World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

Civil Defence Day 2026: दरवर्षी 1 मार्चला जागतिक नागरी संरक्षण दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश नागरी संरक्षणाचे महत्त्व आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये गुंतलेल्यांच्या योगदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे.

Mar 01, 2026
World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे 'नागरी रक्षक'; वाचा, का साजरा केला जातो 'जागतिक नागरी संरक्षण दिन' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सुरक्षेचा जागर
  • कोरोना ते युद्धकाळ
  • प्रशिक्षण आणि सज्जता

World Civil Defence Day 2026 : माणसाचे जीवन हे अनिश्चिततेने भरलेले आहे. कधी निसर्गाचा कोप होतो, तर कधी मानवनिर्मित चुकांमुळे भीषण अपघात किंवा युद्धाचे सावट येते. अशा कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत, जेव्हा सामान्य माणूस हतबल होतो, तेव्हा काही निधड्या छातीचे जवान आपल्या प्राणाची पर्वा न करता मदतीसाठी धावून येतात. या ‘नागरी रक्षकांच्या’ कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि जनसामान्यांमध्ये सुरक्षेची भावना रुजवण्यासाठी दरवर्षी १ मार्च हा दिवस ‘जागतिक नागरी संरक्षण दिन’ (World Civil Defence Day) म्हणून साजरा केला जातो.

जागतिक नागरी संरक्षण दिनाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी

जागतिक नागरी संरक्षण दिनाची सुरुवात १९९० मध्ये ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशन’ (ICDO) द्वारे करण्यात आली. १ मार्च १९७२ रोजी ICDO ची एक आंतरशासकीय संस्था म्हणून स्थापना झाली होती, ज्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस निवडण्यात आला. नागरी संरक्षण म्हणजे केवळ युद्धकाळातील मदत नाही, तर शांततेच्या काळातही भूकंप, पूर, आग लागणे किंवा महामारी (जसे की कोरोना) यांसारख्या संकटांमध्ये लोकांचे रक्षण करणे, हे या संघटनेचे मुख्य कार्य आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: जगाचा श्वास रोखला! Iranचा विजयोन्माद; 70 क्षेपणास्त्रांनी Israel चं आकाश फाडलं, जेरुसलेममध्ये मृत्यू तांडव

नागरी संरक्षणाचे महत्त्व: समाजाचा संरक्षक कवच

आजच्या धावपळीच्या युगात ‘नागरी संरक्षण’ हा केवळ सरकारी विभागाचा विषय राहिला नसून तो प्रत्येक नागरिकाच्या कर्तव्याचा भाग झाला आहे. जेव्हा एखादी आपत्ती येते, तेव्हा सरकारी मदत पोहोचण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकच प्रथम प्रतिसाद देणारे (First Responders) असतात. जागतिक नागरी संरक्षण दिन आपल्याला हेच शिकवतो की, जर आपण प्रशिक्षित असू, तर आपण स्वतःचा आणि आपल्या शेजाऱ्यांचा जीव वाचवू शकतो. प्रथमोपचार (First Aid), अग्निशमन आणि आपत्कालीन स्थलांतर यांसारख्या गोष्टींची माहिती असणे ही आजच्या काळातील मोठी गरज आहे.

समाजासाठी नागरी संरक्षण दलाचे योगदान

आपल्या देशात आणि जगभरात नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक निस्वार्थ भावनेने काम करतात. महापूर असो वा दरड कोसळण्याची घटना, हे स्वयंसेवक प्रशासनाला खांद्याला खांदा लावून मदत करतात. कोरोनाच्या काळात जेव्हा संपूर्ण जग घरांत बंद होते, तेव्हा नागरी संरक्षण दलाच्या जवानांनी रस्त्यावर उतरून अन्नवाटप, सॅनिटायझेशन आणि रुग्णांना मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या या निस्वार्थ सेवेला सलाम करण्याचा हा दिवस आहे.

२०२६ ची संकल्पना आणि जनजागृती

दरवर्षी हा दिवस एका विशिष्ट संकल्पनेवर (Theme) आधारित असतो. यंदाची संकल्पना ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर देते. सोशल मीडिया, मोबाईल ॲप्स आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपत्तीची पूर्वसूचना मिळवणे आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणे यामुळे जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येते. शाळा, महाविद्यालये आणि सोसायट्यांमध्ये आजच्या दिवशी मॉक ड्रील्स (Mock Drills) आयोजित करून प्रत्यक्ष परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

आपण काय करू शकतो?

जागतिक नागरी संरक्षण दिनानिमित्त प्रत्येक नागरिकाने काही साध्या गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे: १. प्रशिक्षण घ्या: जवळच्या नागरी संरक्षण केंद्रात जाऊन आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्राथमिक धडे गिरवा. २. इमर्जन्सी किट सज्ज ठेवा: घरात प्रथमोपचार पेटी, टॉर्च आणि गरजेच्या वस्तूंचे किट नेहमी तयार ठेवा. ३. अफवा पसरवू नका: आपत्तीच्या काळात अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा आणि भीती पसरवू नका. ४. स्वयंसेवक बना: शक्य असल्यास नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करा.

Frequently Asked Questions

  • Que: जागतिक नागरी संरक्षण दिन दरवर्षी कधी साजरा केला जातो?

    Ans: हा दिवस दरवर्षी १ मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो.

  • Que: नागरी संरक्षण दिनाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: नागरी संरक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या दिनाचा उद्देश आहे.

  • Que: सामान्य नागरिक नागरी संरक्षण दलात सामील होऊ शकतात का?

    Ans: होय, १८ वर्षांवरील कोणताही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेऊ शकतो.

Mar 01, 2026

