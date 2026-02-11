‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

जस्मिनची सुरक्षेकडे मागणी
सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, जस्मिन सुरक्षा दलाला हस्तक्षेप करून त्या दोघांना कार्यक्रमातून काढून टाकण्याची विनंती करताना दिसत आहे. ती म्हणाली, “सुरक्षा दल, कृपया तुम्ही या दोघांना येथून काढून टाकू शकाल का? ते या महिलांना त्रास देत आहेत.” “जर माझ्या संगीत कार्यक्रमांमध्ये महिलांना सुरक्षित वाटत नसेल तर हे करा.” असे म्हणून तिने पुढे कार्यक्रम सुरु ठेवला. आणि प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत राहिली. पंजाबी गायिका स्टेजवर म्हणत असल्याचे दिसले, “जर माझ्या संगीत कार्यक्रमांमध्ये महिलांना सुरक्षित वाटत नसेल तर मी सादरीकरण करणार नाही.”
KUDOS 🥳👍👏👏👏#Dhurandhar Singer #JasmineSandlas STOPPED her Delhi Concert Midway after men Harass Female Fans She Asked Security Remove Them and said she won’t sing until they are sent out. pic.twitter.com/SWt6zNAafl — $@M (@SAMTHEBESTEST_) February 11, 2026
Subedaar Teaser: वयाच्या सत्तरीतही अनिल कपूरचा धबधबा; ‘सुबेदार’ मधील डॅशिंग आणि दमदार लूक समोर!
चाहत्यांनी दिला प्रतिसाद, “जस्मिनला सलाम.” “धुरंधर” गायिका जस्मिनचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच लोकांनी तिचे कौतुक करायला सुरुवात केली. एका व्यक्तीने म्हटले, “शोपेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य दिल्याबद्दल जस्मिन सँडलासचा खूप आदर. कॉन्सर्ट सुरक्षित ठिकाणी आयोजित केले पाहिजेत, जिथे धोका आहे तिथे नाही.” दुसऱ्याने म्हटले, “योग्य वेळी बोलल्याबद्दल जस्मिन सँडलासचा सलाम. प्रेक्षकांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा आणि प्रतिष्ठेपेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. छळाविरुद्ध बोलण्यासाठी कलाकार त्यांच्या व्यासपीठाचा वापर करतात हे एक शक्तिशाली संदेश देते की असे वर्तन सहन केले जाणार नाही.”
आयेशा खाननेही कार्यक्रमाला लावली हजेरी
आयेशा खाननेही जास्मिनसोबत या कार्यक्रमाला हजेरी लावली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आयेशाने क्रिस्टल डिसूझासोबत “शरारत” गाणे सादर केले. कॉन्सर्टच्या एका व्हिडिओमध्ये आयेशा म्हणत असल्याचे दिसते, “मी स्टेजवरील सर्व स्टेप्स विसरलो. मी इथे येऊन खूप आनंदी आहे.” मी नेहमीच जस्मिनला सांगते की ती एक देवाची उपासना करणारी आहे.”
रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी
‘धुरंधर’ डिसेंबर २०२५ मध्ये झाला प्रदर्शित
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आदित्य धर यांचा ‘धुरंधर’ हा चित्रपट डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली. ‘धुरंधर’ ने देशांतर्गत ₹८३८ कोटी आणि जगभरात ₹१३०४.५ कोटींची कमाई केली. रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि सारा अली खान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचा दुसरा भाग १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे.