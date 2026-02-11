Pune BJP Crisis: भाजपची पुण्यात मोठी कारवाई; अमोल बालवडकरांसह ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी

Indapur ZP Election 2026: भाजपचे सर्व दावे ठरले फोल; इंदापूरमध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकहाती विजय
निवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा झाल्यापासून पुणे भाजपमध्ये असंतोषाचे सूर उमटू लागले होते. अनेक मतदारसंघांमध्ये स्थानिक नेत्यांनी पक्षाच्या अधिकृत निवडीला आव्हान देत समांतर प्रचार सुरू केला. पक्षाच्या शिस्तपालन समितीला वारंवार तक्रारी केल्या जात होत्या. हे ६९ कार्यकर्ते केवळ प्रचारात व्यत्यय आणत नव्हते तर विरोधी पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांना गुप्तपणे पाठिंबा देत होते. संघटना कमकुवत होऊ नये म्हणून, राज्य नेतृत्वाच्या संमतीने शहर युनिटने या सर्वांना प्राथमिक सदस्यत्वातून काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला. ( pune zilla parishad)
भाजपचा हा निर्णय केवळ शिक्षा म्हणून नव्हे तर ‘नुकसान नियंत्रण’ धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिला जात आहे.
मतविभाजन रोखणे: निलंबनाद्वारे पक्षाने मतदारांना अधिकृत उमेदवार हा पक्षाचा चेहरा असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
शिस्तीचा संदेश: निवडणुकीपूर्वीच्या या कृतीने इतर असंतुष्ट कार्यकर्त्यांना इशारा दिला आहे की कोणत्याही किंमतीत अनुशासनहीनता सहन केली जाणार नाही. निलंबित नेत्यांमध्ये शाखा अध्यक्ष, प्रभावशाली वॉर्ड-स्तरीय कार्यकर्ते आणि कोथरूड, हडपसर आणि शिवाजीनगर सारख्या महत्त्वाच्या भागात सक्रिय असलेले माजी पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
६९ लोकांच्या या लांबलचक यादीत स्थानिक पातळीवर मजबूत पकड असलेल्या काही जणांचा समावेश आहे. बहिष्कृत करण्यात आलेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये अमोल बालवडकर, धनंजय जाधव, कादंबरी साळवी, संदीप लोणकर आणि बाळासाहेब घोडके यांचा समावेश आहे. या सर्वांना आता सहा वर्षांसाठी कोणत्याही पक्षाच्या कार्यक्रमांना किंवा संघटनात्मक बैठकांना उपस्थित राहण्यास बंदी घालण्यात येईल. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल भाजपसाठी दुधारी तलवार ठरू शकते; यामुळे शिस्त मजबूत होईल, परंतु या असंतुष्ट कार्यकर्त्यांचा विरोधी आघाडीला फायदा होऊ शकतो, असंही बोलले जात आहे.