Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • 2026 Predictions What Will 2026 Be Like For Putin A Big Prediction About Relations With The Us And India

2026 Predictions: रशिया पुन्हा बनणार जगाचा ‘बॉस; अमेरिका भारतासमोर झुकणार? पाहा काय सांगतेय भविष्याची नांदी

2026 Predictions On Vladimir Putin and India-US Relations : केवळ देश आणि जगाबद्दलच नव्हे तर विशिष्ट व्यक्तींबद्दलही भाकिते करण्यात आली. ज्योतिष्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबद्दल भाकिते केली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 04:20 PM
2026 Predictions What will 2026 be like for Putin A big prediction about relations with the US and India

2026 Predictions: व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी २०२६ ठरणार 'गोल्डन इयर'! भारत-अमेरिका संबंधांत मोठे फेरबदल; पाहा काय सांगतेय भविष्याची नांदी? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • २०२६ मध्ये व्लादिमीर पुतिन एक मुत्सद्दी महासत्ता म्हणून अधिक शक्तिशाली होतील आणि रशिया नवीन जागतिक भागीदारी करेल.
  •  अमेरिकेने लादलेले व्यापारी निर्बंध भारतासाठी तोट्याचे नसून फायदेशीर ठरतील आणि नवीन करारांचे मार्ग मोकळे होतील.
  •  रशियाकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होईल, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे संबंध नवीन उंचीवर पोहोचतील.

Vladimir Putin 2026 predictions astrology : २०२५ हे वर्ष आता निरोप घेत असून संपूर्ण जगाचे लक्ष २०२६ कडे लागले आहे. हे नवीन वर्ष केवळ सामान्य लोकांसाठीच नाही, तर जगातील शक्तिशाली नेत्यांसाठीही मोठे बदल घेऊन येणार आहे.  नामवंत ज्योतिषांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) आणि भारत-अमेरिका संबंधांबाबत (India-US relations) काही खळबळजनक दावे केले आहेत. ग्रहांच्या बदलत्या हालचालींनुसार २०२६ मध्ये जागतिक राजकारणाचे समीकरण पूर्णपणे बदलणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पुतिन: एक ‘अजेय’ महासत्ता म्हणून उदय

ज्योतिषांच्या भाकितानुसार, २०२६ हे वर्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. पुतिन यांच्या कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती दर्शवते की, मे २०२६ नंतर ते एक नवीन आणि प्रबळ जागतिक भागीदारी (Global Partnership) तयार करतील. रशिया केवळ लष्करीच नाही तर मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर जगावर आपली पकड मजबूत करेल. विशेष म्हणजे, रशिया आणि अमेरिकेतील तणाव कमी होऊन त्यांच्यातही सहकार्याची भावना निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे पुतिन यांची ताकद आणखी वाढेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khaleda Zia: PM मोदींचा ‘तो’ खास संदेश! खालिदा झियांचे सुपुत्र तारिक रहमान व S. Jaishankar यांच्या भेटीने जागतिक राजकारणात खळबळ

भारत-रशिया मैत्रीचा नवा अध्याय

भारतासाठी रशिया हा नेहमीच एक विश्वासू मित्र राहिला आहे आणि २०२६ मध्ये हे नाते अधिक घट्ट होईल. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, पुतिन भारताला आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मोठा पुरवठा करतील. जागतिक स्तरावर भारताला जेव्हा जेव्हा मदतीची गरज लागेल, तेव्हा रशिया खंबीरपणे भारताच्या पाठीशी उभा राहील. पुतिन यांच्या नेतृत्वाखालील रशिया भारतासाठी एक ‘कवच’ म्हणून काम करेल, असे या भविष्यवाणीत म्हटले आहे.

credit : social media and Twitter

भारत-अमेरिका संबंध: ‘ट्रेड वॉर’ की संधी?

२०२६ मध्ये भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांबाबत एक रंजक भाकीत करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे धोरण भारतासाठी काहीसे कडक असेल आणि ते भारतावर ‘व्यापार युद्ध’ (Trade War) लादण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, ज्योतिषांच्या मते, हे व्यापार युद्ध भारतासाठी तोट्याचे नसून एक मोठी संधी ठरेल. अमेरिकेला अखेर नमते घ्यावे लागेल आणि ते भारतासोबत नवीन व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करतील. यामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक ताकद जगात वाखाणली जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sydney Fireworks: सिडनीचा शांतता संदेश; Bondi हल्ल्यातील बळींच्या स्मरणार्थ आकाशात होणार जगातील सर्वात मोठी आतिषबाजी

ग्रहांचे संक्रमण आणि भारताचा वरचष्मा

२०२६ मध्ये होणारे ग्रहांचे संक्रमण भारताला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. अमेरिका असो वा रशिया, कोणालाही भारताकडे दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही. “एकटा भारत सर्वांसाठी भारी पडेल” अशी स्थिती निर्माण होईल. परराष्ट्र धोरणात भारताचा दबदबा वाढेल आणि भारत एक जागतिक लवाद म्हणून उदयास येईल. एकूणच, २०२६ हे वर्ष भारताच्या प्रगतीचे आणि पुतिन यांच्या पुनरागमनाचे वर्ष ठरेल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६ मध्ये व्लादिमीर पुतिन यांचे भविष्य कसे असेल?

    Ans: ज्योतिषांनुसार, २०२६ मध्ये पुतिन यांचे ग्रहमान अत्यंत प्रबळ असून ते रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित करतील.

  • Que: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांवर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिका भारतावर काही व्यापारी निर्बंध लादू शकते, पण ते भारतासाठी नवीन संधी आणि व्यापार करारांचे मार्ग उघडणारे ठरतील.

  • Que: रशिया भारताला संरक्षण क्षेत्रात मदत करेल का?

    Ans: हो, २०२६ मध्ये रशिया भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करेल आणि भारताच्या संरक्षणात मोलाची भूमिका बजावेल.

Web Title: 2026 predictions what will 2026 be like for putin a big prediction about relations with the us and india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
1

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?
2

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली
4

Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM