Jagannath Rath Yatra: हातात पाकिस्तानी झेंडा आणि मुखात हरिनाम! कराचीमध्ये रंगला हिंदूंचा सर्वात मोठा उत्सव; VIDEO होतोय खूप VIRAL

Jagannath Rath Yatra Karachi Pakistan : सर्वसामान्यपणे पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या परिस्थितीबद्दल अनेक नकारात्मक बातम्या आपण नेहमी वाचतो. मात्र, याच पाकिस्तानातून हिंदू संस्कृतीच्या आणि श्रद्धेच्या जिवंतपणाची एक अत्यंत सुखद आणि थक्क करणारी बातमी समोर आली आहे. भारताप्रमाणेच शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानातील कराची शहरामध्ये भगवान जगन्नाथांची भव्य रथयात्रा काढण्यात आली. या ऐतिहासिक सोहळ्यात शेकडो हिंदू भक्तांनी एकत्र येत मोठ्या उत्साहाने आणि श्रद्धेने सहभाग घेतला. कराचीच्या मुख्य रस्त्यांवरून जेव्हा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा माता यांचा रथ पुढे सरकत होता, तेव्हा संपूर्ण परिसर ‘हरे कृष्ण, हरे राम’ आणि ‘जय जगन्नाथ’ या महामंत्रांच्या गजराने दुमदुमून गेला होता.
पाकिस्तानात कोणताही हिंदू सण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक रस्त्यांवर साजरा होणे ही अत्यंत दुर्मिळ आणि विशेष घटना मानली जाते. कराचीच्या स्थानिक मुस्लिम नागरिकांनीही रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून ही भव्य रथयात्रा कुतूहलाने आणि आदराने पाहिली. या रथयात्रेचे आणखी एक विशेष आणि हृदयस्पर्शी वैशिष्ट्य म्हणजे, भगवान जगन्नाथांच्या भक्तीत तल्लीन झालेल्या काही भक्तांच्या हातात पाकिस्तानी झेंडेही डौलत होते. हातात राष्ट्रीय ध्वज आणि मुखात हरिनाम घेतलेले हे भक्त तिथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याक हिंदूंच्या नागरिकत्वाचा आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा एक सुंदर मेळ दाखवून देत होते.
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पाकिस्तानातील ही मुख्य आणि सर्वात मोठी जगन्नाथ रथयात्रा दरवर्षी कराची येथील ऐतिहासिक ‘श्री स्वामीनारायण मंदिरापासून’ सुरू होते. कराचीच्या गजबजलेल्या मोहम्मद अली जिना रोडवर (M.A. Jinnah Road) स्थित असलेले हे स्वामीनारायण मंदिर १४० वर्षांपेक्षाही जुने आहे. हे मंदिर केवळ धार्मिक केंद्र नाही, तर फाळणीच्या काळातील इतिहासाचे साक्षीदार आहे. १९४७ मध्ये फाळणीच्या अत्यंत कठीण काळात, या मंदिराचा परिसर भारतात जाऊ इच्छिणाऱ्या निर्वासितांसाठी छावणी म्हणून वापरण्यात आला होता, ज्याला पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनी स्वतः भेट दिली होती.
🚨VIRAL | Jagannāth devotees celebrate Rath Yātra in Karachi, Pakistan 🇵🇰 pic.twitter.com/jxbwlXpBH8 — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) July 16, 2026
credit – social media and Twitter
याच ऐतिहासिक वास्तूतून सुंदर फुलांनी आणि रंगीबेरंगी कापडांनी सजवलेला भगवान जगन्नाथांचा रथ बाहेर पडला. रथाची दोरी ओढण्यासाठी आणि देवाचे दर्शन घेण्यासाठी भक्तांची एकच गर्दी झाली होती. जवळच असलेल्या प्रसिद्ध ‘मारी माता मंदिरा’तील भाविकांनी आणि स्थानिक देवस्थान कमिटीच्या सदस्यांनीही या रथयात्रेत मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. रस्त्यांवरून रथ पुढे जात असताना भक्त ढोल, झांज आणि टाळांच्या गजरावर मनसोक्त नाचत होते.
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या भव्य सोहळ्याचे सुंदर क्षण आणि व्हिडिओ युट्युबवर ‘हिमेश चौहान’ (Himesh Chauhan) व इतर स्थानिक पाकिस्तानी हिंदू व्लॉगर्सच्या अधिकृत चॅनेलवरून अपलोड करण्यात आले आहेत. हे व्हिडिओ आणि रील्स सध्या सोशल मीडियाच्या सर्व मंचांवर तुफान व्हायरल होत असून, जगभरातील हिंदू यावर अत्यंत आनंदी आणि सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात राहणारा हिंदू समुदाय कशा प्रकारे आपल्या अत्यंत प्राचीन धार्मिक परंपरा आणि संस्कृती आजही मोठ्या अभिमानाने जपून आहे, याचे हे विलोभनीय दर्शन सर्वांनाच थक्क करून सोडत आहे.