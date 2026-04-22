Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Rajnath Singh Shocking Statement On Us Iran War Pm Modi Mediation 2026

Rajnath Singh : ‘वेळ आली की भारत करून दाखवेल’; राजनाथ सिंह यांनी इराण-अमेरिका संघर्षात भारताच्या भूमिकेवरून दिले मोठे संकेत

८ एप्रिल रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम झाला, त्यानंतर ११ आणि १२ एप्रिल रोजी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले. जवळपास २१ तास चर्चा झाली, परंतु त्यातून कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:45 PM
rajnath singh shocking statement on us iran war pm modi mediation 2026

Rajnath Singh : 'वेळ आली की भारत करून दाखवेल!' इराण-अमेरिका युद्धावर राजनाथ सिंह यांचा जर्मनीतून 'थेट' इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • राजनाथ सिंह यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
  • मोदींचा राजनैतिक हस्तक्षेप
  • इस्लामाबाद चर्चेचा पेच

Rajnath Singh statement Iran US war : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) यांच्यातील रक्तरंजित संघर्षाने आता एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर प्रवेश केला आहे. या युद्धाच्या ज्वाळा शांत करण्यासाठी जगभरातील मोठे देश प्रयत्न करत असतानाच, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जर्मनीच्या भूमीवरून एक असे विधान केले आहे, ज्याने जागतिक राजकारणात भारताच्या वाढत्या ताकदीची जाणीव करून दिली आहे. “आम्ही प्रयत्न केले आहेत आणि कदाचित उद्या ती वेळ येईल जेव्हा भारत या संकटात यशस्वी मध्यस्थ म्हणून समोर येईल,” या सिंह यांच्या विधानाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा ‘बॅलन्सिंग’ डिप्लोमसी

राजनाथ सिंह यांनी जर्मनीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, भारत या संघर्षाकडे केवळ प्रेक्षक म्हणून पाहत नाहीये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधला आहे. मोदींनी दोन्ही नेत्यांना युद्ध थांबवून चर्चेच्या टेबलावर येण्याचे आवाहन केले आहे. राजनाथ सिंह यांच्या मते, भारताचा दृष्टिकोन हा कोणत्याही एका बाजूला झुकलेला नसून तो पूर्णपणे ‘संतुलित’ आहे. यामुळेच भविष्यात जेव्हा दोन्ही देश खऱ्या अर्थाने तडजोडीच्या मनस्थितीत असतील, तेव्हा भारत ही कोंडी फोडण्यासाठी सर्वात विश्वासार्ह देश ठरू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iceman Promo : ड्रेकचा ‘कूल’ स्टंट! भर उन्हात शहरात अवतरला हिमनग; बर्फ वितळताच आत मोठं सरप्राइज, पाहा VIDEO

इस्लामाबादमधील २१ तासांची गुंतागुंत

८ एप्रिल रोजी झालेल्या प्राथमिक शस्त्रसंधीनंतर, ११ आणि १२ एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. अमेरिकेचे जे.डी. व्हान्स आणि इराणचे एम.बी. गालिबाफ यांच्यात तब्बल २१ तास चर्चा झाली. मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ चर्चेनंतरही दोन्ही बाजू एका करारावर पोहोचू शकल्या नाहीत. या चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघाल्याने जे.डी. व्हान्स तातडीने वॉशिंग्टनला रवाना झाले. जरी ही पहिली फेरी अयशस्वी ठरली असली, तरी पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्की या देशांनी लावलेला जोर यामुळे किमान चर्चेचे दरवाजे तरी उघडले आहेत.

ट्रम्प यांची ‘अनिश्चित’ शस्त्रसंधी आणि पाकिस्तानची भूमिका

चर्चेची दुसरी फेरी स्थगित झाल्यानंतर एक मोठी घडामोड घडली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांच्या आग्रहाखातर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणला एका ठोस आणि व्यवहार्य प्रस्तावासह चर्चेला बसवण्यासाठी ते ही संधी देत आहेत. मुनीर यांनी तेहरानला दिलेली भेट आणि त्यानंतर दोन्ही देशांनी पुन्हा चर्चेची तयारी दर्शवणे, हे या संकटातील एक आशादायक पाऊल मानले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: युद्ध थांबलं नाही! ट्रम्प यांनी हात पुढे केला, पण इराणने होर्मुझमध्ये ‘ट्रिगर’ दाबला, UKMTO Shipवर अंधाधूंद गोळीबार

भारताची ‘प्रतीक्षा करा आणि पाहा’ भूमिका

राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचा मथितार्थ असा आहे की, भारत सध्या योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. जेव्हा इतर देशांची मध्यस्थी मर्यादित ठरेल, तेव्हा भारत आपल्या राजनैतिक वजनाचा वापर करून हा संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी पुढाकार घेईल. “आम्ही ही शक्यता नाकारू शकत नाही की भारत उद्या यशस्वी होईल,” हे वाक्य जागतिक पटलावर भारताच्या वाढत्या महत्त्वाचे निदर्शक आहे. आता संपूर्ण जगाचे लक्ष हे इस्लामाबादमधील पुढील हालचालींकडे आणि भारताच्या संभाव्य मध्यस्थीकडे लागले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राजनाथ सिंह यांनी इराण-अमेरिका युद्धावर काय म्हटले?

    Ans: भारताने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला असून प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते; कदाचित भविष्यात भारत ही भूमिका यशस्वीपणे बजावेल, असे संकेत त्यांनी दिले.

  • Que: इस्लामाबादमध्ये कोणाकोणामध्ये चर्चा झाली?

    Ans: अमेरिकेचे जे.डी. व्हान्स आणि इराणचे एम.बी. गालिबाफ यांच्यात ११ आणि १२ एप्रिल रोजी २१ तास चर्चा झाली, जी निष्फळ ठरली.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी का वाढवली?

    Ans: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या विनंतीवरून इराणला ठोस प्रस्तावासह चर्चेला येण्यासाठी ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवली.

Web Title: Rajnath singh shocking statement on us iran war pm modi mediation 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा ‘डर्टी बॉम्ब’ प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी
1

Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा ‘डर्टी बॉम्ब’ प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी

US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये
2

US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’
3

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’

PM Narendra Modi: “सोने खरेदी टाळा आणि इंधन वाचवा!”; पंतप्रधान मोदींचे २४ तासांत दुसऱ्यांदा देशवासियांना कळकळीचे आवाहन
4

PM Narendra Modi: “सोने खरेदी टाळा आणि इंधन वाचवा!”; पंतप्रधान मोदींचे २४ तासांत दुसऱ्यांदा देशवासियांना कळकळीचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM