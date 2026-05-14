Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day : आंतरराष्ट्रीय चिवावा प्रशंसा दिन दरवर्षी १४ मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस कुत्र्यांबद्दल, विशेषतः चिवावा जातीबद्दल प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 07:30 AM
Chihuahua Appreciation Day : जगातील सर्वात इवल्याशा पण 'स्वॅग'मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • चिवावा प्रशंसा दिनाचे महत्त्व
  • विशाल व्यक्तिमत्व
  • आरोग्य आणि काळजी

International Chihuahua Appreciation Day 2026 : निसर्गाच्या किमयेने प्राण्यांच्या जगात अनेक वैविध्य निर्माण केले आहे. कुत्र्यांच्या जगात जेव्हा सर्वात लहान पण अत्यंत प्रभावी अशा जातीचा विचार केला जातो, तेव्हा डोळ्यासमोर पहिले नाव येते ते म्हणजे ‘चिवावा’ (Chihuahua). आज १४ मे, म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय चिवावा प्रशंसा दिन’ (navarashtra special) हा दिवस केवळ या कुत्र्यांचा उत्सव नाही, तर त्यांच्याबद्दल वाटणारा आदर, प्रेम आणि त्यांच्या एकनिष्ठतेचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. जर तुम्ही प्राणीप्रेमी असाल, तर आजचा हा दिवस तुमच्यासाठी खूप खास आहे.

चिवावा: छोट्या पॅकेटमध्ये मोठा धमाका!

चिवावा ही मुळची मेक्सिकोमधील प्रजाती असून तिचे नाव मेक्सिकोच्या ‘चिवावा’ राज्यावरून पडले आहे. या कुत्र्यांना जगातील सर्वात लहान कुत्र्यांची जात मानले जाते. एका वयस्क चिवावाचे वजन साधारणपणे १.५ ते ३ किलोच्या दरम्यान असते. मात्र, त्यांचा आकार पाहून त्यांना कमी लेखण्याची चूक कधीच करू नका. चिवावा कुत्रे हे अत्यंत धाडसी, उत्साही आणि प्रसंगी संरक्षणात्मक असतात. त्यांचे व्यक्तिमत्व इतके मोठे असते की ते स्वतःला एखाद्या सिंहापेक्षा कमी समजत नाहीत.

एकनिष्ठतेचे दुसरे नाव

चिवावा कुत्र्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची त्यांच्या मालकाशी असलेली टोकाची एकनिष्ठता. हे कुत्रे आपल्या मालकाच्या छायेत राहणे पसंत करतात. त्यांना ‘लॅप डॉग’ असेही म्हटले जाते कारण त्यांना मालकाच्या मांडीवर किंवा जवळ बसणे प्रचंड आवडते. हे कुत्रे अत्यंत खेळकर असतात आणि घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचे मनोरंजन करतात. या दिनानिमित्त अनेक मालक आपल्या लाडक्या चिवावासोबत वेळ घालवतात, त्यांना नवीन खेळणी देतात आणि त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून या दिनाचा आनंद द्विगुणित करतात.

credit – social media and Twitter

चिवावाच्या काळजीचे ‘हे’ आहेत नियम

या कुत्र्यांचा आकार लहान असल्याने त्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असते. त्यांच्या नाजूक हाडांमुळे त्यांना छोट्या पडझडीतूनही गंभीर दुखापत होऊ शकते. तसेच, त्यांना थंडीचा त्रास लवकर होतो, त्यामुळे अनेकदा आपण चिवावा कुत्र्यांना छोटे स्वेटर किंवा कपडे घातलेले पाहतो. त्यांच्या आहारावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे असते, कारण लठ्ठपणामुळे त्यांच्या सांध्यांवर ताण येऊ शकतो. ‘आंतरराष्ट्रीय चिवावा प्रशंसा दिन’ अशा सर्व लहान गोष्टींची जाणीव करून देतो जेणेकरून तुमचे पाळीव प्राणी दीर्घायुषी आणि निरोगी राहतील.

या दिवसाचा आनंद कसा साजरा करावा?

जर तुमच्याकडे चिवावा असेल, तर आज त्यांना त्यांच्या आवडीचा खास खाऊ द्या. त्यांना एखाद्या डॉग पार्कमध्ये फिरवायला घेऊन जा. जर तुमच्याकडे कुत्रा नसेल, तर आजच्या दिवशी एखाद्या प्राणी निवारा केंद्राला (Animal Shelter) भेट देऊन तेथील लहान प्राण्यांना मदत करा. सोशल मीडियावर #ChihuahuaAppreciationDay हा हॅशटॅग वापरून जनजागृती करा. हे छोटे जीव आपल्या आयुष्यात जो आनंद आणि सकारात्मकता आणतात, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे हाच या दिवसाचा खरा उद्देश आहे.

Published On: May 14, 2026 | 07:30 AM

