National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

National Fruit Cocktail Day 2026 : आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आपण अनेकदा आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि शीतपेयांच्या नावाखाली मिळणारे हानिकारक ड्रिंक्स आपल्या शरीराचे नुकसान करतात. अशा परिस्थितीत, ‘नॅशनल फ्रूट कॉकटेल डे’ (National Fruit Cocktail Day) हा दिवस आपल्याला पुन्हा एकदा निसर्गाच्या जवळ जाण्याची आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेल्या फळांच्या रसाचा आनंद घेण्याची आठवण करून देतो. दरवर्षी १३ मे रोजी हा दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
अनेकांना ‘कॉकटेल’ म्हटल्यावर केवळ अल्कोहोलयुक्त पेये आठवतात, परंतु ‘फ्रूट कॉकटेल’ हे पूर्णपणे वेगळे आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या ताज्या फळांचे तुकडे किंवा त्यांचे रस एकत्र केले जातात. यामध्ये अननस, संत्री, द्राक्षे, चेरी, टरबूज आणि आंबा यांसारख्या फळांचा समावेश करून एक उत्कृष्ट मिश्रण तयार केले जाते. हे केवळ चवीलाच छान नसते, तर ते दिसायलाही अतिशय आकर्षक असते.
हे देखील वाचा : Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा
फळांच्या रसात नैसर्गिक साखर असते, जी शरीराला झटपट ऊर्जा पुरवते. यामध्ये जीवनसत्त्व ए, सी आणि ई भरपूर प्रमाणात असतात, जे आपली रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यासाठी मदत करतात. याव्यतिरिक्त, फळांमध्ये असलेले फायबर पचनसंस्थेसाठी उत्तम असते. उन्हाळ्याच्या दिवसात जेव्हा घामावाटे शरीरातील पाणी कमी होते, तेव्हा हे कॉकटेल हायड्रेशनसाठी रामबाण उपाय ठरते. शरीरातील उष्णता कमी करून थंडावा देण्याचे काम हे नैसर्गिक पेये करतात.
नॅशनल फ्रूट कॉकटेल डे साजरा करण्यासाठी तुम्हाला बाहेर जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरीच उपलब्ध असलेल्या फळांपासून स्वादिष्ट पेये तयार करू शकता. उदाहरणार्थ, टरबूज आणि पुदिन्याचे मिश्रण करून ‘वॉटरमेलन मिंट कूल’ किंवा आंबा आणि संत्र्याचा रस एकत्र करून ‘ट्रॉपिकल पंच’ तयार करता येतो. आपल्या मित्रांना आणि कुटुंबाला घरी बोलावून तुम्ही ‘फ्रूट कॉकटेल पार्टी’चे आयोजन करू शकता. हे केवळ चविष्टच नाही, तर मुलांसाठी देखील एक आरोग्यदायी मेजवानी ठरेल.
हे देखील वाचा : Child Abuse Awareness part 2: घरातील हिंसा ठरतेय विकृतीचे मूळ; मुलांमधील ‘असंवेदनशीलता’ भविष्यासाठी धोक्याची घंटा
आजकाल अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या दिवसाचे औचित्य साधून विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. विद्यार्थ्यांना फळांचे महत्त्व कळावे आणि त्यांनी जंक फूडऐवजी नैसर्गिक आहाराकडे वळावे, हा यामागचा उद्देश असतो. तसेच, मोठमोठ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये १३ मे रोजी विशेष ‘फ्रूट कॉकटेल मेन्यू’ लाँच केला जातो, ज्याला ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो.