव्हरी अंतराळयान पृथ्वीवर सुरक्षितपणे उतरले.
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17 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1889 : ‘अर्लस्टॅनले गार्डनर’ – अमेरिकन लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 मार्च 1970)
1917 : ‘बिजोन भट्टाचार्य’ – भारतीय अभिनेते, गायक आणि पटकथालेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 जानेवारी 1978)
1918 : ‘कार्लोसमनुएल अराना ओसोरिया’ – ग्वाटेमालाचा राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
1919 : ‘स्नेहल भाटकर’ – संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 मे 2007)
1923 : ‘जॉन कूपर’ – कूपर कार कंपनी चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 डिसेंबर 2000)
1930 : ‘बाबूराव बागूल’ – दलित साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 मार्च 2008)
1954 : ‘अँजेला मेर्केल’ – जर्मनीच्या चॅन्सेलर यांचा जन्म.
1957 : ‘ॲडमिरल सुनील लांबा’ – निवृत्त भारतीय नौदल अधिकारी, भारतीय नौदलाचे 23 वे नौदल प्रमुख यांचा जन्म.
17 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
1790 : ‘अॅडम स्मिथ’ – स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि तत्त्ववेत्ता यांचे निधन. (जन्म: 5 जून 1723)
1992 : ‘शांता हुबळीकर’ – अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म : 14 एप्रिल 1914)
1992 : ‘कानन देवी’ – बंगाली हिंदी चित्रपटातील अभिनेत्री आणि गायिका यांचे निधन. (जन्म: 22 एप्रिल 1916)
2005 : ‘सर एडवर्ड हीथ’ – युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान यांचे निधन.
2012 : ‘मृणाल गोरे’ – समाजवादी नेत्या आणि 6 व्या लोकसभेच्या सदस्य यांचे निधन. (जन्म: 24 जून 1928)
2012 : ‘मार्शा सिंह’ – भारतीय-इंग्रजी राजकारणी यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑक्टोबर 1954)
2020 : ‘सी.एस. शेषाद्री’ – पद्म भूषण, शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भारतीय गणितज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 29 फेब्रुवारी 1932)
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