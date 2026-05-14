Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

Henley Passport Index May 2026 : जगातील सर्वात सामर्थ्यवान आणि कमकुवत पासपोर्टची नवीन आकडेवारी प्रसिद्ध झाली असून, यामध्ये शेजारील देश पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. ‘हेनले पासपोर्ट इंडेक्स’ (Henley Passport Index) च्या मे २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, पाकिस्तानचा पासपोर्ट जगातील सर्वात निकृष्ट पासपोर्टच्या यादीत १०० व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, भारताच्या पासपोर्ट क्रमवारीतही काही बदल पाहायला मिळत आहेत. जागतिक स्तरावर देशांची ताकद आणि त्यांच्या नागरिकांना मिळणारी प्रवासाची मुभा यावर आधारित हा निर्देशांक दरवर्षी जाहीर केला जातो.
पाकिस्तान सध्या आपल्या देशांतर्गत आर्थिक आणि राजकीय संकटाशी झुंजत असतानाच, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या पासपोर्टची किंमतही कमालीची घटली आहे. ताज्या क्रमवारीत पाकिस्तान १०० व्या स्थानावर घसरला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश किंवा ‘व्हिसा-ऑन-अरायव्हल’ द्वारे जगातील केवळ ३० देशांमध्ये प्रवेश मिळतो. जगातील अनेक देश पाकिस्तानला व्हिसा देण्यास कचरत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची चांगलीच खिल्ली उडवली जात आहे.
भारतीय पासपोर्टबद्दल बोलायचे झाले तर, नवीनतम निर्देशांकात भारत ७८ व्या क्रमांकावर आहे. २०२४ मध्ये भारताचा क्रमांक ८० वा होता, त्या तुलनेत ही सुधारणा असली तरी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत ७५ व्या क्रमांकावर होता. म्हणजेच, गेल्या काही महिन्यांत भारताची तीन स्थानांनी घसरण झाली आहे. मात्र, आजही भारतीय नागरिक ५६ देशांमध्ये कोणत्याही पूर्व-व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात. यामध्ये थायलंड, मलेशिया, नेपाळ आणि मॉरिशस यांसारख्या लोकप्रिय पर्यटन स्थळांचा समावेश आहे.
Pakistan’s passport ranking slips to 100th in the May 2026 Henley Index, as access falls to 30 destinations despite ongoing visa-free, VOA and ETA travel options.https://t.co/LvV7w7jrPG pic.twitter.com/clknM3tQ0D — Gulf News (@gulf_news) May 12, 2026
credit – social media and Twitter
आशियाई देशांनी या यादीत आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. सिंगापूरचा पासपोर्ट जगातील सर्वात शक्तिशाली ठरला असून, तेथील नागरिक १९२ देशांमध्ये व्हिसाशिवाय फिरू शकतात. जपान, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. युरोपमध्ये स्वीडनने तिसरे स्थान पटकावले आहे, तर अमेरिका या यादीत १० व्या क्रमांकावर आहे. या यादीत सर्वात शेवटचा क्रमांक अफगाणिस्तानचा लागला असून, तेथील पासपोर्टची ताकद जगातील सर्वात कमी आहे.
भारतीय पासपोर्ट धारकांसाठी ५६ देशांचे दरवाजे उघडे आहेत. यामध्ये भूतान, डॉमिनिका, फिजी, जमैका, कझाकस्तान, केनिया आणि थायलंड यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय नागरिक व्हिसाशिवाय जाऊ शकतात. तसेच मालदीव, श्रीलंका, कतार आणि इंडोनेशिया यांसारखे देश भारतीयांना ‘व्हिसा-ऑन-अरायव्हल’ (देशात पोहोचल्यानंतर व्हिसा मिळणे) ची सुविधा देतात. जागतिक राजकारण आणि देशांचे परस्परांशी असलेले संबंध यावर ही क्रमवारी अवलंबून असते. भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व पाहता, येणाऱ्या काळात ही क्रमवारी आणखी सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
