न चुकता आहारात करा ‘या’ Vitamin B12 वाढवणाऱ्या शाहाकारी पदार्थांचा समावेश, कमजोर नसांना मिळेल पोषण

विटामिन बी १२ वाढवण्यासाठी काय खावे?
विटामिन बी १२ का आवश्यक आहे?
विटामिन बी १२ कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
शरीराला दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी सर्वच विटामिनची सामान प्रमाणात आवश्यकता असते. विटामिनची पातळी कमी झाल्यानंतर सुद्धा आरोग्य बिघडते आणि विटामिनची पातळी वाढल्यानंतर सुद्धा शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. शरीरासाठी सगळ्यात महत्वाचे असलेले विटामिन म्हणजे Vitamin B12. याला कोबालामिन असे सुद्धा म्हंटले जाते. हे शरीरासाठी आवश्यक असलेले पोषक तत्व आहे. विटामिन बी १२ मज्जासंस्था, डीएनए निर्मिती आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक मानले जाणारे पोषक घटक आहे. पण बऱ्याचदा धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळत नाही. विटामिन बी १२ ची पातळी कमी होऊन जाते. आहारात होणारे बदल, पोषक घटकांचा अभाव, मानसिक तणाव इत्यादी अनेक गोष्टी आरोग्यावर परिणाम करतात. विटामिन बी १२ ची कमी झालेली पातळी भरून काढण्यासाठी केवळ मांसाहारी पदार्थांचे नाहीतर शाहाकारी पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला भरपूर फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया विटामिन बी १२ ची पातळी वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत.(फोटो सौजन्य – istock)
शाहाकारी लोकांसाठी दही हा पदार्थ अतिशय उत्तम मानला जातो. दुपारच्या जेवणात नियमित वाटीभर दही खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल. दह्यासोबतच आहारात फोर्टिफाइड तृणधान्ये, पालेभाज्या, फळे, कढधान्य, सीड्स इत्यादी पदार्थांचा समावेश करावा. पण वारंवार तुम्हाला चक्कर किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल तर वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. अन्यथा मेंदूच्या नसांवर आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते.
Ans: Vitamin B12 हे शरीरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पोषक तत्व असून ते रक्तनिर्मिती आणि नसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
Ans: दूध, दही, चीज, ताक तसेच fortified cereals आणि supplements मधून Vitamin B12 मिळू शकते.
Ans: थकवा, अशक्तपणा, चक्कर येणे, हात-पाय सुन्न होणे आणि स्मरणशक्ती कमी होणे ही लक्षणे दिसतात.