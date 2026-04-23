English Language Day : शब्दांचा उत्सव अन् साहित्याचा गौरव! आजच्या दिवशी मिळतोय विल्यम शेक्सपियर यांच्या आठवणींना उजाळा

English Language Day : इंग्रजी भाषा दिन दरवर्षी २३ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. सहा अधिकृत भाषांपैकी एक असलेल्या इंग्रजीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस निश्चित केला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:21 AM
english language day 2026 william shakespeare anniversary global significance

हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की भाषा केवळ अभिव्यक्तीचे साधन नाही, तर ती आपल्या विचारांचे, संस्कृतीचे आणि ओळखीचे प्रतिबिंबही आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक इंग्रजी भाषा दिन
  • विल्यम शेक्सपियर यांचा वारसा
  • संवादाचा जागतिक पूल

English Language Day : आज २३ एप्रिल! जगभरात हा दिवस ‘इंग्रजी भाषा दिन’ (English Language Day) म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सहा अधिकृत भाषांपैकी एक असलेल्या इंग्रजी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, या तारखेची निवड करण्यामागे एक अतिशय भावनिक आणि साहित्यिक कारण दडले आहे. ते म्हणजे इंग्रजी साहित्यातील महामेरू, कवी आणि नाटककार विल्यम शेक्सपियर यांचा जन्म आणि मृत्यू याच दिवशी झाला होता. त्यांच्या शब्दांनी समृद्ध झालेल्या या भाषेचा सन्मान करणे हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे.

विल्यम शेक्सपियर: इंग्रजी साहित्याचा श्वास

इंग्रजी साहित्याचा विचार केला तर विल्यम शेक्सपियर यांच्याशिवाय तो पूर्ण होऊच शकत नाही. त्यांनी आपल्या लेखणीतून मानवी भावनांचे जे पदर उलगडले, ते आजही तितकेच ताजे आणि प्रेरक वाटतात. त्यांनी इंग्रजी भाषेला हजारो नवीन शब्द आणि वाक्यप्रचार दिले, जे आपण आज आपल्या दैनंदिन जीवनात सहजपणे वापरतो. त्यांच्या सन्मानार्थ २३ एप्रिल हा दिवस निवडणे, ही साहित्याप्रति असलेली एक मोठी कृतज्ञता आहे. या दिवशी जगभरात शेक्सपियर यांची नाटके आणि कवितांच्या माध्यमातून भाषेचे सौंदर्य साजरे केले जाते.

जागतिक संवाद आणि प्रगतीचे साधन

आजच्या युगात इंग्रजी ही केवळ एका देशाची किंवा समाजाची भाषा राहिलेली नाही, तर ती जागतिक संवादाचे (Global Communication) सर्वात प्रबळ माध्यम बनली आहे. व्यापार, शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि राजनैतिक क्षेत्रांत इंग्रजी भाषेचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. इंटरनेटच्या युगात तर ही भाषा माहितीचा खजिना खुली करण्याची गुरुकिल्ली ठरली आहे. विविध भाषा बोलणारे लोक जेव्हा एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा इंग्रजी हा त्यांच्यातील एक भक्कम पूल म्हणून काम करते. यामुळे केवळ रोजगाराच्या संधीच उपलब्ध होत नाहीत, तर जागतिक स्तरावर परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्याची भावनाही दृढ होते.

संस्कृती आणि विचारांचे प्रतिबिंब

भाषा ही केवळ ओठातून निघणारे शब्द नसून ती आपल्या विचारांचे, संस्कृतीचे आणि ओळखीचे प्रतिबिंब असते. इंग्रजी भाषेने गेल्या काही शतकांत अनेक देशांच्या संस्कृतींना आपल्यात सामावून घेतले आहे. यामुळे ही भाषा अधिक लवचिक आणि व्यापक बनली आहे. आज हा दिवस साजरा करताना आपल्याला ही जाणीव होते की, नवीन भाषा शिकणे म्हणजे केवळ व्याकरणाचा अभ्यास करणे नव्हे, तर जगाकडे पाहण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन विकसित करणे होय. २३ एप्रिल हा दिवस आपल्याला याच जागतिक नागरिकत्वाच्या (Global Citizenship) भावनेची आठवण करून देतो.

Published On: Apr 23, 2026 | 06:30 AM

