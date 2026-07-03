Dinvishesh : महात्मा फुले यांनी वंचित समाजातील मुलांसाठी पहिली शाळा सुरु केली; जाणून घ्या ०३ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : ०३ जुलै १८५२ रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी समाजातील वंचित आणि दलित मुलांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे खुले करत पहिल्या शाळेची स्थापना केली. त्याकाळी जातिभेदामुळे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी असा त्यांचा उद्देश होता. सावित्रीबाई फुले यांनी या कार्यात ज्योतिरावांना मोलाची साथ दिली. यापूर्वी त्यांनी सावित्रबाई फुले यांच्यासोबत मिळून १८४८ मध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी भारतातील पहिल्या शाळेची स्थापना केली होती. शिक्षण हा सामाजिक परिवर्तनाचा पाया आहे हा विचार कृतीत उतरवत फुले दांपत्याने समता, न्याय आणि सर्वांसाठी शिक्षणाचा दरवाजा खुला केला.
०३ जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
०३ जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)