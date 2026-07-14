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World Shark Awareness Day : समुद्रातील खलनायक नाही, तर परिसंस्थेचा रक्षक! शार्क समुद्रासाठी इतके महत्त्वाचे का? जाणून घ्या

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:08 PM IST
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सारांश

World Shark Awareness Day 2026 : समुद्रातील सर्वात धोकादायक जीव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शार्कची प्रतिमा वास्तवापेक्षा वेगळी आहे. शार्क हा समुद्रातील ‘खलनायक’ नसून सागरी परिसंस्थेचा समतोल राखणारा नैसर्गिक रक्षक आहे. आता हे कसे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर यासाठी खाली दिलेला लेख वाचा.

Shark

World Shark Awareness Day : समुद्रातील खलनायक नाही, तर परिसंस्थेचा रक्षक! शार्क समुद्रासाठी इतके महत्त्वाचे का? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य: iStock)

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विस्तार
  • समुद्रातील खलनायक नाही, तर परिसंस्थेचा रक्षक
  • शार्क समुद्रासाठी इतके महत्त्वाचे का?
  • जाणून घ्या
World Shark Awareness Day 2026 : सुनयना सोनावणे : निळ्याशार महासागराच्या अथांग पाण्यातून शांतपणे पुढे जाणाऱ्या शार्कची प्रतिमा अनेकदा भीतीशी जोडली जाते. चित्रपट, कथा आणि माध्यमांमधून शार्कला धोकादायक शिकारी म्हणून रंगवले गेले. मात्र, वास्तव वेगळे आहे. शार्क हा समुद्रातील ‘खलनायक’ नसून सागरी परिसंस्थेचा समतोल राखणारा नैसर्गिक रक्षक आहे. पृथ्वीवर मानवाच्या अस्तित्वापूर्वीपासून शार्क समुद्रात वावरत आहेत. तब्बल ४५ कोटी वर्षांचा उत्क्रांतीचा प्रवास असलेले हे जीव डायनासोर आणि झाडांपेक्षाही जुने आहेत. पृथ्वीवरील पाच मोठ्या सामूहिक विलुप्ततेच्या घटनांमधूनही त्यांनी आपले अस्तित्व टिकवले. मात्र, आज मानवी हस्तक्षेपामुळे या प्राचीन जीवांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे.

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समुद्राचे नैसर्गिक संतुलन राखणारे शार्क हे समुद्रातील सर्वोच्च भक्षक आहेत. ते कमकुवत, आजारी आणि जखमी जलचरांची संख्या नियंत्रित करून समुद्रातील अन्नसाखळीचा समतोल राखतात. एखाद्या प्रजातीची संख्या अनियंत्रित वाढू नये आणि समुद्री जैवविविधता अबाधित राहावी, यासाठी शार्कची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

शार्कची संख्या कमी झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ एका प्रजातीवर होत नाही. माशांच्या संख्येतील असंतुलन, प्रवाळ भित्तींचे नुकसान, समुद्री गवताच्या क्षेत्रांमध्ये घट आणि अखेरीस संपूर्ण महासागराच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येतात.

भीतीपेक्षा मोठा धोका मानवाकडूनच

शार्कबद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे ते मानवासाठी मोठा धोका आहेत. प्रत्यक्षात जगभरात शार्कच्या हल्ल्यांमुळे दरवर्षी सरासरी दहापेक्षाही कमी मृत्यू होतात. मात्र, अतिमासेमारी, शार्कच्या परांसाठी होणारी शिकार, मासेमारीच्या जाळ्यात अनावधानाने अडकणे, समुद्री प्रदूषण आणि हवामान बदल यामुळे दरवर्षी दहा कोटींहून अधिक शार्क मारले जातात.

ग्लोबल शार्क ट्रेंडच्या अभ्यासानुसार १९७० ते २०१८ या काळात समुद्री शार्क आणि रे माशांच्या संख्येत ७१ टक्क्यांची घट झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ एका जीवाची घट नसून महासागराच्या आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.

महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरही संवर्धनाचे प्रयत्न

महाराष्ट्राच्या सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवर व्हेल शार्कसह अनेक शार्क प्रजाती आढळतात. जगातील सर्वांत मोठा मासा असलेल्या व्हेल शार्कच्या संरक्षणासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कडक संरक्षण देण्यात आले आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड किनारपट्टीवर जनजागृती, जाळ्यात अडकलेल्या व्हेल शार्कला सुरक्षितपणे समुद्रात सोडण्याचे उपक्रम आणि मच्छीमारांच्या सहभागातून संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शार्कचे संरक्षण म्हणजे केवळ एका प्रजातीचे संरक्षण नव्हे, तर संपूर्ण समुद्री परिसंस्थेचे आणि मानवाच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या महासागरांचे संरक्षण होय. त्यामुळे शार्ककडे भीतीने नव्हे, तर निसर्गाचा समतोल राखणारा महत्त्वाचा जीव म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

शार्कविषयी काही महत्वाचे

  • पृथ्वीवरील अस्तित्व – सुमारे ४५ कोटी वर्षे
  • जगभरातील ज्ञात शार्क प्रजाती – ५०० हून अधिक
  • भारतीय समुद्रातील शार्क व रे प्रजाती – १०० हून अधिक
  • दरवर्षी मानवाकडून मारले जाणारे शार्क – अंदाजे १० कोटींहून अधिक
  • शार्कच्या हल्ल्यांमुळे होणारे मानवी मृत्यू – सरासरी दहापेक्षा कमी

महाराष्ट्रातील व्हेल शार्क संवर्धन

  • वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण
  • रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड किनारपट्टीवर जनजागृती
  • जाळ्यात अडकलेल्या व्हेल शार्कला सुरक्षितपणे समुद्रात सोडण्याचे उपक्रम
  • मच्छीमारांच्या सहभागातून सागरी जैवविविधता संवर्धनावर भर
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Web Title: World shark awareness day 2026 why sharks are important for marine ecosystem

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:06 PM

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