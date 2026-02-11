Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

… आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं! गोष्ट गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची

गोवा ओळखले जाते ते तेथील सुंदर समुद्रकिनारे आणि पोर्तुगीज जीवनशैलीमुळे. मात्र, याच गोव्याच्या मातीत असे एक मंदिरं आहेत, ज्याचा संबंध थेट शिवरायांशी आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:44 PM
... आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं!

... आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं!

Follow Us:
Follow Us:
  • गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची गोष्ट
  • स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता मंदिराचा जीर्णोद्धार
  • या मंदिराला गोव्याचे राजदैवत मानले जाते
भारतात अनेक पर्यटनस्थळ आहेत. जिथे नेहमीच पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळते. मात्र, यातही तरुणांमध्ये एक पर्यटनस्थळाबद्दल विशेष उत्सुकता असते. हे ठिकाण म्हणजे गोवा.

गोव्याला देशाचे फन कॅपिटल सुद्धा बोलले जाते. तेथील मज्जा मस्तीचे वातावरण, उत्तम कॅफे, समुद्रकिनारे आणि पोर्तुगीज शैलीचे चर्च आणि राहणीमान नेहमीच अनेकाना भुरळ पडतात. म्हणूनच आपल्या मित्रांसोबत एकदा तरी गोवा ट्रिप व्हावी अशी अनेक तरुणांची इच्छा असते. मात्र, गोवा म्हणजे फक्त पार्टी मज्जा मस्ती नव्हे. अस्सल गोवा म्हणजे तेथील निसर्ग आणि ऐतिहासिक मंदिर.

गोव्यात जसे आपल्याला ऐतिहासिक चर्च पाहायला मिळतात. अगदी तसेच ऐतिहासिक आणि वर्षानुवर्ष सांस्कृतिक वारसा जपणारे मंदिरं पाहायला मिळतात. असेच एक मंदिर म्हणजे गोव्यातील नार्वे येथील सप्तकोटेश्वर मंदिर, ज्याचे जीर्णोद्धार स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले आहे.

Women and Girls in Science Day : प्रयोगशाळेपासून अंतराळापर्यंत… ; विज्ञानविश्वात महिलांची दमदार झेप

पोर्तुगीजांचे आक्रमण आणि सप्तकोटेश्वर मंदिराची नासधूस

आपण सगळेच जाणतो की गोव्यात पोर्तुगीजांचे साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात होते. याची साक्ष आजही येथील वास्तू देतात. मात्र, गोव्यात हिंदूंचे देखील अस्तित्व होते. मात्र, नेहमीप्रमाणे परकीय सत्तांचे म्हणजेच पोर्तुगीजांचे वर्चस्व वाढू लागले आणि अखेर त्यांनी मंदिरं पाडण्यास सुरुवात केली.

गोव्यातील नार्वे येथील श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर हे शिवभक्तांचे प्रमुख स्थान असून कदंब राजघराण्याचे (१२ वे शतक) कुलदैवत होते. अंदाजे 1540 मध्ये गोव्यातील पोर्तुगिज इतके माजले की त्यांनी या मंदिराची देखील नासधूस केली. हीच धार्मिक हानी थांबवण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले.

भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

…मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि थेट पोर्तुगिज सत्तेला आव्हान

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यातील पोर्तुगीज सत्तेला आव्हान देत, 1668 मध्ये या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. असे म्हणतात की महाराजांनी मूळ शिवलिंगाला नार्वे येथील नवीन मंदिरात प्रतिष्ठीत केले. एकाप्रकारे, धर्माची हानी थांबवत शिवरायांनी पोर्तुगीजांना इशारा दिला की मी माझ्या धर्माचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे. याचीच आठवण म्हणून आजही आपल्या सप्तकोटेश्वर मंदिरात एक संस्कृत शिलालेख दिसतो, जो शिवकाळातील आहे.

स्थापत्य व महत्व

हे मंदिर गोमंतकातील प्रमुख शिवालयांपैकी एक असून, याला गोव्याचे राजदैवत मानले जाते. नुकतेच या मंदिराचे गोवा सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडून संवर्धन करण्यात आले आहे. तसेच, जर तुम्ही या मंदिराला भेट दिली तर यातील गाभारा गोव्याच्या पारंपारिक शैलीत आहे, ज्यामध्ये युरोपियन (पोर्तुगीज) शैलीचाही काहीसा प्रभाव दिसतो.

महत्वाची सूचना: वरील माहिती ही काही वेबसाइटच्या आधारे घेण्यात आली. या माहितीची नवराष्ट्र पुष्टी करत नाही.

Web Title: Goa famous saptakoteshwar temple connection with chhatrapati shivaji maharaj know history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune BJP Crisis: भाजपची पुण्यात मोठी कारवाई; अमोल बालवडकरांसह ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी

Pune BJP Crisis: भाजपची पुण्यात मोठी कारवाई; अमोल बालवडकरांसह ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी

Feb 11, 2026 | 03:44 PM
पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;

पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;

Feb 11, 2026 | 03:44 PM
… आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं! गोष्ट गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची

… आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं! गोष्ट गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची

Feb 11, 2026 | 03:42 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

Feb 11, 2026 | 03:41 PM
Mahabharat: कर्णाच्या शेवटच्या इच्छेमुळे श्रीकृष्णांची भटकंती; या तीन पानांची आहे साक्ष

Mahabharat: कर्णाच्या शेवटच्या इच्छेमुळे श्रीकृष्णांची भटकंती; या तीन पानांची आहे साक्ष

Feb 11, 2026 | 03:40 PM
राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

Feb 11, 2026 | 03:40 PM
‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

Feb 11, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM