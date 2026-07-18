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US-Iran War: अघटित घडणार! इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या 60 हून अधिक युद्धनौका, विमानांचा खडा पहारा; रडारवर 3 मोठी अणू ठिकाणे

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

US military planes deployment Israel 2026 : इराणवरील लष्करी दबाव वाढवण्याच्या तयारीसाठी अमेरिका इस्रायलला अतिरिक्त हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची विमाने पाठवत आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या लढाऊ आणि बॉम्बर विमानांना सतत मोहिमा राबवता येतील.

us deploys refueling planes israel trump targets iran nuclear sites pickaxe mountain strait of hormuz

अमेरिका इराणवर महाहल्ल्याची तयारी करत आहे! मग इस्रायलला इंधन भरण्यासाठी डझनभर विमाने का पाठवली जात आहेत? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • हवेत इंधन भरणाऱ्या विमानांचा महावेढा
  • ट्रम्प प्रशासनाचे ३ मोठे लक्ष्य
  • इस्रायलमध्ये अंतर्गत राजकीय युद्ध

US military planes deployment Israel 2026 : पश्चिम आशियातील राजकीय आणि लष्करी तणावाने आतापर्यंतची सर्वात धोकादायक पातळी ओलांडली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील (US-Israel Iran War) थेट संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना, अमेरिकेने इराणभोवती लष्करी वेढा आवळण्यास सुरुवात केली आहे. इराणवर प्रचंड लष्करी दबाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेचे पेंटागॉन प्रशासन इस्रायलमध्ये डझनभर अतिरिक्त ‘हवेतल्या हवेत इंधन भरणारी विमाने’ (Air-to-Air Refueling Aircraft) पाठवत आहे. या विमानांच्या तैनातीमुळे अमेरिकेच्या लांब पल्ल्याच्या लढाऊ विमानांना आणि महाकाय बॉम्बर्सना (Bomber Aircraft) आकाशातच इंधन मिळून इराणच्या आत खोलवर सलग आणि न थांबता अत्यंत विनाशकारी मोहिमा राबवणे शक्य होणार आहे. इराण आणि अमेरिकेने एकमेकांवर केलेले क्षेपणास्त्र हल्ले तीव्र झाले असतानाच, आता इस्रायलमधील अमेरिकन सैन्याच्या या हालचालींमुळे जागतिक महायुद्धाची भीती अधिकच गडद झाली आहे.

या लष्करी हालचाली किती मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की सध्या इस्रायलमध्ये अमेरिकेची तब्बल ६० हून अधिक इंधन भरणारी विमाने सज्ज आहेत. त्यापैकी ३० विमाने तेल अवीव जवळील ‘बेन गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर’ तर उर्वरित ३० विमाने दक्षिण इस्रायलमधील ‘रामोन हवाई तळावर’ तैनात करण्यात आली आहेत. पेंटागॉन येत्या काही दिवसांत हा ताफा युद्धापूर्वीच्या सर्वोच्च पातळीवर नेण्यासाठी आणखी विमाने पाठवणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, अमेरिकेला आपली ही अत्यंत मौल्यवान विमाने बेन गुरियन विमानतळावरच सुरक्षित ठेवायची आहेत, कारण इराणच्या संभाव्य बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि आत्मघातकी ड्रोन हल्ल्यांच्या टप्प्यापासून हा भाग इतर हवाई तळांच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित मानला जातो.

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डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सिच्युएशन रूममध्ये ‘या’ ३ लक्ष्यांवर शिक्कामोर्तब?

