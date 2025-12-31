Sydney Fireworks: सिडनीचा शांतता संदेश; Bondi हल्ल्यातील बळींच्या स्मरणार्थ आकाशात होणार जगातील सर्वात मोठी आतिषबाजी

Bondi attack victims tribute Sydney New Year : जगातील पहिले प्रमुख शहर जे नवीन वर्षाचे स्वागत करते, ते म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील (Australia) सिडनी! आज संपूर्ण जग २०२६ च्या स्वागतासाठी सज्ज झाले असताना सिडनी हार्बरवर एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळत आहे. सिडनी ऑपेरा हाऊस आणि हार्बर ब्रिजवर होणारी जगप्रसिद्ध आतषबाजी पाहण्यासाठी लाखो लोक आधीच जमा झाले आहेत. मात्र, यंदाचा उत्सव केवळ झगमगाटाचा नाही, तर तो ‘एकता आणि शांतते’चा संदेश देणारा आहे. यावर्षीच्या कार्यक्रमात बोंडी बीचवरील (Bondi Beach attack) दुर्दैवी दहशतवादी हल्ल्यातील बळींना विशेष श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे.
यंदाच्या नवीन वर्षाच्या स्वागतात एक अत्यंत भावनिक क्षण असणार आहे. काही काळापूर्वी सिडनीच्या बोंडी बीचवर एका ज्यू कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १५ निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर ४० जण जखमी झाले होते. या मृतांच्या स्मरणार्थ सिडनी हार्बरवर एक विशेष ‘लाईट शो’ आयोजित करण्यात आला आहे. आयोजकांनी सांगितले की, जेव्हा आकाशात रंगांची उधळण होईल, तेव्हा त्यातील काही खास क्षण केवळ या बळींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी समर्पित असतील. हे प्रदर्शन जगाला करुणेचा आणि एकतेचा संदेश देईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh Ties: भारताचे ‘स्ट्रॅटेजिक’ पाऊल! Khaleda Zia यांच्या अंत्यसंस्काराला जयशंकर यांची उपस्थिती ठरणार निर्णायक
सिडनी ऑपेरा हाऊस आणि रॉयल बोटॅनिकल गार्डनच्या सर्वोत्तम जागा मिळवण्यासाठी पर्यटकांनी अक्षरशः २४ तास आधीच ‘कॅम्प’ लावले आहेत. मंगळवारपासूनच लोक आपल्या कुटुंबासह रांगांमध्ये उभे राहिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी सिडनीची ही आतषबाजी आयुष्यात एकदा तरी पाहण्यासारखा अनुभव असतो. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाला काही ठिकाणी दरवाजे लवकर उघडावे लागले, तरीही लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे.
#2026 Countdown#Sydney gearing up for record-breaking #NYE2026 fireworks
9 tonnes pyrotechnics from 16 sites across #Harbour.
Native animals shapes in sky & epic Bridge waterfall! Pure magic incoming. #SydneyNYE #Fireworks #Australia #HappyNewYear2026 pic.twitter.com/3AUXe20ZqP — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) December 29, 2025
credit : social media and Twitter
बोंडी हल्ल्याच्या कटू आठवणी ताज्या असल्याने ऑस्ट्रेलियन सरकारने सुरक्षेबाबत कोणतीही कसर सोडलेली नाही. सिडनीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी सुरक्षा व्यवस्था पाहायला मिळत आहे. ब्लूज पॉईंट आणि इतर महत्त्वाच्या व्ह्यू पॉइंट्सवर कडक स्कॅनिंग आणि तपासणीनंतरच प्रवेश दिला जात आहे. हजारो पोलीस कर्मचारी साध्या वेशात आणि गणवेशात तैनात आहेत, जेणेकरून नागरिक आणि पर्यटक कोणत्याही भीतीविना नवीन वर्षाचा आनंद घेऊ शकतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Crisis: ‘विमानाने दुबईला गेला अन्…’ हादीचा मारेकरी मोकाट; स्वतःच VIDEO जारी करून फाडला ढाका पोलिसांचा मुखवटा
सिडनीची वेळ भारतापेक्षा अंदाजे ५ तास ३० मिनिटे पुढे आहे. त्यामुळे जेव्हा भारतात संध्याकाळची वेळ असेल, तेव्हा सिडनीमध्ये मध्यरात्रीच्या जल्लोषाला सुरुवात होईल. भारतीय वेळेनुसार (IST) संध्याकाळी ६:३० वाजता सिडनीतील हा मुख्य आतषबाजी आणि श्रद्धांजली सोहळा तुम्ही ऑनलाइन किंवा विविध टेलिव्हिजन चॅनेलवर थेट पाहू शकता. २०२६ चे स्वागत करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक म्हणून सिडनीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: सिडनीमधील हा भव्य सोहळा भारतीय वेळेनुसार (IST) संध्याकाळी ६:३० वाजता थेट पाहता येईल.
Ans: यंदाच्या उत्सवाची थीम 'एकता आणि शांतता' (Unity and Peace) आहे, जी बोंडी हल्ल्यातील बळींच्या स्मरणार्थ ठेवण्यात आली आहे.
Ans: बोंडी बीचवर ज्यूंच्या एका कार्यक्रमात झालेल्या हल्ल्यात १५ जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यांना या वर्षी श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.