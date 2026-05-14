Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Indian Lpg Ships Cross Strait Of Hormuz Transponder Trick Trump Iran Tension 2026

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Strait of Hormuz Tension: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिका-इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. एलपीजी घेऊन जाणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांनी आपले ट्रान्सपॉन्डर बंद ठेवून ह

Updated On: May 14, 2026 | 02:50 PM
indian lpg ships cross strait of hormuz transponder trick trump iran tension 2026

LPGने भरलेल्या दोन भारतीय जहाजांनी पार केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; 'या' युक्तीचा वापर करून नाकेबंदी टाळली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय जहाजांचा थरार
  • वापरली विशेष युक्ती
  • ऊर्जा सुरक्षेसाठी दिलासा

Strait of Hormuz Tension 2026 : मध्य-पूर्वेतील इराण आणि अमेरिका (US-Israel Iran War) यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने सध्या संपूर्ण जगाचा श्वास रोखला आहे. विशेषतः जगाचा ‘एनर्जी गेटवे’ मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने आपली पकड घट्ट केल्यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर टांगती तलवार होती. अशा परिस्थितीत भारतीय नौदलाच्या मार्गदर्शनाखाली दोन भारतीय एलपीजी जहाजांनी जे धाडस दाखवले, त्याची चर्चा आता जागतिक स्तरावर रंगली आहे. ‘सिमी’ आणि ‘एनव्ही सनशाईन’ या दोन जहाजांनी इराणची नाकेबंदी अक्षरशः भेदून भारताच्या दिशेने कूच केली आहे.

काय होती ती ‘गुप्त’ युक्ती?

होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडणे म्हणजे मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर पडण्यासारखे आहे. इराणचे लष्करी रडार प्रत्येक जहाजाच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. अशा वेळी भारतीय जहाजांनी एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. होर्मुझच्या सर्वात धोकादायक पट्ट्यात प्रवेश करण्यापूर्वी ‘सिमी’ आणि ‘एनव्ही सनशाईन’ या दोन्ही जहाजांनी आपले ‘ट्रान्सपॉन्डर’ (AIS – Automatic Identification System) बंद केले. ट्रान्सपॉन्डर बंद केल्यामुळे ही जहाजे रडारवरून गायब झाली, ज्यामुळे इराणच्या नौदलाला त्यांचे नेमके स्थान शोधणे कठीण झाले. ही युक्ती यशस्वी ठरली आणि गुरुवारी ही जहाजे ओमानच्या आखातात सुरक्षितपणे दिसली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता सुरक्षित

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘एनव्ही सनशाईन’ हे जहाज संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) रुवाईस रिफायनरीमधून एलपीजी भरून मंगळूरच्या दिशेने निघाले आहे. तर ‘सिमी’ हे जहाज कतारमधील रास लाफान बंदरातून गॅस घेऊन गुजरातच्या कांडला बंदराकडे येत आहे. भारतासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण देशांतर्गत एलपीजीचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी हे इंधन वेळेत पोहोचणे आवश्यक होते. जर ही जहाजे अडकली असती, तर भारतात गॅस सिलेंडरचा तुटवडा भासण्याची शक्यता होती.

credit – social media and Twitter

ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका आणि इराणचा प्रस्ताव

दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या बाबतीत कोणतीही मवाळ भूमिका घेण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प यांनी नुकताच इराणने पाकिस्तानमार्फत पाठवलेला शांतता प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील त्यांचे बेकायदेशीर नियंत्रण यावर कोणताही समझोता केला जाणार नाही. ‘ट्रुथ सोशल’वर त्यांनी इराणच्या प्रतिसादाबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून, यामुळे येणाऱ्या काळात हा तणाव आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

होर्मुझचे महत्त्व आणि भारताचे स्थान

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची जलवाहतूक गल्ली आहे. जगातील एक तृतीयांश एलएनजी आणि मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. भारताचा ८० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताने या भागात आपली गुप्तचर यंत्रणा आणि नौदल ताफा सतर्क ठेवला आहे. भारतीय जहाजांनी वापरलेली ही नवी युक्ती आता आंतरराष्ट्रीय शिपिंग क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली असून, भारताने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की आपल्या हितासाठी भारत कोणत्याही संकटावर मात करू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारतीय जहाजांनी कोणती युक्ती वापरून नाकेबंदी टाळली?

    Ans: भारतीय जहाजांनी आपले ट्रान्सपॉन्डर (यंत्रणा) बंद करून आपली ओळख लपवली आणि सुरक्षितपणे सामुद्रधुनी पार केली.

  • Que: ही जहाजे भारतात कुठे येत आहेत?

    Ans: एक जहाज गुजरातच्या कांडला बंदरात आणि दुसरे कर्नाटकच्या मंगळूर बंदरात एलपीजी घेऊन येत आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा कोणता प्रस्ताव फेटाळला?

    Ans: ट्रम्प यांनी पाकिस्तानमार्फत आलेला इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळला असून, इराणवरील दबाव कायम ठेवला आहे.

Web Title: Indian lpg ships cross strait of hormuz transponder trick trump iran tension 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
1

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
2

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
3

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर
4

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM