Kheibar Shekan: ऐतिहासिक नावाचे आधुनिक विध्वंसक इराणचे ‘ते’ घातक क्षेपणास्त्र; ज्याने US पॅट्रियट यंत्रणेचा केला कचरा

Kheibar Shekan ballistic missile Iran : मध्यपूर्वेतील युद्धाची धग आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचली आहे. इराणने जॉर्डनमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या हवाई तळाला लक्ष्य करत पुन्हा एकदा मोठा हल्ला चढवला आहे. या भीषण हल्ल्यासाठी इराणने आपल्या ताफ्यातील सर्वात आधुनिक, वेगवान आणि अचूक मारा करणाऱ्या ‘खैबर शिकान’ (Kheibar Shekan) या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा वापर केला आहे. इराणी प्रसारमाध्यमे आणि तेथील रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) केलेल्या दाव्यानुसार, हा हल्ला म्हणजे अमेरिकेने केलेल्या कारवायांना दिलेले चोख प्रत्युत्तर आहे. या लष्करी कारवाईला ‘ऑपरेशन नसर-२’ च्या आठव्या टप्प्याचा भाग म्हणून ‘या झैनब कुब्रा (s)’ हे सांकेतिक नाव देण्यात आले होते. या द्विटप्पी हल्ल्यात जॉर्डनमधील अल-अझराक हवाई तळावरील लढाऊ विमानांच्या देखभालीचा रॅम्प आणि अमेरिकेचे नवीन कमांड आणि कंट्रोल सेंटर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा आयआरजीसीने केला आहे.
या यशस्वी हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगाचे आणि विशेषतः संरक्षण तज्ञांचे लक्ष इराणच्या या ‘खैबर शिकान’ क्षेपणास्त्राकडे गेले आहे. या क्षेपणास्त्राचे नाव अत्यंत ऐतिहासिक असलेल्या ‘खैबर युद्धा’वरून ठेवण्यात आले आहे. अरबी भाषेमध्ये ‘खैबर शिकान’ याचा अर्थ ‘खैबर किल्ल्याचा विध्वंसक’ असा होतो. हे इराणच्या तिसऱ्या पिढीतील मध्यम पल्ल्याचे (Medium-Range Ballistic Missile) सर्वात प्रगत आणि घातक क्षेपणास्त्र मानले जाते. या क्षेपणास्त्राने केवळ अमेरिकेच्या पॅट्रियट संरक्षण प्रणालीलाच (Patriot Air Defense System) चकमा दिला नाही, तर आखाती देशांमधील लष्करी समतोलाचे समीकरणही बदलून टाकले आहे.
या क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये आणि त्याचे तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या महासत्तांनाही यावर मात करणे कठीण जात आहे.