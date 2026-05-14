Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Strait of Hormuz Tension 2026 : मध्य-पूर्वेतील इराण आणि अमेरिका (US-Israel Iran War) यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने सध्या संपूर्ण जगाचा श्वास रोखला आहे. विशेषतः जगाचा ‘एनर्जी गेटवे’ मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने आपली पकड घट्ट केल्यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर टांगती तलवार होती. अशा परिस्थितीत भारतीय नौदलाच्या मार्गदर्शनाखाली दोन भारतीय एलपीजी जहाजांनी जे धाडस दाखवले, त्याची चर्चा आता जागतिक स्तरावर रंगली आहे. ‘सिमी’ आणि ‘एनव्ही सनशाईन’ या दोन जहाजांनी इराणची नाकेबंदी अक्षरशः भेदून भारताच्या दिशेने कूच केली आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडणे म्हणजे मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर पडण्यासारखे आहे. इराणचे लष्करी रडार प्रत्येक जहाजाच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. अशा वेळी भारतीय जहाजांनी एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. होर्मुझच्या सर्वात धोकादायक पट्ट्यात प्रवेश करण्यापूर्वी ‘सिमी’ आणि ‘एनव्ही सनशाईन’ या दोन्ही जहाजांनी आपले ‘ट्रान्सपॉन्डर’ (AIS – Automatic Identification System) बंद केले. ट्रान्सपॉन्डर बंद केल्यामुळे ही जहाजे रडारवरून गायब झाली, ज्यामुळे इराणच्या नौदलाला त्यांचे नेमके स्थान शोधणे कठीण झाले. ही युक्ती यशस्वी ठरली आणि गुरुवारी ही जहाजे ओमानच्या आखातात सुरक्षितपणे दिसली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘एनव्ही सनशाईन’ हे जहाज संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) रुवाईस रिफायनरीमधून एलपीजी भरून मंगळूरच्या दिशेने निघाले आहे. तर ‘सिमी’ हे जहाज कतारमधील रास लाफान बंदरातून गॅस घेऊन गुजरातच्या कांडला बंदराकडे येत आहे. भारतासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण देशांतर्गत एलपीजीचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी हे इंधन वेळेत पोहोचणे आवश्यक होते. जर ही जहाजे अडकली असती, तर भारतात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा भासण्याची शक्यता होती.
📌This VLCC loaded with Iraqi Basra Medium crude just crossed the Strait of Hormuz. 📌Problem: the tanker and its Indian owner are under US sanctions. It slipped past the Iranians, but can it beat a US blockade? Watch for STS ops near Fujairah pic.twitter.com/uN56xslqi0 — Anas Alhajji (@anasalhajji) May 11, 2026
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या बाबतीत कोणतीही मवाळ भूमिका घेण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प यांनी नुकताच इराणने पाकिस्तानमार्फत पाठवलेला शांतता प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील त्यांचे बेकायदेशीर नियंत्रण यावर कोणताही समझोता केला जाणार नाही. ‘ट्रुथ सोशल’वर त्यांनी इराणच्या प्रतिसादाबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून, यामुळे येणाऱ्या काळात हा तणाव आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची जलवाहतूक गल्ली आहे. जगातील एक तृतीयांश एलएनजी आणि मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. भारताचा ८० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताने या भागात आपली गुप्तचर यंत्रणा आणि नौदल ताफा सतर्क ठेवला आहे. भारतीय जहाजांनी वापरलेली ही नवी युक्ती आता आंतरराष्ट्रीय शिपिंग क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली असून, भारताने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की आपल्या हितासाठी भारत कोणत्याही संकटावर मात करू शकतो.