व्हाईट हाऊसच्या अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या ‘सिच्युएशन रूम’मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत लष्करी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर इराणला गुडघे टेकण्यास भाग पाडण्यासाठी अत्यंत आक्रमक आणि नवीन लष्करी पर्याय ठेवले आहेत. अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी खुली ठेवण्यास भाग पाडणे आणि अमेरिकेच्या कडक आण्विक अटी मान्य करायला लावणे हे आहे. यासाठी अमेरिकेने इराणच्या आत खोलवर हल्ले करण्याची रणनीती आखली असून, ३ मुख्य ठिकाणे शॉर्टलिस्ट करण्यात आली आहेत:

१. ऊर्जा पायाभूत सुविधा (Energy Infrastructure): इराणचे कंबरडे मोडण्यासाठी त्याच्या सर्वात मोठ्या तेल आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर थेट बॉम्बवर्षाव करणे. २. समृद्ध युरेनियम साठे (Nuclear Sites): इराणचा अणू कार्यक्रम कायमचा मोडीत काढण्यासाठी त्याच्या युरेनियम समृद्धीकरण केंद्रांना थेट लक्ष्य करणे. ३. पिकॅक्स माउंटन (Pickaxe Mountain): अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांच्या रडारवर असलेले हे सर्वात गूढ ठिकाण असून, येथे इराण एक संशयित भूमिगत अणू सुविधा अत्यंत वेगाने बांधत आहे, जी पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे.

credit – social media and Twitter

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सातव्या दिवशीही भीषण बॉम्बफेक

सध्या युद्धभूमीवरील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आणि इराणच्या दक्षिण किनारपट्टीवर अमेरिकन नौदलाने आणि हवाई दलाने सलग सातव्या दिवशीही भीषण हल्ले सुरू ठेवले आहेत. अमेरिकेने इराणच्या ‘बंदर अब्बास’ जवळील किमान ७ महत्त्वाचे पूल बॉम्ब टाकून उडवून दिले आहेत. बंदर अब्बास हे इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) या सर्वोच्च लष्करी दलाचे मुख्य लॉजिस्टिक्स केंद्र आहे, जिथून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तैनात असलेल्या इराणी तुकड्यांना दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला जातो. या मोठ्या नुकसानीचा बदला घेण्यासाठी इराणने जॉर्डन, कतार, बहरीन, इराक आणि कुवेतमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवर (US Military Bases) ड्रोन आणि रॉकेट हल्ले कमालीचे तीव्र केले आहेत.

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अमेरिकन विमानांवरून इस्रायलच्या देशांतर्गत राजकारणात भूकंप!

दुसरीकडे, अमेरिकेची ही अवाढव्य लष्करी जमवाजमव आता इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा इस्रायलची हवाई हद्द (Airspace) पूर्णपणे बंद होती, तेव्हा बेन गुरियन विमानतळावर अमेरिकन लष्करी विमाने उभी असणे ही अडचण नव्हती. मात्र, आता उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या असून व्यावसायिक विमानसेवा पूर्ववत झाली आहे. अशा स्थितीत डझनभर अमेरिकन लष्करी बोईंग विमानांमुळे प्रवाशांच्या विमानांना धावपट्टी उपलब्ध होत नसून, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे मोठ्या प्रमाणावर रद्द करावी लागत आहेत.

इस्रायलमध्ये अवघ्या तीन महिन्यांत अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्या सहकारी आणि परिवहन मंत्री मिरी रेगेव यांनी या विमानांना तात्काळ बेन गुरियनवरून हटवण्याची किंवा त्यांची संख्या मर्यादित करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. परंतु, इस्रायली संरक्षण मंत्रालय आणि आयडीएफ (IDF) ने याला कडाडून विरोध केला आहे, कारण अमेरिकेला नाराज करणे इस्रायलला सध्या परवडणारे नाही. वॉशिंग्टनने इस्रायलवर हा दबाव कायम ठेवला असून, आता अंतिम निर्णय नेतान्याहू यांच्या कोर्टात आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या या अक्राळविक्राळ प्रतिहल्ल्याच्या भीतीने इराणने सध्या इस्रायलवर थेट हल्ला करणे टाळले असून, नेतान्याहू यांनीही इशारा दिला आहे की इराणने कोणतीही चूक केल्यास त्याला पूर्वीपेक्षा १० पट अधिक विनाशकारी प्रत्युत्तर दिले जाईल.

Web Title: Us deploys refueling planes israel trump targets iran nuclear sites pickaxe mountain strait of hormuz

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:41 PM

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