World Choreographers Day: नृत्याच्या तालावर जग जिंकणारे किमयागार! हालचालींतून जादू करणाऱ्या ‘पडद्यामागील’ हिरोंना मानाचा मुजरा

International Choreographers Day 2026 history : हा दिवस आधुनिक बॅलेचे जनक मानले जाणारे जॉर्ज बॅलँचीन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो, ज्यांनी नृत्यदिग्दर्शनाला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:37 AM
International Choreographers' Day is celebrated worldwide on January 9th every year

world Choreographers Day: नृत्याच्या तालावर जग जिंकणारे किमयागार! हालचालींतून जादू करणाऱ्या 'पडद्यामागील' हिरोंना मानाचा मुजरा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • दरवर्षी ९ जानेवारी रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय नृत्यदिग्दर्शक दिन साजरा केला जातो, जो नृत्याला आकार देणाऱ्या आणि हालचालींतून कथा सांगणाऱ्या पडद्यामागील कलाकारांना समर्पित आहे.
  •  हा दिवस आधुनिक बॅलेचे जनक मानले जाणारे जॉर्ज बॅलँचीन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो, ज्यांनी नृत्यदिग्दर्शनाला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली.
  •  सरोज खान, प्रभू देवा ते रेमो डिसूझापर्यंतच्या भारतीय नृत्यदिग्दर्शकांनी केवळ बॉलीवूडच नाही, तर जागतिक मंचावर भारतीय संस्कृती आणि नृत्याचा डंका वाजवला आहे.

world Choreographers Day : संगीत ऐकलं की पाय आपोआप थिरकायला लागतात, पण त्या हालचालींना शिस्त, लय आणि अर्थ देण्याचं काम करतो तो म्हणजे ‘नृत्यदिग्दर्शक’ (Choreographer). आज ९ जानेवारी, म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय नृत्यदिग्दर्शक दिन’. हा दिवस अशा सर्जनशील मेंदूंचा उत्सव आहे, जे संगीताच्या तालावर भावनांची एक अदृश्य कविता लिहीत असतात. चित्रपट असो, रंगमंच असो किंवा आजचे व्हायरल होणारे रिल्स, प्रत्येक सुंदर नृत्यामागे एका नृत्यदिग्दर्शकाची महिनाभराची तपश्चर्या असते.

९ जानेवारीच का? जाणून घ्या इतिहास

आंतरराष्ट्रीय नृत्यदिग्दर्शक दिनाची निवड ९ जानेवारी रोजी करण्यामागे एक खास कारण आहे. याच दिवशी जॉर्ज बॅलँचीन (George Balanchine) यांचा जन्म झाला होता. त्यांना विसाव्या शतकातील सर्वात प्रभावशाली नृत्यदिग्दर्शक मानले जाते. त्यांनी केवळ बॅले नृत्यामध्ये क्रांती घडवून आणली नाही, तर नृत्याला एका शास्त्रशुद्ध कलेच्या रूपात जगासमोर मांडले. ‘कोरिओग्राफी’ या शब्दाचा मूळ अर्थ ‘नृत्य-लेखन’ (Dance Writing) असा होतो आणि बॅलँचीन यांनी खऱ्या अर्थाने नृत्यातून मानवी भावनांचे दस्तऐवजीकरण केले.

बॉलीवूड आणि भारतीय नृत्यदिग्दर्शकांचा सुवर्णकाळ

भारतीय चित्रपटांत नृत्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ‘मास्टरजी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरोज खान यांनी माधुरी दीक्षित आणि श्रीदेवी यांच्या नृत्यातून भारतीय स्त्रीचे सौंदर्य आणि अदाकारी जगाला दाखवली. तर प्रभू देवा यांनी आपल्या ‘मायकल जॅक्सन’ स्टाईलने भारतीय नृत्याला आधुनिक रूप दिले. आज फराह खान, गणेश आचार्य, वैभव मर्चंट आणि रेमो डिसूझा यांसारखे कलाकार पाश्चात्य आणि भारतीय लोककलांचा मिलाफ घडवून नृत्याला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन गेले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

नृत्यदिग्दर्शन: एक आव्हानात्मक करिअर

नृत्यदिग्दर्शक होणे म्हणजे केवळ नाचणे नव्हे, तर ते एक व्यवस्थापन (Management) आहे. एका गाण्यासाठी किंवा सादरीकरणासाठी नृत्यदिग्दर्शकाला खालील गोष्टींचा विचार करावा लागतो:

१. भावनांचे सादरीकरण: गाण्याचे शब्द आणि त्यातील भाव हालचालींतून व्यक्त करणे.

२. स्टेज क्राफ्ट: उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर करून नर्तकांना फिरवणे.

३. कॅमेरा अँगल: चित्रपटात कोणत्या कोनातून नृत्य जास्त प्रभावी दिसेल, याचे नियोजन करणे.

४. विद्यार्थी घडवणे: नर्तकांच्या क्षमतेनुसार त्यांना योग्य स्टेप्स शिकवणे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

आजच्या काळात ‘नृत्यदिग्दर्शन’ हे केवळ छंदापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. टीव्हीवरील डान्स रिअॅलिटी शोज आणि मोठ्या इव्हेंट्समुळे या क्षेत्रात करिअरच्या प्रचंड संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

Published On: Jan 09, 2026 | 09:31 AM

