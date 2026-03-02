World Wildlife Day 2026: वन्यजीव संरक्षणाचा जागर! जाणून घ्या ‘जागतिक वन्यजीव दिना’चे काय आहे महत्त्व?

World Wildlife Day 2026 Marathi news : आपली पृथ्वी ही केवळ माणसांची नाही, तर ती कोट्यवधी सजीवांची आहे. निसर्गाच्या या अफाट पसाऱ्यात वन्यजीव हा पृथ्वीचा सर्वात मौल्यवान दागिना आहे. दरवर्षी ३ मार्च हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक वन्यजीव दिन’ (World Wildlife Day) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश वन्यजीवांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींचे रक्षण करणे हा आहे. २०१३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) या दिवसाची घोषणा केली आणि तेव्हापासून हा दिवस पर्यावरण प्रेमींसाठी एक महत्त्वाचा उत्सव बनला आहे.
वन्यजीव हे केवळ जंगलात राहणारे प्राणी नसून ते आपल्या परिसंस्थेचे (Ecosystem) संतुलन राखणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. प्रत्येक लहान-मोठ्या प्राण्याचा आणि पक्ष्याचा निसर्गाच्या साखळीत एक महत्त्वाचा वाटा असतो. जंगले, नद्या आणि समुद्र हे त्यांचे नैसर्गिक घर आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून मानवाच्या हव्यासामुळे वन्यजीवांचे हे घर धोक्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड, वाढते शहरीकरण आणि हवामान बदल (Climate Change) यामुळे वाघ, सिंह, हत्ती आणि अनेक दुर्मिळ पक्षी आता अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत.
आजच्या घडीला हजारो वन्यजीव प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. बेकायदेशीर शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवयवांची तस्करी हा एक गंभीर गुन्हेगारी व्यवसाय बनला आहे. याशिवाय प्लॅस्टिक प्रदूषण आणि वाढते तापमान यामुळे जलचर प्राण्यांचे जीवनही धोक्यात आले आहे. जर आपण आजच या वन्यजीवांचे रक्षण केले नाही, तर भविष्यातील पिढीला हे प्राणी केवळ पुस्तकात किंवा जुन्या फोटोंमध्येच पाहायला मिळतील. जागतिक वन्यजीव दिन आपल्याला याच धोक्याची जाणीव करून देतो आणि कृती करण्यास प्रवृत्त करतो.
As we start the count down to World Wildlife Day 3rd March 2026, we invite all Kenyans — communities, youth, institutions, conservation partners, and the private sector — to actively participate in the build-up activities and champion the conservation of medicinal and aromatic… pic.twitter.com/BWVsIKh9T9 — State Department For Wildlife Kenya (@WildlifeKe_) February 25, 2026
credit – social media and Twitter
वन्यजीवांचे संरक्षण करणे हे केवळ सरकार किंवा वनविभागाचे काम नाही, तर ते आपल्या सर्वांचे सामूहिक कर्तव्य आहे. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात छोटे बदल करून या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतो. प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे, पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवणे, झाडे लावणे आणि वन्यजीवांच्या शिकारीला विरोध करणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दिवशी जगभरात विविध कार्यशाळा, मॅरेथॉन, चित्रकला स्पर्धा आणि जनजागृती रॅलींचे आयोजन केले जाते, जेणेकरून तरुणाईला वन्यजीव संरक्षणाचे महत्त्व समजेल.
वन्यजीवांचे संवर्धन म्हणजे केवळ प्राण्यांना वाचवणे नव्हे, तर त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे (Natural Habitat) रक्षण करणे होय. जेव्हा जंगल सुरक्षित असते, तेव्हाच वाघ सुरक्षित असतो. जेव्हा नद्या प्रदूषणमुक्त असतात, तेव्हाच जलचर प्राणी आनंदी राहतात. मानवाचे आरोग्य आणि अन्न साखळी पूर्णपणे या जैवविविधतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, ‘जागतिक वन्यजीव दिन’ हा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम न ठरता, तो आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनला पाहिजे. चला तर मग, या ३ मार्चला संकल्प करूया – आपल्या पृथ्वीचा हा वन्य वारसा आपण पुढच्या पिढीसाठी जपून ठेवूया!
Ans: ३ मार्च १९७३ रोजी वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील करारावर (CITES) स्वाक्षरी करण्यात आली होती, म्हणून हा दिवस निवडला गेला.
Ans: दरवर्षी एक नवीन थीम असते. २०२६ मध्ये 'डिजिटल इनोव्हेशन फॉर वाईल्डलाईफ' किंवा तत्सम तंत्रज्ञानाशी संबंधित विषयावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
Ans: नागरिक जंगलतोडीला विरोध करून, प्लॅस्टिक प्रदूषण थांबवून आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना पाठिंबा देऊन मदत करू शकतात.